Эпизоды войны: 14 фильмов о событиях Великой Отечественной

27 января выходит «Спасти Ленинград» — фильм о событиях сентября 1941-го в блокадном Ленинграде и эвакуации его жителей. Мы выбрали еще несколько фильмов о войне, описывающих самые важные эпизоды 1941—1945 годов, и расположили их в порядке исторической хронологии.

«Брестская крепость»

Эпизод войны: Оборона Брестской крепости, июнь-август 1941

Российско-белорусский фильм Александра Котта оказался одним из самых удачных современных историко-патриотических кинопроектов. Фильм, который с самого начала хвалили за «историческую достоверность», берет совсем другим: это воспоминания ребенка, пропущенные через восприятие взрослого. Рассказчик, как божество, знает все о выживших, погибших и убийцах, но на экране он только перепуганный мальчик, играющий среди хаоса на простреленной трубе, случайно уцелевший и вынесший с собой боевое знамя.

«Живые и мертвые»

Эпизод войны: Отступление советской армии, июнь 1941 — зима 1942

Главный герой фильма — военный корреспондент Олег Синцов, которому довелось увидеть своими глазами первые месяцы войны, ее ужасы, панику среди солдат и мирных жителей. Александр Столпер, тогда уже корифей советского кино, снял этот фильм по роману Константина Симонова и при активном участии самого писателя. Герои книги, включая сыгранного Анатолием Папановым полковника Серпилина, прошли через репрессии 1930-х, и война стала для них шансом вернуться в мир живых. Двухсерийный фильм выдержан в камерной манере, без музыки, цвета и без масштабных батальных сцен. Лаконичные символы вроде катящегося горящего колеса говорят здесь больше, чем красочная реконструкция военных событий.

«Спасти Ленинград»

Эпизод войны: Эвакуация из окруженного Ленинграда, сентябрь 1941

Фильм рассказывает об одной из первых попыток эвакуации жителей осажденного Ленинграда и водном пути через Ладожское озеро — единственной артерии, питающей жизнь города во время блокады. Предлагается и ясная метафора: баржа с сотнями людей, на которой кружат немецкие самолеты и которая вот-вот пойдет на дно, но все же выживает. Это и есть Россия. Помимо людей, баржа с трудом несет чьи-то пожитки, технику, предметы искусства. На ее палубе и обыватели, и герои, и воин, и прекрасная девушка, и неизбежный сотрудник НКВД. Война еще только начинается, и, кажется, плыть им здесь вечно, а на горизонте уже показался девятый вал.

«Битва за Москву»

Эпизод войны: Контрнаступление под Москвой, сентябрь 1941 — апрель 1942

Военная киноэпопея Юрия Озерова, главного мастера этого жанра. Четырехсерийный фильм вышел на заре перестройки и потому воспринимается как последнее слово канонического советского кино (впрочем, за полтора года до конца СССР режиссер снял еще одну эпопею — «Сталинград»). Здесь множество линий: мудрая пара полководцев Сталин и Жуков (в роли последнего — Михаил Ульянов), разведчик Рихард Зорге, иностранные дипломаты, советские школьники на прогулке по Москве — и все эти множественные линии с десятками персонажей ведут к Московской битве. Наибольшее впечатление в картине производят, пожалуй, моменты парадоксального сочетания глобального и личного. Например, когда солдаты на передовой слушают живое выступление ансамбля Александрова по телефону.

«Битва за Севастополь»

Эпизод войны: Оборона Севастополя, 1941—1942

Режиссерская работа Сергея Мокрицкого, оператора, работавшего у Хамдамова и Серебренникова. Не столько описание сражения за важнейший морской город страны, сколько пересказ легенды о Леди Смерть, снайперше Людмиле Павличенко. Юлия Пересильд играет действительно существовавшую женщину, которая уничтожила три сотни фашистов, была командирована в США, где бросила обвинение в лицо американским властям: те «прячутся за ее спиной», не открывая второго фронта. Сперва мы застаем героиню в счастливое школьное время. В солнечном 1937-м она мечтает о том, чтобы изучать историю. Но вскоре историю будет делать она сама. Фильм смотрит и в прошлое, и в актуальное настоящее: российско-украинскую картину с обращением к американской публике нельзя не увязать с событиями 2014 года. Вдобавок ко всему (и это редкость для российских блокбастеров) в фильме использован не только героический, но и антивоенный пафос. В конце колышется не боевое знамя, а поднимается занавес в Большом театре.

