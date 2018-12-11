«Оскар-2019»: Номинации — сюрпризы и цифры

В этом году киноакадемия ломает шаблоны как никогда. Причины как минимум две — погоня за рейтингами и омоложенный состав академиков. Посмотрим, к чему это привело.
Американская киноакадемия объявила номинантов 91-й премии «Оскар». Посмотреть полный список можно здесь. В этом году, как и в прошлом, в лидерах Мексика: Альфонсо Куарон захватил сердца академиков и получил 10 номинаций. Год назад, напомним, его собрат Гильермо дель Торо набрал 13 номинаций с фильмом «Форма воды». Куарон, правда, взял другие вершины, но об этом позже.
Равное число номинаций с «Ромой» набрала «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, но тут есть любопытный нюанс: в номинации «Лучшая актриса второго плана» между собой сражаются звезды этого фильма Рэйчел Вайс и Эмма Стоун, а так как победить сможет только одна, у «Фаворитки» при любом раскладе есть шанс получить лишь 9 статуэток. Куарон, таким образом, безоговорочный фаворит этой церемонии.
По фильмам номинации распределились следующим образом:
- «Рома» — 10;
- «Фаворитка» — 10;
- «Звезда родилась» — 8;
- «Власть» — 8;
- «Черная Пантера» — 7;
- «Черный клановец» — 6;
- «Богемская рапсодия» — 5;
- «Зеленая книга» — 5;
- «Человек на Луне» — 4;
- «Мэри Поппинс возвращается» — 4;
- «Баллада Бастера Скраггса» — 3;
- «Сможете ли вы меня простить?» — 3;
- «Если Бил-стрит могла бы заговорить» — 3.
Распределение по студиям выглядит так:
- Walt Disney —17;
- Netflix — 15;
- Fox Searchlight — 15;
- Annapurna Pictures — 11;
- Universal — 9;
- Warner Bros. — 9;
- Focus Features — 8;
- 20th Century Fox — 5;
- Sony Pictures Classics — 5;
- Amazon Studios — 3.
Первый лучший комикс-фильм
Все надеялись, но никто не ожидал: «Черная Пантера» стала первым комикс-фильмом, получившим номинацию в категории «Лучший фильм». Так что Marvel совершила настоящий прорыв и может уже считать себя победителем, даже если статуэтку получит кто-то другой.
В прошлом году, кстати, супергеройское кино тоже прорывалось, но не в такой важной категории: «Логан» стал первым комикс-фильмом, получившим номинацию за сценарий.
Лучший популярный фильм
Отказавшись от идеи ввести дополнительную номинацию на «Оскаре» за лучший популярный фильм, академия превратила в нее свою главную номинацию «Лучший фильм». За титул главной картины этого года вместе с «Ромой» и «Фавориткой» сражаются, помимо «Черной Пантеры», «Звезда родилась» и «Богемская рапсодия». При этом если раньше кассовые хиты получали в основном технические номинации, то сейчас у них есть и актерские, и сценарные. И если про последние все понятно, то наличие абсолютно клишированной с художественной точки зрения «Богемской рапсодии» среди номинантов на лучший фильм может вызвать удивление. Но это если забыть, что «Оскар» — он не про искусство.
Цвет настроения черный
В сети уже шутят, что к «Черной Пантере» и «Черному клановцу» не хватает «Черной книги» — был бы полный набор. Хотя есть «Зеленая», и она тоже про проблемы темнокожих. Тут еще стоит вспомнить, что «Рома» и «Холодная война» Павла Павликовского — черно-белые. Ставим песню Киркорова и Егора Крида.
Куарон головного мозга
Альфонсо Куарон, как вы уже догадались, установил несколько рекордов. Во-первых, его «Рома» с десятью номинациями добралась до рекорда «Крадущегося тигра, затаившегося дракона» Энга Ли — тот в 2001 году также получил 10 номинаций, будучи фильмом на иностранном языке.
Кроме того, в истории «Оскара» «Рома» — десятый фильм на иностранном языке, номинированный на главную награду, и пятый, номинированный как лучший фильм и лучший фильм на иностранном языке одновременно. Предыдущие четыре картины — «Дзета», «Жизнь прекрасна», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и «Любовь» — при этом побеждали только в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Сам Куарон номинирован в четырех разных категориях за один фильм: он претендует на звание лучшего режиссера, оператора, монтажера и сценариста. За всю историю «Оскара» этим могут похвастаться немногие. Уоррен Битти проделал такой трюк дважды: в 1979 году номинировался с картиной «Небеса могут подождать» за лучший фильм, лучшего актера, лучшего режиссера и лучший адаптированный сценарий, а в 1982 году — с фильмом «Красные» претендовал на категории «Лучший фильм» и «Лучшая мужскую роль». Итан и Джоэл Коэны получили четыре номинации за «Старикам тут не место» (фильм, сценарий, режиссура и монтаж). И еще Алан Менкен также номинировался четыре раза в двух музыкальных категориях за анимационную «Красавицу и чудовище» — три его песни бились друг с другом (победила «Beauty and the Beast»), и все вместе они боролись за лучший саундтрек.
