Любовники, детективы и подводники: Что смотреть дома в выходные

Фильмы для домашнего онлайн-просмотра — выбор редакции КиноПоиска.

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«Причал»

В этот вечер счастливой жизни Алехандры пришел конец. Она, успешный архитектор, проводила его в копании близкой подруги на вечеринке в клубе, перезваниваясь с любимым мужем, отбывшим в командировку во Франкфурт. Но позднее сообщение из полиции разрушило все: обнаружено тело ее супруга — похоже, он совершил самоубийство. Алехандра в это не верит, но еще не знает, что ее муж уезжал вовсе не во Франкфурт, у него был второй телефон, еще одна любимая женщина и вообще другая жизнь. Сериал от мэтров испанской киноиндустрии — продюсеров Алекса Пины и Эстер Мартинес Лобато, которые несколько лет назад выпускали другой хит, криминальный боевик «Бумажный дом».

«Звезда родилась»

Онлайн-премьера одного из самых запоминающихся фильмов прошлого года — режиссерского дебюта актера Брэдли Купера. Он же играет здесь сбитого летчика — спивающегося кантри-музыканта, который вдруг встречает молодую талантливую официантку, поющую не хуже Эдит Пиаф, и решает ей помочь. Четвертый ремейк фильма 1937 года, не утратившая актуальности тема воплощения американской мечты. Звучит много музыки, поют Леди Гага и опять же Брэдли Купер.

«Хантер Киллер»

Боевик, который, быть может, оказался бы не таким уж и примечательным, если бы не история с прокатным удостоверением, которое сначала не выдали, но потом все же выдали. В Баренцевом море при странных обстоятельствах затонули две подводные лодки, американская и российская. На уши подняты и Пентагон, и Минобороны, на носу чуть ли не Третья мировая. Однако русским и американцам предстоит объединиться, чтобы понять причины случившегося. Американского капитана играет Джерард Батлер, а российского президента Закарина — Александр Дьяченко. Да, это клюква, но какая! Фразы типа «Их президент просто бравирует. В грудь себя бьет. Он опозорил нас в Сирии, продолжает бросать нам вызов в Крыму. Теперь что, из-за Балтики конфликт? А дальше Европа?!» не оставляют равнодушными ни оппозиционеров, ни ура-патриотов.

«500 дней лета»

Самому правдивому фильму об отношениях исполняется 10 лет. Хотя сейчас совсем не лето, пересмотреть всегда полезно. Кстати, начинается там все в январе. В офисе компании, где работает Том, появляется девушка с летним именем Саммер. Том влюбляется, знакомится, ухаживает — похоже, он счастлив, но надолго ли? За что мы любим это кино? За Джозефа Гордона-Левитта. За многожанровость — здесь есть даже элементы мюзикла. За сцену в IKEA. И за посвящение некой Дженни Бекман в эпиграфе.

«Настоящий детектив», третий сезон

Два детектива — чернокожий интеллектуал Уэйн Хейс (Махершала Али) и его простодушный белый напарник Роланд Уэст (Стивен Дорфф) — расследуют странное исчезновение детей на американском Юге. История разложена на три временных пласта: 1980-е, когда произошло преступление, десять лет спустя, когда пришло время заново открыть дело, и нулевые, когда приходит время добавить детали и сложить все в единую картину. Долгожданная премьера недели, доступная по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». Третий сезон явно обходит второй и, кажется, готов потягаться с первым.