«Проверка на дорогах»

Эпизод войны: Партизанские бои под Псковом, 1942

Главный советский фильм о партизанах в тылу (в данном случае, на оккупированной Псковщине), а также первая картина о трагедии пленных, лишенных права на свою долю победителей, и об искуплении предательства. Отец режиссера и автор оригинальной повести Юрий Герман не знал всех прототипов реальных участников событий, но один из них, Герой Советского Союза Владимир Никифоров, консультировал режиссера. Почти документальные по интонации зарисовки из партизанского быта и атак, бесконечных споров и оправданий складываются в сложную мозаику разной правды, разной веры и сталкивающихся взглядов. Из снежного безмолвия замерзшего мира оккупации, разрываемого порой взрывами и очередями, герои выходят в новую жизнь.

«Они сражались за Родину»

Эпизод войны: Воронежско-Ворошиловградская операция, лето 1942

Киновоплощение романа Михаила Шолохова (рукопись которого писатель собственноручно уничтожил, оставив лишь несколько глав) — это принципиальное высказывание Сергея Бондарчука о войне как причине разлада и разобщения в стране и ее народе. Чтобы снова ощутить единство с землей и людьми, надо пройти мытарства, как отступающие к Сталинграду солдаты, которых не признают местные жители. Натуралистические сцены боев в фильме сменяют короткие идиллические моменты отдыха на фоне южнорусской природы. Резкие слова, резкие жесты, грубый солдатский юмор и невинное почти чувство. Покрытые пылью и запекшейся кровью, герои картины сами как будто плоть от плоти униженной земли, над которой развевается сбереженное знамя. Впереди Сталинградская битва и поворотный момент войны. А еще это последняя роль Василия Шукшина — самого народного из кинохудожников первого ранга.

«А зори здесь тихие…»

Эпизод войны: Кампания в Карелии, 1942

Показанный в фильме «бой местного значения» мог случиться где угодно, но нам точно указывают где. Карельский фронт, который еще помнит Зимнюю войну. Сюжет известен: суровый старшина вынужден командовать специально назначенными к нему на службу зенитчицами, только что вышедшими из школы или института. Во время случайного столкновения в лесу с немцами девушки гибнут у старшины на глазах — странная и жуткая подробность войны, которыми был наполнен каждый день. В конце фильма по местам боев гуляют уже современные туристы в синтепоновых куртках, с гитарами. Их случайный разговор прямо намекает, что убитые девушки вошли в сонм бессмертных духов этих древних болот, лесов и камней.

«Сталинград»

Эпизод войны: Сталинградская битва, лето 1942 — зима 1943

Если Бондарчук-младший приходит к какому-то обобщению, то к такому: война — это ад. Всполохи инфернальных костров, на которых сгорают живые души, освещают почерневший город, превращенный в руины навсегда ушедшего мира. В таком доме — без стен и дверей, среди остатков лепнины и былой роскоши — собралось пятеро чужих друг другу солдат и одна девушка. Рядом бродит смерть, а еще сходящий с ума немец-интеллектуал с русской любовницей, но маленькая крепость в условном «доме Павлова» оказывается неколебимой. Мелодрама и преодоление собственных страхов занимают здесь куда большее место, чем история освобождения города и воинских подвигов. Внешнее же обрамление, визуальный ряд напоминают и комикс, и видеоигру, но, если угодно, и драматический агитплакат времен войны.

