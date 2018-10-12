Супергерои из «Стекла»: 12 острых вопросов о вселенной Шьямалана

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В прокат выходит «Стекло» М. Найта Шьямалана, кроссовер сразу двух фильмов режиссера — старенького «Неуязвимого» и недавнего «Сплита». Рассказываем, что нужно знать о новой вселенной, населенной необычными суперзлодеями, супергероями и их санитарами.

Осторожно: в тексте имеются спойлеры!

Это «Пролетая над гнездом кукушки», только про супергероев?

В каком-то смысле да. Шьямалан не раз сравнивал «Стекло» с классикой Милоша Формана. Действие фильма также происходит в психбольнице, а вменяемость главных героев ставится под сомнение врачами (но не зрителями). В некотором роде это еще и супергеройская версия «Отрочества» Линклейтера. Режиссер включил в фильм несколько флешбэков — сцены, не вошедшие в «Неуязвимого» (правда, они были на DVD), так что тут есть возможность полюбоваться и нестарыми Уиллисом и Джексоном.

«Стекло»«Стекло»

С другой стороны, Шьямалан шутя называет «Стекло» «Мстителями» за 20 млн долларов. На самом деле это продолжение драмы 2000 года «Неуязвимый», в которой герой Брюса Уиллиса обнаруживал в себе суперспособности, и психологического хоррора «Сплит», где Джеймс МакЭвой играл человека с множественным расстройством личности и в финале превращался в сверхъестественного Зверя. Если помните, то главным твистом «Сплита» было неожиданное камео Уиллиса, указывающее на то, что действие фильма происходило во вселенной «Неуязвимого». В новом фильме все трое встретятся в одной психлечебнице, где их будут переубеждать в том, что они обладают суперсилами.

Так «Стекло» — это супергеройская драма? Или суперзлодейский хоррор?

Местами «Стекло» выглядит как хоррорМестами «Стекло» выглядит как хоррор

Предыдущие части супергеройской трилогии принадлежали к разным жанрам: первая склонялась к драме, вторая — к хоррору. «Стекло» пытается быть всем и сразу — местами смешно, местами страшно, местами драматично. Но медлительности «Неуязвимого» и затягивающего саспенса «Сплита» ждать не стоит.

Если это сиквел «Неуязвимого», то почему его делали так долго?

Дэвид Данн и Мистер Стекло в «Неуязвимом»Дэвид Данн и Мистер Стекло в «Неуязвимом»

На самом деле Шьямалан изначально планировал трилогию, но в 2000-м супергеройское кино еще не было в моде, а продюсеры смотрели на комиксы пренебрежительно. Все было так плохо, что режиссер даже вставил в начало фильма поясняющий текст о популярности комиксов. До «Темного рыцаря» оставалось еще восемь лет, и мрачный, реалистичный, медленно раскачивающийся фильм Шьямалана зрители и критика встретили прохладно. Не помогло и то, что студия Disney преподносила кино как триллер в духе «Шестого чувства» — зрители почувствовали себя обманутыми. Не сказать, что «Неуязвимый» провалился (все-таки он заработал 250 млн долларов в мировом прокате!), но на фоне кассовых рекордов предыдущей работы режиссера фильм смотрелся неудачей, заставив Шьямалана забыть о трилогии на долгие годы.

Шьямалан и Брюс Уиллис на съемках «Стекла»Шьямалан и Брюс Уиллис на съемках «Стекла»

Со временем, когда публика пересмотрела «Неуязвимого» на видео, фильм получил культовый статус. Квентин Тарантино даже включил его в список двадцати лучших картин, вышедших с 1992 года. Шьямалан же смог вернуться к героям «Неуязвимого», научившись работать с безопасными маленькими бюджетами: «Сплит» обошелся почти в восемь раз дешевле, чем оригинальный фильм, а «Стекло» — в четыре.

Получается, это первая авторская супергеройская вселенная?

Если не считать вселенной франшизу Роберта Родригеса «Дети шпионов», куда также входит дилогия «Мачете», то можно сказать и так. М. Найт Шьямалан написал, поставил и спродюсировал все три фильма — в наше время радикальных кадровых перестановок это редкость.

А где все это происходит? Готэм? Метрополис? Нью-Йорк?

Вид на центр Филадельфии в «Стекле»Вид на центр Филадельфии в «Стекле»

Как и в большинстве фильмов Шьямалана, действие тут происходит в Филадельфии, штат Пенсильвания. Вообще, режиссер сделал для города столько же, сколько Мартин Скорсезе для Нью-Йорка. Пора ему уже и памятник там поставить. Рядом с Рокки.

Герой Брюса Уиллиса — это типа Супермен?

Брюс Уиллис в «Неуязвимом»Брюс Уиллис в «Неуязвимом»

Вовсе нет. В первом фильме Дэвид Данн — грустный охранник стадиона, страдающий от того, что не нашел своего места в жизни. Его брак рушился, но ему как будто было все равно. К тому же Данн туго соображает. Даже оказавшись единственным выжившим в крушении поезда и наконец осознав, что никогда ничем не болел, он продолжил сомневаться в своих способностях до самого финала (тема веры в себя связывает все фильмы цикла). У Шьямалана герои всегда не без изъянов, а злодеи вызывают жалость и понимание.

Ну, хоть кого-нибудь он успел победить?

