«Оскар-2019»: Номинации — сюрпризы и цифры

В этом году киноакадемия ломает шаблоны как никогда. Причины как минимум две — погоня за рейтингами и омоложенный состав академиков. Посмотрим, к чему это привело.

Американская киноакадемия объявила номинантов 91-й премии «Оскар». Посмотреть полный список можно здесь. В этом году, как и в прошлом, в лидерах Мексика: Альфонсо Куарон захватил сердца академиков и получил 10 номинаций. Год назад, напомним, его собрат Гильермо дель Торо набрал 13 номинаций с фильмом «Форма воды». Куарон, правда, взял другие вершины, но об этом позже.

«Рома»

Равное число номинаций с «Ромой» набрала «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, но тут есть любопытный нюанс: в номинации «Лучшая актриса второго плана» между собой сражаются звезды этого фильма Рэйчел Вайс и Эмма Стоун, а так как победить сможет только одна, у «Фаворитки» при любом раскладе есть шанс получить лишь 9 статуэток. Куарон, таким образом, безоговорочный фаворит этой церемонии. По фильмам номинации распределились следующим образом:

Распределение по студиям выглядит так:

Walt Disney —17;

Netflix — 15;

Fox Searchlight — 15;

Annapurna Pictures — 11;

Universal — 9;

Warner Bros. — 9;

Focus Features — 8;

20th Century Fox — 5;

Sony Pictures Classics — 5;

Amazon Studios — 3.

Первый лучший комикс-фильм

«Черная Пантера»

Все надеялись, но никто не ожидал: «Черная Пантера» стала первым комикс-фильмом, получившим номинацию в категории «Лучший фильм». Так что Marvel совершила настоящий прорыв и может уже считать себя победителем, даже если статуэтку получит кто-то другой. В прошлом году, кстати, супергеройское кино тоже прорывалось, но не в такой важной категории: «Логан» стал первым комикс-фильмом, получившим номинацию за сценарий.

Лучший популярный фильм

«Богемская рапсодия»

Отказавшись от идеи ввести дополнительную номинацию на «Оскаре» за лучший популярный фильм, академия превратила в нее свою главную номинацию «Лучший фильм». За титул главной картины этого года вместе с «Ромой» и «Фавориткой» сражаются, помимо «Черной Пантеры», «Звезда родилась» и «Богемская рапсодия». При этом если раньше кассовые хиты получали в основном технические номинации, то сейчас у них есть и актерские, и сценарные. И если про последние все понятно, то наличие абсолютно клишированной с художественной точки зрения «Богемской рапсодии» среди номинантов на лучший фильм может вызвать удивление. Но это если забыть, что «Оскар» — он не про искусство.

Цвет настроения черный

«Черный клановец»

В сети уже шутят, что к «Черной Пантере» и «Черному клановцу» не хватает «Черной книги» — был бы полный набор. Хотя есть «Зеленая», и она тоже про проблемы темнокожих. Тут еще стоит вспомнить, что «Рома» и «Холодная война» Павла Павликовского — черно-белые. Ставим песню Киркорова и Егора Крида.

Куарон головного мозга

«Рома»

Да здравствует Netflix

Номинация «Ромы» в главной категории — хорошая оплеуха всем, кто говорит, что кино можно смотреть только в кинотеатрах и наградами нужно отмечать лишь прокатное кино. Каннский фестиваль, напомним, рассорился с Netflix именно на этой почве. Зато Венеция не постеснялась и дала «Роме» главный приз, а теперь и «Оскар» примкнул к рядам тех, кто считает, что выдающееся кино может появиться где угодно. Ну, и в целом с номинацией за лучший фильм можно считать, что Netflix уже победил. Предрассудки как минимум. В прошлом году, кстати, у Netflix было 7 номинаций, в этом — уже 15. То ли еще будет.

Впервые не Disney

«Суперсемейка 2»

Больше не #MeToo?

Мариэль Хеллер и Мелисса МакКарти на съемках фильма «Сможете ли вы меня простить?»

Костюмы и рекорды

«Мэри Поппинс возвращается»

Сэнди Пауэлл стала самым номинированным ныне живущим художником по костюмам — в ее копилке 14 номинаций (и три «Оскара»). В этом году она сражается сама с собой в номинациях за «Фаворитку» и «Мэри Поппинс возвращается». Кстати, абсолютный рекорд в этой категории — у покойной Эдит Хэд (35 номинаций и 8 «Оскаров»).

Время первых

На «Оскаре» всегда что-то происходит впервые. Давайте посмотрим, что на этот раз. Спайк Ли получил свою первую режиссерскую номинацию за «Черного клановца» и за лучший фильм. При этом в 2015 году режиссеру дали почетный «Оскар».

Спайк Ли и Адам Драйвер на съемках фильма «Черный клановец»

«Холодная война»

Кто же победит?

Главный оскаровский предсказатель Скотт Файнберг, аналитик The Hollywood Reporter и специалист по наградному сезону, ранее настаивал, что ни один фильм не получал «Оскар», если его актерский ансамбль не был номинирован на приз Гильдии актеров (SAG). До 2018 года так и было, но затем что-то сломалось: гильдия наградила ансамбль фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», а «Оскар» достался «Форме воды». Справедливости ради стоит заметить, у «Билбордов» не было режиссерской номинации на «Оскаре», а только два фильма за последние 85 лет выигрывали «Оскар» без нее («Шофер мисс Дэйзи» и «Операция „Арго“»). Вернемся к SAG. Номинации за лучший актерский ансамбль в этом году получили «Звезда родилась», «Черная Пантера», «Черный клановец» и «Богемская рапсодия». Смотрим на режиссерскую номинацию «Оскара» и понимаем, что по этой логике у фильма Спайка Ли очень хорошие шансы. Но помним, что в прошлом году эта схема не сработала. Более того, Файнберг в своих предсказаниях номинаций этого года и помыслить не смел о «Черной Пантере» в категории «Лучший фильм», а оно вот как получилось.

«Зеленая книга»

Еще одним ключевым фактором считается номинация за лучший монтаж, и здесь снова у «Клановца» все карты. Однако не забываем и про другой немаловажный фактор: Гильдия продюсеров Америки отдала свой приз «Зеленой книге», которая обошла и «Черного клановца», и «Черную Пантеру», и «Богемскую рапсодию», и «Фаворитку». В общем, в букмекерских конторах в этом году будет очень весело. Результаты мы узнаем в ночь с 24 на 25 февраля. Напоминаем, что КиноПоиск снова будет вести прямую онлайн-трансляцию церемонии — с оригинальной звуковой дорожкой и с синхронным переводом.