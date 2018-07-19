Спроси меня как: Половое воспитание в кино на 13 примерах

На Netflix вышел британский сериал «Половое воспитание» о сексуальных проблемах школьников, о том, как они их решают и как просвещают друг друга. Вспоминаем другие спецкурсы по теме.

Подростки всегда занимались самообучением в вопросах секса, даже если сексуальное просвещение было включено в школьную программу (в «Половом воспитании» есть соответствующий пародийный эпизод). Но герои «Воспитания» придумали стартап — оказание консультационных услуг товарищам для решения их совсем не детских сексуальных проблем (симуляция оргазма, рвотный рефлекс во время орального секса, застенчивость). И выяснилось, что, для того чтобы учить, необязательно уметь самому. Отис, главный герой сериала (Эйса Баттерфилд), не только не имеет сексуального опыта, но даже решить нормально помастурбировать не может аж до четвертой серии. Но для дела важнее его ум, такт, интуиция и, главное, теоретическая сексуальная грамотность. Сам того не желая, он много поднахватался у матери, терапевта и знаменитого секс-гуру (Джиллиан Андерсон). Помогает Отису с бизнесом Мейв (Эмма Маккей), эффектная и опытная девушка, ставшая изгоем в школе.

Несмотря на крайнюю откровенность тем и сцен «Полового воспитания», он органично вписывается в уже существующую кинотрадицию: тема секспросвета никогда не была чужда кино, и с начала сексуальной революции регулярно появлялись соотвествующие картины о и для подростков, иногда довольно шокирующие старомодных взрослых. КиноПоиск составил приблизительный список дополнительных материалов для внеклассного просмотра.

Самообучение

«Переростки»

Ближайший родственник «Полового воспитания». Некогда горячо любимый британцами сериал о школьниках из пригорода Лондона, чуть ли не главный школьный ситком. Уиллу (Саймон Бёрд) из-за развода родителей пришлось перейти из частной школы в обычную. И вот он изо всех сил пытается вписаться в более или менее нормальную компанию. Многие сюжеты (если не цитаты) из «Переростков» повторяются в «Воспитании». Уилла, как и Эрика, упорно и бессмысленно мучает школьный психопат. У него появляется подружка с крашеными волосами, как у Мейв из «Воспитания». Один из его друзей любит наряжаться. У Уилла сексапильная мамаша, на которую западают все его одноклассники, стоит ей заехать за ним в школу. Отличия — в стиле: реалити — в «Переростках», гламурный декаданс — в «Половом воспитании». В контексте британского телевидения главное достижение «Переростков» было в том, что сериал наконец показал не панков, малолетних преступников или наркоманов, а обычных школьников, трогательных и безобидных даже тогда, когда они непрерывно говорят непристойности и попадают в идиотские ситуации.

«Девочки»

В первой серии «Девочек» героиня Лины Данэм заявила родителям, что собирается стать голосом своего поколения. Не уверены насчет голоса, но энциклопедию жизни своего поколения в сериале она создала, пусть и не всего поколения, но какой-то определенной его прослойки, живущей в больших мегаполисах и с переменным успехом пытающейся найти себя в жизни. Сексу, естественно, в этой энциклопедии посвящен целый большой раздел — от потери девственности (с ней прощается Шошанна, одна из четырех героинь сериала, отличница, воспитанная журналом «Cosmopolitan» и сериалом «Секс в большом городе») до фетишизма (Ханна, героиня Данэм, получает 50 долларов и незабываемый опыт, поставив туфельку на мошонку своего парня, когда он мастурбирует). Уроки из школы жизни к последнему сезону каждая выносит свои. Стерва Марни осознает, что не способна испытывать удовольствие с теми, кого любит. Свободолюбивая Джесса забудет о полиамории в пользу одного-единственного парня. А Ханна на практике узнает, что от незащищенного секса после вечеринки бывают не только болезни, но и дети и что кормление грудью не хуже, чем экстази. Однако самый потрясающий поворот судьбы ждет не молодых исследовательниц своей сексуальности, а представителя старшего поколения: к концу сериала папа одной из девочек наберется смелости и выйдет из шкафа.

«Шведская история любви»

«Сколько тебе уже?» — спрашивает молодая тетка племянницу, застав ее в постели с мальчиком. «Скоро 13», — отвечает та. Мальчику скоро 15, но они кажутся почти одногодками, русые и молочно-розовые. Дети живут своей скрытой, неразговорчивой жизнью и с секспросветом справляются самостоятельно. Да и обращаться особо не к кому: родственники либо карикатурно буржуазны, либо невротичны, как тетка. И вообще запутались в своих жизнях, почти как чеховские герои (не зря финал фильма сегодня напоминает «Неоконченную пьесу для механического пианино» Михалкова). У детей все получается целомудренно и естественно. Пустая квартира, кассетный магнитофон, алкоголь из фляги, две скромные рюмки... Утром они самозабвенно прыгают на кровати, за чем их и застает тетка. «Шведская история любви» — полнометражный дебют режиссера Роя Андерссона («Песни со второго этажа», «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии»), снятый им еще до окончания учебы в киношколе.

