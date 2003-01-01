Дэвид Духовны: «По мне, нет лучшего супергероя, чем Малдер»

Актер, писатель, а теперь и музыкант — о новом повороте карьеры, своей музыке, кумирах и любимых сериалах.

7 и 8 февраля в Москве и Санкт-Петербурге пройдут концерты Дэвида Духовны, несколько лет назад внезапно начавшего музыкальную карьеру. Звезда «Секретных материалов» и «Блудливой Калифорнии» взяла перерыв от кино и сериалов, чтобы играть смесь из блюза, кантри и рока. Духовны рассказал КиноПоиску о том, как занялся музыкой, почему «Эволюция» опередила свое время, а «Блудливая Калифорния» не получила бы сегодня зеленый свет. Ну, и без пары слов о «Секретных материалах» не обошлось.

— Почему вы вдруг решили заняться музыкой? — Я никогда не думал, что буду писать музыку, петь или вообще играть в музыкальной группе. Несколько лет назад я просто решил научиться играть на гитаре, чтобы развлекать себя между дублями: на съемках постоянно приходиться подолгу ждать, пока все будет готово. Вот я и решил не терять это время. И все завертелось. Я начал нормально играть, а потом задумался, смогу ли я сам писать песни. И вот я здесь. — На какой музыке вы учились? — Всякий классический рок-н-ролл. На простых вещах, где нужны только три-четыре аккорда. Сидел в трейлере и гонял их туда-сюда. — Ваш новый альбом «Every Third Thought» сильно отличается от первого по звучанию. Он более рок-н-ролльный. — На самом деле это все зависит от записи. На всю поп-музыку влияет либо кантри, либо R&B. Ну, или джаз, с которым я мало знаком. Можно работать в разных жанрах, но в основе песен мой голос и моя акустическая гитара. Ко второму альбому мы уже немного подразмялись. Ритм, мелодия и слова некоторых песен напоминали мне что-то из Боуи и R.E.M., и мы решили двигаться в их направлении в том, что касается звука. Весь рок-н-ролл так работает: звучание зависит от аранжировки и студии, но в основе лежат простые поп-песни.

— Тексты ваших песен кажутся очень личными. — Я задумывал их универсальными.Это не исповедь. Мне совершенно неинтересно делиться деталями личной жизни в какой-либо форме. Ни в мемуарах, ни в песнях. Для меня важно сделать так, чтобы кто угодно мог послушать песню и найти в ней себя.

— Кто ваши герои среди актеров, музыкантов и писателей? — В актерской игре — Марлон Брандо и Дэниэл Дэй-Льюис. Что касается музыки, то я вырос на «британском вторжении» — Beatles, Rolling Stones. Мне нравятся тексты Боба Дилана, Леонарда Коэна, Steely Dan, Band. — А из современных? — Wilco. У них очень интересные тексты. Что касается литературы, тут сложно сказать. Я всю жизнь читаю. Лучшим американским автором последних 20—30 лет я бы назвал Филипа Рота. Да и Шекспир до сих пор не выходит у меня из головы. — Музыкальные критики скептически настроены по отношению к музыкальным начинаниям голливудских актеров. Вас это волнует? — Нет, потому что это изначально ошибочное деление. Я не актер, а всего лишь человек, пытающийся создавать приятные звуки, приятную музыку. То, как я зарабатываю себе на жизнь, никак не связано с моей музыкой. Это все равно что сказать, что не будешь слушать музыку, написанную... мусорщиками. Это ошибочная логика, в которую легко вцепиться. Полная фигня на самом деле. Но если людям нравится так думать, то пусть. — Но вы же не забросили актерскую карьеру? — Конечно, нет. Я планирую продолжать заниматься всем, чем уже занимаюсь. А также хочу вернуться в режиссуру.