Да здравствует Netflix
Номинация «Ромы» в главной категории — хорошая оплеуха всем, кто говорит, что кино можно смотреть только в кинотеатрах и наградами нужно отмечать лишь прокатное кино. Каннский фестиваль, напомним, рассорился с Netflix именно на этой почве. Зато Венеция не постеснялась и дала «Роме» главный приз, а теперь и «Оскар» примкнул к рядам тех, кто считает, что выдающееся кино может появиться где угодно. Ну, и в целом с номинацией за лучший фильм можно считать, что Netflix уже победил. Предрассудки как минимум. В прошлом году, кстати, у Netflix было 7 номинаций, в этом — уже 15. То ли еще будет.
Впервые не Disney
В номинации «Лучший анимационный фильм» победитель обычно известен заранее: это любой фильм Disney. «Тайна Коко», «Зверополис», «Головоломка», «Город героев», «Холодное сердце», «Храбрая сердцем» — вот победители последних «Оскаров». В этом году у сиквела «Суперсемейки» есть мощный конкурент от Sony Pictures — «Человек-паук: Через вселенные», взявший «Золотой глобус» и при бюджете в 90 млн долларов собравший в мире более 325 миллионов. У Паучка есть все шансы отхватить и главную кинонаграду.
Больше не #MeToo?
Изучив режиссерские номинации, пресса уже бунтует: нет ни одной женщины-режиссера. Где Линн Рэмси за «Тебя никогда здесь не было» (в Каннах ей отдали призы за лучший сценарий и мужскую роль)? Где Дебра Граник и «Не оставляй следов», обласканный на «Сандэнсе»? Почему проигнорировали Мариэль Хеллер за «Сможете ли вы меня простить?»? И Карин Кусаму за «Время возмездия»? И Джози Рурк за «Две королевы»? Ох, назревает скандал.
Костюмы и рекорды
Сэнди Пауэлл стала самым номинированным ныне живущим художником по костюмам — в ее копилке 14 номинаций (и три «Оскара»). В этом году она сражается сама с собой в номинациях за «Фаворитку» и «Мэри Поппинс возвращается». Кстати, абсолютный рекорд в этой категории — у покойной Эдит Хэд (35 номинаций и 8 «Оскаров»).
Время первых
На «Оскаре» всегда что-то происходит впервые. Давайте посмотрим, что на этот раз.
Спайк Ли получил свою первую режиссерскую номинацию за «Черного клановца» и за лучший фильм. При этом в 2015 году режиссеру дали почетный «Оскар».
Уиллем Дефо впервые поборется за звание лучшего актера — до этого у него были номинации только за роль второго плана («Взвод», «Тень вампира» и «Проект „Флорида“»).
Рами Малек и Адам Драйвер также получили свои первые в жизни номинации: в категориях «Лучший актер» и «Лучший актер второго плана» соответственно.
Павел Павликовский впервые номинируется как лучший режиссер. Кстати, впервые режиссеры-номинанты еще и одновременно сражаются в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Впервые с 1966 года два черно-белых фильма попали в операторскую номинацию — «Рома» и «Холодная война».
Леди Гага впервые номинируется как лучшая актриса (ее прототип Мадонна о таком лишь мечтала). Одновременно Гага сражается за лучшую песню, но эта номинация у нее уже была в 2016 году («Зона охоты»).
Еще впервые главные актерские номинации получили Ялица Апарисио, Оливия Колман и Мелисса МакКарти. Последняя также номинировалась на лучшую женскую роль второго плана за «Девичник в Вегасе».
Что касается Ялицы, то она стала первой женщиной коренного происхождения, номинированной за лучшую женскую роль. Также впервые две мексиканские актрисы номинируются на «Оскар» одновременно: коллега Ялицы по «Роме» Марина де Тавира получила свою первую номинацию — за роль второго плана.
Ну, и Ханна Бичлер стала первой афроамериканкой, номинированной как художник-постановщик («Черная Пантера»).
Кто же победит?
Главный оскаровский предсказатель Скотт Файнберг, аналитик The Hollywood Reporter и специалист по наградному сезону, ранее настаивал, что ни один фильм не получал «Оскар», если его актерский ансамбль не был номинирован на приз Гильдии актеров (SAG). До 2018 года так и было, но затем что-то сломалось: гильдия наградила ансамбль фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», а «Оскар» достался «Форме воды». Справедливости ради стоит заметить, у «Билбордов» не было режиссерской номинации на «Оскаре», а только два фильма за последние 85 лет выигрывали «Оскар» без нее («Шофер мисс Дэйзи» и «Операция „Арго“»).
Вернемся к SAG. Номинации за лучший актерский ансамбль в этом году получили «Звезда родилась», «Черная Пантера», «Черный клановец» и «Богемская рапсодия». Смотрим на режиссерскую номинацию «Оскара» и понимаем, что по этой логике у фильма Спайка Ли очень хорошие шансы. Но помним, что в прошлом году эта схема не сработала. Более того, Файнберг в своих предсказаниях номинаций этого года и помыслить не смел о «Черной Пантере» в категории «Лучший фильм», а оно вот как получилось.
Еще одним ключевым фактором считается номинация за лучший монтаж, и здесь снова у «Клановца» все карты. Однако не забываем и про другой немаловажный фактор: Гильдия продюсеров Америки отдала свой приз «Зеленой книге», которая обошла и «Черного клановца», и «Черную Пантеру», и «Богемскую рапсодию», и «Фаворитку». В общем, в букмекерских конторах в этом году будет очень весело.
Результаты мы узнаем в ночь с 24 на 25 февраля. Напоминаем, что КиноПоиск снова будет вести прямую онлайн-трансляцию церемонии — с оригинальной звуковой дорожкой и с синхронным переводом.