«Моей сестре!»

Чаще всего объектом секспросвета в кино становятся мальчики. Девочкам приходится труднее. Кому их наставлять — взрослым мужчинам? Это уже не просвещение, а клубничка, предназначенная для этих самых мужчин. О девочках позаботилась только подзабытая современными феминистками Катрин Брейя. Героини фильма «Моей сестре!» Анаис (Анап Ребу) 12 лет, и секс она познает на примере старшей сестры Элины (Роксана Мескида). Сестра — по нынешним меркам красавица из Instagram, а Анаис — толстушка. Но хотя в 2001 году никто еще особенно не задумывался о бодипозитиве (еще не было «Девочек» и Лины Данэм), Анаис по-настоящему привлекательна. В фильме есть две сцены секса старшей сестры, невольным или вольным свидетелем которых становится младшая. Они одновременно и отталкивают, и притягивают ее. Но если сестра попадает во все ловушки романтической любви, расставляемые мужчинами, то Анаис смотрит на вещи более трезво: «Я хочу, чтобы мой первый раз был с мальчиком, в которого я не влюблена» (здесь 12-летняя девочка вторит советам, которые дают сорокалетнему девственнику его друзья-раздолбаи в одноименном фильме Апатоу.) Собственно, юный цинизм и помогает ей стать final girl в финале, как будто позаимствованном из хоррора. Для продолжения сексуального образования из наследия Катрин Брейя рекомендуется «Порнократия» (2003) с порнозвездой Рокко Сиффреди.

Наставники

«Цветения пора»

Мальчики сплошь и рядом влюбляются в учительниц, но редко бывает так, что те с такой готовностью отвечали им взаимностью, как в этом скандальном фильме давнего соперника Бергмана, Бу Видерберга («Эльвира Мадиган»). Ученик и учительница уединяются в подсобке и даже вместе прогуливают школу. Учительница хочет что-то доказать мужу, почти не скрываясь от него. Парень даже знакомится с этим самым мужем и умудряется подружиться, не сразу поняв по неопытности, что его затянуло в невротический ад чужой жизни: бесплатный безудержный секс бывает только в мышеловке. В итоге юному герою приходится бежать от чужих токсичных отношений и начинать сексуальное образование сначала, уже с соседкой-одногодкой. Главного героя в фильме сыграл сын режиссера, Юхан, как говорят, не простивший папе экранных экспериментов над своей некрепкой детской психикой.

«Порнография»

Иногда наставникам приходится все делать за своих подопечных, как в этой экранизации романа Витольда Гомбровича «Порнография». Действие происходит в Польше в 1943 году. Два столичных пижона-художника приезжают в чужое имение и отчасти от скуки, отчасти из эстетических побуждений решают свести местных детей, как будто сошедших с картин прерафаэлитов — хозяйскую дочку и мальчика из прислуги. Юные существа ни о чем таком не помышляют, а устроители интриги пытаются скрыть за цинизмом своего проекта собственную боль и сентиментальность.

Энциклопедии

«Все, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить»

Практически детский секспросвет-утренник, на котором наглядно разыграны ответы на самые разные вопросы: почему некоторые женщины не испытывают оргазма, что такое зоофилия и вообще сексуальные извращения и так далее. До сих пор впечатляет часть, объясняющая, что такое эякуляция. Над женским оргазмом и осеменением трудится не один мужчина, а целая армия у него внутри: механики и сантехники, десантники-сперматозоиды в белых скафандрах, инженерный мозговой центр. Царит атмосфера космического запуска. «Это же не запуск „Шаттла“», — пошутят потом в «Американском пироге», но нет, это именно он. Трудозатраты и мобилизованные ресурсы так велики, что предложение женщины, обслуживаемой этими невидимыми работниками сексуального фронта, повторить еще разок вызывает панику у трудового коллектива. Человеческий организм представлен даже не как машина, а как целый завод. За каждым оргазмом — огромный скрытый труд, подобный тому скрытому в товаре труду, о котором писал Маркс.

«Империя чувств»

Курс для особо продвинутых. Фильм был снят в Японии, но смонтирован во Франции. Там как раз сняли в это время запрет на порнографию в кино. И все равно Осима угодил под суд, который в итоге выиграл. «Империя чувств» — это одновременно горизонт, предел, в который упираются любые размышления о сексе в кино, и в некотором роде страшилка. И чтобы увидеть этот предел, европейскому сознанию понадобилась восточная экзотика. Господин (Тацуя Фудзи) насилует служанку (Эйко Мацуда). В служанке пробуждается страсть, дьявольская эротическая сила, все что угодно. Они как бы меняются ролями. Господин становится все пассивнее, служанка — активнее. И проходят по пути эротизма до самого конца, полностью отделившись и изолировавшись от остального мира. Фильм выглядит как порнография, но на самом деле не возбуждает — уж слишком отстраненный взгляд у режиссера.

