10 Years Challenge в кино: Как годы изменили любимых героев

Мы не могли обойти стороной 10 Years Challenge и выбрали нескольких заметных киногероев. Посмотрите, как они выглядели раньше и как выглядят сейчас.

Доктор Кто

Двенадцать подряд Докторов Кто были мужчинами, но все изменилось в декабре 2017-го, когда новым, Тринадцатым Доктором стала Джоди Уиттакер.

Кот Матроскин

С годами Матроскин располнел, но количество полосок осталось на нем неизменным.

Альбус Дамблдор

Как ни странно, но мир вначале увидел Альбуса Дамблдора глубоким стариком и лишь в конце 2018-го познакомился с ним в молодости.

Пеннивайз

Клоун Пеннивайз, самый страшный клоун в истории, веселее с годами не стал.

Джокер

Макияж Джокера претерпел лишь незначительные изменения.

Бэтмен

Бэтмен утратил былой блеск, став значительно более матовым.

Люк Скайуокер

Между этими двумя Люками Скайуокерами 40 лет, а впереди еще как минимум один фильм.

Росомаха

Росомаха уже не тот.

Лисбет Саландер

Нам кажется, или у новой Лисбет Саландер стало чуть меньше пирсинга?

Шерлок Холмс

Никогда еще персонаж Конана Дойла не был так близок к полной деградации, как в 2019-м.

Человек-паук

Человека-паука можно просто не узнать.

Король Лев

Кажется, создатели нового «Короля Льва» слишком много смотрели NatGeo Wild.

Друзья Оушена

Если взять «Одиннадцать друзей Оушена» (2001) и «8 подруг Оушена» (2018), то получается, что по статистике на одну подругу приходится 1,375 друга.

Охотники за привидениями

Почему, кстати, версия 2016 года называется «Охотники за привидениями» а не «Охотницы»?