«Подвиг разведчика»

Эпизод войны: Разведоперация в Западной Украине, около 1943

Первый, а потому навсегда эталонный фильм о наших разведчиках в тылу врага, сразу разобранный на цитаты. По сути, это психологический триллер почти в хичкоковском духе, где все лишние обстоятельства, линии и психология максимально редуцированы в пользу интеллектуальной борьбы (впрочем, наравне со стрельбой). Разведчик Федотов (одинаково обаятельный и как советский герой, и как его немецкое амплуа) распутывает паутину врагов, из которых один другого гаже. Подобно Штирлицу, он находит себе противника под стать — хладнокровного немецкого контрразведчика Руммельсбурга. В конце концов наш парень крадет из оккупированной Винницы не только переписку немецкого генерала фон Кюна (в его роли снялся режиссер Барнет), но и самого генерала. И все это снято по мотивам реальных событий: знаменитый советский разведчик Кузнецов действительно захватил в плен генерала фон Ильгена в Ровно. Правда, в реальности он не смог вывезти его с захваченной территории и был вынужден расстрелять на месте.

«Жила-была девочка»

Эпизод войны: Блокада Ленинграда, 1941—1944

Фильм, съемки которого велись в блокадном Ленинграде, рассказывает о детстве маленькой Насти. Девочка-актриса Нина Иванова, прославившаяся позже ролью в «Весне на Заречной улице», здесь скорее живет, чем играет. Режиссеру удалось тонко запечатлеть детский страх, печаль и радость. Горе утраты матери лишь отчасти смягчается радостью победы и возвращением отца. Трагедия истории оказалась навсегда связана с судьбой ребенка, как и миллиона ее собратьев. Но сама жизнь здесь утверждается и на обломках, подобно вновь расцветающему дереву в разбомбленном питерском дворе.

«Иди и смотри»

Эпизод войны: Немецкие карательные операции в Белоруссии и партизанская война, 1943

Попытка рассказать о произошедшем в Хатыни и других деревнях с той же судьбой так, как это увидел чудом уцелевший подросток. Приближающееся к документализму в пристальном изображении страданий, надрыва и ужаса, повествование, ставшее последней работой Климова. Сюда вместились, кажется, все самые жуткие раны войны — не только геноцид, но и коллаборационизм, и беззащитность деревни, и душевные травмы, которые вынесли прежде всего дети.

«Собибор»

Эпизод войны: Восстание в концлагере Собибор, март 1943

Сравнительно редкий для советского и российского кино фильм о холокосте и режиссерский дебют Константина Хабенского, оставившего себе и главную роль. Эта история успешного восстания в лагере смерти широко известна и даже экранизировалась в США, но российская версия в этом случае выглядит правдоподобнее. Лейтенант Печерский в исполнении Хабенского — печальный человек, непохожий на супергероя, но при этом будто не знающий усталости. Он лидер и пример для сломленных пленных — евреев и красноармейцев. Здесь сошлись все образы и болезненные воспоминания о подобных событиях: газовые камеры, собранные с трупов вещи, садистски смеющиеся немцы.

«Торпедоносцы»

Эпизод войны: Битва за Север, 1944

По существу, это работа Алексея Германа. Не указанный в титрах, он написал сценарий по книге своего отца. Отсюда, видимо, важная поэтика бытовых сцен, что едва ли не сильнее боевого пафоса. В фильме снимали настоящие боевые машины времен Великой Отечественной из музея ВВС. Герои фильма — офицеры авиации Северного флота на базе где-то в Заполярье. По меркам войны это почти что безопасное место, но каждая атака на немецкий конвой уносит жизни и самолеты. Страх здесь в бесконечном ожидание победы в полярной ночи. Но каждый на этом маленьком куске земли знает другого и знает, за кого именно воюет.

«Падение Берлина»

Эпизод войны: Вся Великая Отечественная война, 22 июня 1941 — 9 мая 1945

Монументальное цветное полотно от классика сталинистского официоза Михаила Чиаурели. История падения столицы рейха начинается в момент «мюнхенского сговора», когда капиталистические державы заключили договор с дьяволом. Обречен же Берлин оказался, позарившись на плодородную советскую страну, населенную чудо-богатырями и управляемую мудрейшим из вождей. Сталин-полководец действует безошибочно и почти единолично, правда, его свиту составляют лучшие артисты СССР. Одухотворенные его волей солдаты, выходцы из всех советских народностей, крушат вражеские полчища, и наступает новая весна. В начале мая у стен сожженного Рейхстага русский богатырь с невестой просят у вождя благословения на дальнейшее счастье. Образец нерефлексивной пропаганды и привет из несуществующего — даже несуществовавшего — мира.