Шутники, карикатуристы и Фредди Меркьюри: Что смотреть дома в выходные

Фильмы для домашнего онлайн-просмотра — выбор редакции КиноПоиска.

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«Богемская рапсодия»

Самое время посмотреть картину, претендующую на «Оскар» в пяти номинациях (в том числе, и как лучший фильм), если вдруг вы пропустили ее в кино. История становления группы Queen, утвержденная ее участниками. Из фильма мы узнаем, что музыканты ссорились, что Фредди Меркьюри пускался во все тяжкие, а шестиминутный трек «Богемская рапсодия» никому не нравился. Но все закончилось относительно хорошо: мы их все равно любим. Если не понятно, за что, то смотрите последние двадцать минут фильма (спойлер: там поют).

«Перевал»

На самой границе между Германией и Австрией полиция находят мертвого мужчину с поддельными документами в кармане и конским хвостом в закоченевших руках. Расследовать загадочное преступление берутся два детектива из соседствующих стран. Создатели сериала Квирин Берг и Макс Видеманн не скрывают, что вдохновлялись датско-шведским «Мостом», который уже пережил несколько ремейков. Заснеженные Альпы, загадочный трупак, два очень разных детектива... Правда, герои здесь поменялись характерами: замкнутая женщина с синдромом Аспергера и мужик-экстраверт сменились жизнелюбивой, веселой блондинкой и угрюмым, мрачным алкоголиком. Но не стоит думать, что это проект вторичный. Продюсеры Берг и Видеманн заслужили уважение. Среди их прежних работ — картины «Кто я», «Добро пожаловать к Хартманнам», модный сериал «Тьма» (первый проект Netflix, снятый в Германии) и шпионский триллер «Жизнь других», получивший в 2007 году «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«Кайф с доставкой», 3 сезон

Сериал дожил до третьего сезона. Главный герой развозит травку по клиентам и понемногу погружается в их частную жизнь. Вспомним, что сериал придумали Бен Синклер (он же сыграл главную роль) и Катя Бликфелд (лауреатка «Эмми» за работу кастинг-директором на сериале «Студия 30») и сначала просто выкладывали серии на Vimeo. С тех пор многое изменилось: появился контракт с HBO, создатели развелись, а их герой пересел с велосипеда в дом на колесах. Но «непритязательную поэзию жизни», как написал кто-то из американских критиков, так просто не выкуришь. Сериал доступен по подписке «КиноПоиск + Амедиатека»,

«Не волнуйся, он далеко не уйдет»

«Не волнуйся, он далеко не уйдет»

Бездельник и кутила Джон Кэллахан вместе с другом рассекает по городу в поисках женщин и выпивки. Разогнавшись на шоссе, они попадают в страшное ДТП, в результате которого Кэллахан остается инвалидом-колясочником. Новый этап его жизни предполагает принятие себя, переосмысление жизненных ценностей, наконец длительное и болезненное лечение. Неожиданно Джон открывает в себе способность рисовать — смешно и злободневно. Новинка недели — драма Гаса Ван Сента, рассказывающая о жизни реального американского карикатуриста и о саморазрушении, которое может перейти в самосозидание, если его вовремя остановить. Главную роль играет Хоакин Феникс — с приветом Дэниэлу Дэй-Льюису и фильму «Моя левая нога».

«По друзьям», 3 сезон

В центре внимания — Пит Холмс, стендап-комик. В первом сезоне у него не сразу все шло по накатанной: жена изменяла, над шутками не смеялись, машину эвакуировали. Но вот свежий третий сезон — и здесь у Пита успех налицо. Его везде любят и ждут, готовы смеяться, хотя он еще даже не пошутил, юный юморист набивается в подмастерья. Сериал придумал сам Пит Холмс, и он отчасти автобиографичен. Опекает проект креативный продюсер Джадд Апатоу. Последний в юморе знает толк: в юности выступал со стендапом, а потом много шутил с Эми Шумер и не только. Сериал доступен по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».