«Я любопытна — фильм в желтом», «Я любопытна — фильм в синем»

«Я любопытна — фильм в желтом» прославился в 1967 году тем, что бобины с пленкой арестовали на американской таможне. Режиссер Шеман, ученик и ассистент Бергмана, попал под суд, а американская общественность развернула мощную кампанию в защиту фильма. Когда он наконец вышел на экраны, американцы толпами валили посмотреть на обнаженные тела, лобковые волосы и поцелуи в гениталии, даже несмотря на то, что в нагрузку к эротике предлагался политпросвет. Героиня фильма, которую играла Лена Нюман, в перерывах между сексом ходила по улицам и задавала людям вопросы о политике и о жизни. В фильм были вставлены фрагменты документальной хроники, это был один из первых примеров смешения документального кино и фикшена. Да и секс снимался реалистично, без приглаживания и огламуривания, зато с иронией. К тому же Лена Нюман была далека от стандартных идеалов красоты: это она, например, играла психически больную сестру в «Осенней сонате» Бергмана. «Желтый» и «Синий», снимавшиеся почти одновременно и названные так в честь цветов шведского флага, успели просветить американскую общественность в тот момент, когда должны были вот-вот пасть пуританские правила в американском кино. Но как только стало возможным смотреть на секс в кино просто так, без политики и эстетических экспериментов, «Я любопытна» быстро забыли. А зря.

«Прятки»

Еще одна секс-энциклопедия, как и «Я любопытна», но уже лесбийского взросления. Двенадцатилетняя героиня в маленьком городке в 1960-е пытается самоопределиться на фоне повальной гетеронормативности и вспышек гомофобии. Фильм — сложный коллаж из игровой квир-мелодрамы, интервью с реальными лесбиянками, рассказывающими истории о своем детстве и юности, и отрывков образовательных фильмов 1960-х годов о сексе и неожиданно из документальных фильмов о природе.

Секспросвет по-американски

«Американский пирог»

«И по какому предмету у тебя будет диплом?» — спрашивает парень девушку во время свидания в машине, готовясь попросить об оральном сексе. «По постмодернистскому направлению феминизма», — отвечает та и отмахивается от неприличного предложения, подняв его на смех. Несмотря на свою репутацию разнузданного и безбашенного фильма, «Пирог» на самом деле очень аккуратное и морализаторское кино. Настоящее пособие по половому воспитанию. Все четверо героев, представляющих разные типы, получают наглядный урок, как надо и как не надо добиваться секса. В одном случае к сексу ведут длинные отношения, пусть и обреченные кончиться после отъезда в колледж. В другом вместо секса находят любовь. В третьем выясняется, что девочки, даже дурнушки и чудачки, могут использовать мальчиков. В четвертом вся конструкция иронически отстраняется отсылкой к великому фильму «Выпускник», в котором секс с женщиной, годящейся герою Хоффмана в матери, был символом того, что он безнадежно застрял в жизни. Но в целом в «Американском пироге» девочки твердо держат все в своих руках и без лишнего драматизма и внутренних терзаний определяют, что кому положено. Да отец Джима заботливо приносит порножурналы и ведет беседы о пользе мастурбации. Секс кажется тем, что, несмотря на все переживания, само собой случится по окончании школы и перед поступлением в колледж — так уж четко расписана жизнь у американцев.



«Сорокалетний девственник»

Пройти секспросвет никогда не поздно, даже когда тебе сорок и с сексом не задалось по жизни. Как вот у Энди (Стив Карелл). Активное участие в просвещении героя принимают все его друганы-сослуживцы (Пол Радд, Сет Роген, Романи Малко, Джейн Линч), предлагая каждый свой вариант. В их курс науки любви входят и такие странные практики, как эпиляция волос на груди. Есть в фильме и пародия на американский официальный секспросвет — центры по планированию семьи, в один из которых Энди отправляется вместе с дочкой своей подруги. Модель вагины из папье-маше вызывает у него живейший интерес, но предательски разваливается в руках. Дети, собравшиеся на беседу с сексологом, выглядят опытнее своих родителей. И только Энди искренне внимает врачихе, распространяющейся о способах секса без проникновения. И дело не в том, что он остановился в развитии. «Сорокалетний девственник» — хороший и добрый фильм о том, что хорошо даже не то, что естественно, а то, что происходит вовремя. Даже если это время наступило на четвертом десятке.