«Секретные материалы»

— Планируете экранизировать свой роман «Брыки F*cking Дент»? — Пока ищу финансирование — это будет независимое кино. Надеюсь, что съемки начнутся уже летом. Мне нравятся эмоциональные человеческие истории, в которых находится место и драме, и комедии, как в этой, об отношениях отца и сына. Хочу растрогать людей до слез и заставить их смеяться. — Ваши дебютные «Тайны прошлого» тоже подходили под такое описание. — К таким историям лежит мое сердце. Я хочу делать такое несколько старомодное кино.

На съемках фильма «Тайны прошлого»

— Вы снимались в «Секретных материалах» 25 лет. Были серии, над которыми было особенно сложно работать? — Нет. Но иногда было сложно физически. Сам съемочный график был изматывающим. Не могу сказать, что одни эпизоды давались сложнее, чем другие. Уверен, что и эмоционально бывало тяжко, но это уже давно было. Вообще, ничего не было слишком сложно. Работа была удовольствием. Не люблю, когда актеры говорят, что что-то дается им с трудом. Наша работа и состоит в том, чтобы у зрителей не было впечатления, что нам сложно. — Стоит ли ожидать возвращения Малдера в ближайшем будущем? Джиллиан Андерсон сказала, что не будет больше играть Скалли. — Да, ее уход рушит все планы. (Смеется.)! Не знаю, сможем ли делать шоу без Джиллиан. Кто знает, что будет.

«Секретные материалы»

— Вы недавно также возвращались в мир «Твин Пикс». Что для вас значит работа с Дэвидом Линчем? — Когда я снимался в сериале впервые, я был начинающим актером и просто был рад любой работе. На этот раз мне удалось поработать с Линчем лично (эпизоды второго сезона, в которых снимался Духовны, снимали другие режиссеры. — Прим. ред.). А уж играть с ним в одной сцене — это просто кайф. Он точно знает, чего хочет добиться — это создает комфортную атмосферу для актеров. На площадке царят спокойствие, порядок и свобода. Приятное чувство.

«Твин Пикс»

— Несмотря на успех «Секретных материалов», вы не особо жалуете научную фантастику. В вашей фильмографии к этому жанру можно отнести только «Эволюцию». В США фильм провалился, а в России, мне кажется, его любят. — Да нормально прошла «Эволюция» (согласно Box Office Mojo, в домашнем прокате кино заработало 38 млн долларов при бюджете в 80. — Прим. ред.). Не так хорошо, как хотелось бы продюсерам, конечно. Но, мне кажется, это хорошее кино. Возможно, оно слегка опередило свое время. Тогда было мало научно-фантастических комедий. Лучшей, на мой взгляд, была «В поисках галактики». «Эволюция» соединяла в себе два жанра, и люди не знали, как ее воспринимать. Сейчас люди гораздо больше открыты к жанровым миксам. Да и в целом сай-фай теперь более популярен, чем тогда. Но, скажем так, «Эволюция» была достойной попыткой.

«Эволюция»

— Место сай-фая заняли экранизации комиксов. Никогда не хотели в них сыграть? — Знаете, я считаю, что и «Секретные материалы» — это супергеройское сай-фай-шоу в некотором смысле. По мне, нет лучшего супергероя, чем Малдер. Поэтому я никогда не искал других ролей в этом жанре. — Даже в детстве комиксы не любили? —Нет, никогда не был фанатом комиксов. Хотя сейчас у меня есть идея для графического романа. — А в каких жанрах вам было бы интересно поработать? — Мне всегда нравились крутые детективы, нуары из 1950-х. Нечто подобное мы делали с «Водолеем». Было бы интересно сыграть детектива с чувством юмора вроде героя Николсона из «Китайского квартала».

«Водолей»

— Как бы Хэнк Муди прореагировал на MeToo и то, как сейчас меняется Голливуд? — Не знаю. Он выдуманный персонаж и ни на что не реагирует. Но сейчас было бы очень сложно делать «Блудливую Калифорнию». Вряд ли бы такой сериал запустили. Без сомнения, времена изменились. В лучшую сторону!

«Блудливая Калифорния»