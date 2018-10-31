10 Years Challenge в кино: Как годы изменили любимых героев

Мы не могли обойти стороной 10 Years Challenge и выбрали нескольких заметных киногероев. Посмотрите, как они выглядели раньше и как выглядят сейчас.
Доктор Кто
Двенадцать подряд Докторов Кто были мужчинами, но все изменилось в декабре 2017-го, когда новым, Тринадцатым Доктором стала Джоди Уиттакер.
Кот Матроскин
С годами Матроскин располнел, но количество полосок осталось на нем неизменным.
Альбус Дамблдор
Как ни странно, но мир вначале увидел Альбуса Дамблдора глубоким стариком и лишь в конце 2018-го познакомился с ним в молодости.
Пеннивайз
Клоун Пеннивайз, самый страшный клоун в истории, веселее с годами не стал.
Джокер
Макияж Джокера претерпел лишь незначительные изменения.
Бэтмен
Бэтмен утратил былой блеск, став значительно более матовым.
Люк Скайуокер
Между этими двумя Люками Скайуокерами 40 лет, а впереди еще как минимум один фильм.
Росомаха
Росомаха уже не тот.
Лисбет Саландер
Нам кажется, или у новой Лисбет Саландер стало чуть меньше пирсинга?
Шерлок Холмс
Никогда еще персонаж Конана Дойла не был так близок к полной деградации, как в 2019-м.
Человек-паук
Человека-паука можно просто не узнать.
Король Лев
Кажется, создатели нового «Короля Льва» слишком много смотрели NatGeo Wild.
Друзья Оушена
Если взять «Одиннадцать друзей Оушена» (2001) и «8 подруг Оушена» (2018), то получается, что по статистике на одну подругу приходится 1,375 друга.
Охотники за привидениями
Почему, кстати, версия 2016 года называется «Охотники за привидениями» а не «Охотницы»?