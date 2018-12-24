Голливуд утомил: Каким был 2018 год для российского проката

Заканчивается прокат последних блокбастеров, вышедших на экраны в конце декабря, аккурат к каникулам. Самое время подсчитать сборы и убытки, сформулировать тенденции и назвать самые успешные фильмы 2018-го.

Прошедший год оказался для российского кинопроката крайне противоречивым. С одной стороны, впервые за всю новейшую историю (то есть с 2004 года, когда выход «Ночной дозора» вернул нашу публику в кинотеатры, пустовавшие все 1990-е) в отрасли зафиксирована рецессия. Суммарная касса всех фильмов, стартовавших в 2018-м, сократилась по сравнению с предыдущим годом на 3,4 млрд рублей (или на 6,3%). Упало по сравнению с 2017-м и количество проданных билетов — на 15 миллионов (-6,6%). С другой стороны, отечественное кино показывает на этом фоне устойчивый рост. У российских картин аудитория как раз выросла на 3 миллиона человек, или на 5,4%. Таким образом, главной причиной спада в кинопрокате стало снижение интереса зрителей к голливудскому контенту. Объяснений этому несколько, важнейшие факторы будут упомянуты ниже, но сразу оговоримся, что уже традиционная зачистка новогоднего проката от голливудских премьер почти не повлияла на общий расклад. Главные «пострадавшие» — «Аквамен» и «Гринч» — и так собрали внушительный бокс-офис, причем «Гринч», несмотря на неожиданный перенос премьеры с 22 на 13 декабря половину своей кассы собрал как раз на каникулах.

«Движение вверх»

Теперь немного про методику подсчета сборов. Мы рассматривали только релизы, стартовавшие в 2018 году. То есть, например, драмы «Движение вверх», заработавшей большую часть своей кассы в январе 2018-го, здесь нет, потому что официально это фильм 2017-го (дата старта — 28 декабря 2017 года). С другой стороны, учтены сборы картин, которые вышли в конце 2018-го, но становились миллиардерами уже в новом году. Прежде всего речь о «Полицейском с Рублевки» и «Аквамене». Прокат этих проектов продолжается, они могут поменяться в топ-10 местами со своими соседями, но принципиально на финальный расклад это уже не повлияет, пул победителей определен. Реальные шансы на попадание в десятку остаются только у «Гринча». Обо всем этом мы, впрочем, также подробнее расскажем ниже. В тексте использована статистика «Бюллетеня кинопрокатчика», полученная непосредственно от дистрибьюторов по состоянию на 6 января.

Топ-10 самых кассовых фильмов года в российском прокате

1. «Веном», 1,921 млрд рублей

Кинокомикс Sony и Marvel можно смело назвать главной сенсацией 2019 года. Нет, аналитики не сомневались, что блокбастер с Томом Харди в нашей стране соберет хорошие деньги. Но свои прогнозы они основывали на сборах «Черной Пантеры» — еще одного красочного кинокомикса с детским рейтингом про супергероя, совершенно неизвестного российскому массовому зрителю. «Пантера» в итоге едва не добралась до 1 млрд рублей (ее суммарные сборы в России — 957,3 млн рублей), чем приятно всех удивила. Но «Веном» выстрелил еще громче, несмотря на вал негативных рецензий. Российскому зрителю оказалось совершенно наплевать на мнение как критиков, так и гиков, которые упрекали «Венома» в нелогичном сюжете и общем несерьезном настрое.

2. «Мстители: Война бесконечности», 1,884 млрд рублей

Еще один кинокомикс Marvel (только созданный в партнерстве со студией Disney) почти весь год удерживал титул самого кассового релиза года, но в ноябре пал под напором «Венома». Сборы «Мстителей» не стали сюрпризом: и масштаб происходящего, и объединение киновселенных Мстителей и Стражей Галактики, произошедшее в «Войне бесконечности», говорили о том, что фанаты франшизы выстроятся в очереди за билетами. Так и произошло: в первый уик-энд «Война бесконечности» заработала рекордные 1,03 млрд рублей. Однако затем динамика ее сборов драматически замедлилась, фильм так и не смог к окончанию проката удвоить результат стартовых выходных. Впрочем, и заработанные 1,9 млрд рублей — сумма, вызывающая зависть у большинства конкурентов, и пятый в истории российского проката (по состоянию на конец 2018 года) результат среди полнометражных игровых картин (после «Аватара», «Движения вверх», четвертых «Пиратов Карибского моря» и «Венома»).

3. «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», 1,523 млрд рублей

В России любят красивые масштабные сказки, а сиквел «Фантастических тварей» (который, как и «Веном», был разруган критиками) идеально соответствует этому определению. В итоге перед нами самый успешный релиз студии Warner Brothers в России (среди фильмов, не связанных с киновселенной DC).

