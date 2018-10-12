Премьеры недели: «Стекло», Баския и две королевы

Шьямалан создает свою вселенную, богема Нью-Йорка вспоминает Баския, а Netflix шокирует сценами балета.

Все кинофильмы из списка вышли в прокат 17 января. Даты премьер фильмов со стриминговых сервисов указаны отдельно.

«Баския: Взрыв реальности»

Документалка Сары Драйвер, соратницы и музы Джима Джармуша, об одном из самых ярких художников конца прошлого века. Жан-Мишель Баския был простым парнем из утопающего в грязи криминального Нью-Йорка и рисовал граффити на стенах. Вскоре он влился в художественную тусовку, а его уличные автографы задолго до Бэнкси стали предметами искусства, и недешевыми. Баския дружил с Уорхолом, был на вершине славы, но умер от передозировки в 27 лет. С тех пор о нем сняли несколько фильмов, включая «Баския» Джулиана Шнабеля, где Уорхола играл Дэвид Боуи. Сара Драйвер не снимала кино 25 лет, лишь иногда помогала Джармушу с последними проектами. По словам режиссера, ее подруга продавала квартиру, где жил Баския, и нашла его рисунки. Так открылся портал в 1970-е, тогдашний опасный и свободный Нью-Йорк, мечту художника. Об этом и документалка, составленная из разговоров со знаменитыми и не очень свидетелями эпохи, а также из выцветших пленок прошлого. В оригинальном названии нет «взрыва», только «Поздние годы юности», не омраченные скорой смертью.

«Стекло»

История «Стекла» началась в 2000 году с «Неуязвимого». Тогда, на заре эпохи кинокомиксов, режиссер Шьямалан казался почти пророком. По разным причинам фильм не получил сразу задуманного продолжения (подробнее об этом можно прочесть здесь). В прошлом году вышел «Сплит», который намекал на скорую встречу его (анти)героя с Дэвидом Данном. И вот наконец Шьямалан завершает трилогию. Джеймс МакЭвой, Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон оказываются в психбольнице, где их персонажей убеждают, что они никакие не сверхлюди. Длится это долго, смотреть на то, как психиатрия мучает наших любимцев, грустно, зато можно увидеть Уиллиса в роли надломленного героя боевика. Возможно, в последний раз.

«Наше время»

Мексиканец Карлос Рейгадас заработал репутацию одного из наиболее поэтичных и туманных режиссеров современности, хотя не всегда понятно, достоинство это или недостаток . Его новый фильм — неожиданно «понятная» семейная история с интонациями мыльной оперы (как заметил сам автор). Муж-поэт и его жена-литературовед живут на ранчо и в свободное от интеллектуальной деятельности время тренируют быков для корриды. Деревенская идиллия — дети, животные, закаты, просторы (смотреть это лучше на большом экране) — подпорчена драмой измены, ревности и соперничества в семье (соскучившись в браке, жена заводит страстный роман с бывшим работником ранчо). Роли исполняют сам режиссер, его жена-монтажер и дети, но не обманывайтесь: перед вами не автобиография или фильм-терапия, а как обычно, у Рейгадаса исследование отношений времени и материи со всеми приличествующими отсылками к Малику и Тарковскому (например, по ходу фильма режиссер, как настоящий последователь Андрея Арсеньевича, убивает лошадь и бычка).

«Две королевы»

Традиционно обратимся к оригинальному названию — «Мария, королева скоттов». Ей, Марии, фильм и посвящен прежде всего. Это уже седьмая полнометражная картина о Марии Стюарт, чья трагическая судьба вдохновила множество поэтов, от Шиллера до Бродского. На сей раз ее играет ирландка Сирша Ронан, которую мы помним по «Леди Бёрд», а в роли королевы Елизаветы, сестры и убийцы Марии, выступила Марго Робби. Фильм поставила британский театральный режиссер Джози Рурк, которая до этого не работала в кино. Возможно, поэтому фильм в США сочли несколько старомодно театральным, английскую историю — нерелевантной современным гендерным коллизиям, даже образы «сильных женщин» — недостаточно современными. Впрочем, любителям костюмных драм картина наверняка понравится. Робби, отметим, похожа на Хелену Бонем Картер в «Алисе» Бёртона, а образ Червонной Королевы у Кэрролла как раз был списан с Елизаветы I.

«Романтики „303“»

Немецкий режиссер Ханс Вайнгартнер давно исследует образ жизни молодых людей, порой в экстремальных его проявлениях. На этот раз он, напротив, сделал светлое роуд-муви о любви, невинности и путешествии к океану новой надежды. Юноша и девушка в белых одеждах садятся в белый фургон и едут через чистенькую, пасторальную Европу XXI века. Сами они также не бродяги, не террористы и не потерянные души, а чистые немецкие ребята с большими планами на жизнь. Но легче ли им от этого? За разговорами о политике и философии двое неизбежно и незаметно влюбляются и, как всегда, не знают, что с этим делать. Вайнгартнер гордо говорит, что влюбленность ждет каждого, кто досмотрит фильм, так что пора в путешествие.

«Астерикс и тайное зелье»

Уже неизвестно, какое по счету продолжение историй о двух комических галлах, но только второй мультфильм, снятый не по оригинальному комиксу (первый вышел еще в 1976-м). Также это второй 3D-фильм. Соответствующая перезагрузка франшизы началась с «Астерикса и земли богов» пять лет назад. На этот раз голосом Астерикса стал Кристиан Клавье, исполнявший его роль в первых двух игровых фильмах с Жераром Депардье. В центре сюжета — изготовление волшебного зелья, ингредиентами напоминающего традиционный французский луковый суп (именно оно дает галлам силы противостоять врагам). Главный друид сломал ногу, и парочка героев ищет его преемника по всей Галлии, пока родную деревню в очередной раз готовятся завоевать римляне во главе с полководцем Томкрузом. Падения, драки, ужимки, шутки для детей и взрослых — представим, что каникулы еще продолжаются.

«Девочка»

Netflix, 18 января

Фильм с неброским названием, снятый бельгийским дебютантом Лукасом Донтом, вызвал восторг в Каннах и скандал после мировой премьеры. Это основанная на реальных событиях история о балерине-трансгендере, которая хочет окончательно, хирургически стать девочкой, а до того живет в постоянном дискомфорте, в конфликте со своим телом. Несмотря на отдельные случаи домогательств и насмешек, в целом героине в толерантной Бельгии ничего не мешает ни танцевать, ни общаться с подругами. Но внутренняя драма сильнее, девочка целенаправленно уродует свои гениталии. За физиологическими подробностями и душевными метаниями бесстрастно следит вуайеристская камера (операторская работа получила награду в Каннах). Режиссера же закономерно сравнили с соотечественниками — братьями Дарденн. Ну, а скандал спровоцировал исполнитель главной роли Виктор Полстер — просто потому, что сам актер не был трансгендером. В конце концов, за дебютанта заступилась прототип героини фильма.