4. «Лед», 1,452 млрд рублей

Мелодрама про провинциальную фигуристку, которую после тяжелой травмы возвращает к жизни вездесущий Александр Петров в роли хоккеиста-бузотера, доказала, что коммерческий потенциал фильмов, ориентированных на жительниц российских регионов, поистине безграничен. Нужно только знать, какие ингредиенты им нужны. В данном случае это проверенные временем хиты «Русского радио», сентиментальная сказка про веру в чудо, визуально оформленная в стиле сториз из девчачьих инстаграмов. Продюсеры студии «Водород» на глазах становятся главными специалистами по фильмам в жанре «вам, женщины!». В 2017-м похожий фокус с женской аудиторией им удался с «Притяжением».

5. «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», 1,310 млрд рублей

Как говорилось выше, прокат «Полицейского с Рублевки» продолжается, и после окончания новогодних праздников комедия Ильи Куликова обошла «Лед» в списке самых кассовых картин 2018 года. В данном случае слагаемые успеха также очевидны: мощный бренд одного из самых популярных сериалов телеканала ТНТ (как показывает практика, его аудитория — активные посетители кинотеатров) и актерский состав, в котором компанию все тому же Александру Петрову составил еще один любимец публики, Сергей Бурунов. Результат — самая кассовая российская комедия XXI века и, по предварительным данным (которые вскоре будут подтверждены официально), самый кассовый российский фильм прошлого года.

6. «Дэдпул 2», 1,240 млрд рублей

Еще одно детище Marvel и студии Fox, занявшей нишу производителя ироничных и хулиганских кинокомиксов со взрослым рейтингом. Юмор Дэдпула в России по-прежнему идет на ура. Хотя далеко не каждый зритель, смотревший оригинальный фильм в 2016-м, спустя два года купил билет на сиквел. Сборы второй части «Дэдпула» по сравнению с первым фильмом просели почти на 400 млн рублей. Во многом именно из-за недобора в прокате у таких релизов, как «Дэдпул 2», и случился прошлогодний спад в индустрии.

7. «Аквамен», 1,154 млрд рублей

Единственный представитель киновселенной DC в десятке держится молодцом. Его прокат продолжается, он вот-вот догонит и даже немного обгонит «Дэдпула». Как только кинокомиксы DC после фактического отхода от дел Зака Снайдера сменили стилистику с мрачной на яркую и более жизнерадостную, публика в нашей стране тут же начала активно голосовать рублем за эти перемены.

8. «Монстры на каникулах 3: Море зовет», 1,129 млрд рублей

Единственным анимационным проектом, пробившимся в топ-10, оказалась третья часть самой успешной франшизы анимационного подразделения Sony. Здесь можно говорить о специфическом вкусе отечественного зрителя по сравнению с американскими посетителями мультиплексов. Те «Монстрам» явно предпочли «Суперсемейку 2» студии Pixar. Кроме того, лучше «Монстров» в Штатах прошли «Ральф против интернета» (Disney) и «Гринч» (Illumination Entertainment). В России теоретические шансы побороться с «Монстрами» имеет только «Гринч», который заканчивает прокат в России и на данный момент пытается штурмовать рубеж в 1 млрд рублей. Вообще же очевидная нехватка крупной студийной анимации — еще одна причина, по которой общая российская касса продемонстрировала отрицательную динамику.

9. «Мир Юрского периода 2», 1,103 млрд рублей

Очередной сиквел, собравший меньше первой картины франшизы. В 2015 году «Мир Юрского периода» заработал 1,35 млрд рублей, от продолжения ждали никак не меньше полутора миллиардов. Однако тут, похоже, дело не только (и не столько) в качестве фильма. На результатах «Мира Юрского периода 2» сказался черный лебедь, которым стал чемпионат мира по футболу. В июне и июле он оттянул на себя львиную долю внимания молодой мужской аудитории. В итоге до кинотеатров многие летом просто не дошли, предпочтя им фан-зоны и спортбары.

10. «Богемская рапсодия», 998 млн рублей

Абсолютный триумф байопика Фредди Меркьюри стал наряду с «Веномом» главной неожиданностью года. Музыкальное кино вообще в 2018 году подняло голову: на один громкий провал (Mamma Mia! 2) пришлось три крупных успеха («Лед», «Рапсодия» и «Величайший шоумен»), а также вызывающая уважение работа на длинной дистанции у мюзикла «Звезда родилась» (эта картина за весь период проката увеличила свой стартовый бокс-офис в 4 раза при норме 2—2,5). Похоже, тот из продюсеров, кто первым додумается сделать супергеройский мюзикл, сорвет куш. По крайней мере, в нашей стране.