Дэвид Данн творит добро в «Неуязвимом»Дэвид Данн творит добро в «Неуязвимом»

Стандартные истории становления супергероев состоят из трех актов: в первом протагонист понимает, что обладает суперспособностями, во втором борется с всякими мелкими преступниками, в третьем побеждает главного антагониста. Шьямалан же растянул первый акт на весь фильм, вырезав почти все героические поступки. Дэвид успел лишь зрелищно задушить Человека в оранжевом — случайно попавшегося под руку маньяка, который забрался в дом благополучной филадельфийской семьи. Да и тут опоздал: детей спасти успел, а их родителей — нет. Обычно от супергероев ждешь больших успехов.

А мистера Стекло Дэвид законопослушно сдал полиции, причем за кадром. О наказании злодея зрители узнавали из титров (Стекло отправили в учреждение для душевнобольных преступников).

А кто такой этот Мистер Стекло? Я уже не помню.

Мистер Стекло в «Неуязвимом»Мистер Стекло в «Неуязвимом»

Элайджа Прайс (Сэмюэл Л. Джексон) получил прозвище Мистер Стекло еще в детстве. Дело в том, что он страдает от несовершенного остеогенеза — генетического заболевания, при котором кости легко ломаются. Пытаясь найти полную противоположность себе — неуязвимого человека, Прайс устраивает ряд кровавых терактов, в том числе и крушение поезда Eastrail 177, при котором выжил Данн и, судя по намеку в «Сплите», погиб отец Кевина (в одном из эпизодов Кевин приносит цветы на вокзал и говорит, что его отец «отбыл на том поезде»; вдобавок Eastrail 177 — альтернативное название трилогии). «Теперь мы знаем, кто вы, а я знаю, кто я», — дрожащим голосом говорит Элайджа плачущему Дэвиду в заключительной сцене «Неуязвимого», превращая фильм в историю становления сразу двух персонажей — супергероя и суперзлодея.

В «Неуязвимом» Кевин Крамб тоже появляется. Вот он, маленький, пришел на стадион со своей ужасной мамойВ «Неуязвимом» Кевин Крамб тоже появляется. Вот он, маленький, пришел на стадион со своей ужасной мамой

Подобно Магнето, Прайс ждет не дождется, когда заявит миру о существовании суперлюдей, и очень переживает, что он ошибка природы. В свободное от терроризма время этот хрупкий человек коллекционировал комиксы и управлял арт-галереей Limited Edition. Прайс уверен, что комиксы — это последнее звено, соединяющее нас с древним миром.

Что здесь делает Профессор Икс?

Ха-ха. Нет, это не Чарльз Ксавьер, а Кевин Венделл Крамб. У него, как и у Прайса, тоже не все в порядке со здоровьем. Его бич — диссоциативное расстройство идентичности, вызванное издевательствами матери и исчезновением отца. В Кевине уживается 24 разных личности, самая опасная из которых — Зверь. Он видит себя ангелом-мстителем, наказывающим всех, кто, по его мнению, живет слишком хорошо и никогда не был травмирован.

Кевин Крамб в обличии Зверя («Стекло»)Кевин Крамб в обличии Зверя («Стекло»)

Злые субличности называют себя Ордой. Среди них — уже знакомые зрителям обсессивно-компульсивный Деннис, строгая Патриция и девятилетний любитель рэпа Хедвиг, способный давать Орде свет, то есть позволять тем или иным субличностям выходить наружу. Кстати, Кевин должен был стать одним из противников героя Уиллиса еще в «Неуязвимом», но Шьямалан в итоге решил, что его сложная история требует отдельного фильма. Если в «Сплите» МакЭвой появлялся только в восьми образах, то в «Стекле» он играет уже целых двадцать разных персонажей.

Кевин Крамб в образе малыша Хедвига («Стекло»)Кевин Крамб в образе малыша Хедвига («Стекло»)

Кто-нибудь, кроме героев Уиллиса, МакЭвоя и Джексона, тут еще есть?

Кейси Кук (Аня Тейлор-Джой) — школьница, которая должна была стать обедом для Зверя в «Сплите». Девушка жила с дядей-абьюзером и достаточно настрадалась еще до встречи с 24-й личностью Кевина. Увидев коллекцию ее шрамов, монстр отпустил Кейси — в пищу он употребляет только тех, кто никогда не страдал, считая что «сломленные гораздо могущественнее остальных». Жертва даже наладила с похитителем доверительные отношения.

Кейси Кук в «Стекле»Кейси Кук в «Стекле»

Джозеф Данн (повзрослевший Спенсер Трит Кларк) — сын Дэвида, который всегда восхищался отцом и, пытаясь заставить его поверить в собственную силу, чуть не пальнул в него из револьвера. Теперь продает вместе с папой охранное оборудование в магазине Dunn Security и попутно помогает ему выслеживать преступников, мониторя полицейскую волну.

Повзрослевший Джозеф Данн в «Стекле»Повзрослевший Джозеф Данн в «Стекле»

Мама Элайджи (Чарлэйн Вудард) по-прежнему поддерживает своего сына и гордится им, несмотря на террористические атаки, которые тот организовал.

Кейси, Джозеф и мама мистера СтеклоКейси, Джозеф и мама мистера Стекло

Новый персонаж — психиатр Элли Стейпл (Сара Полсон), специализирующаяся на мании величия и людях, которые верят, что они супергерои. Именно она свозит тройку героев в психбольницу, чтобы убедить их в том, что они всего лишь фантазеры.

Психиатр Элли Стейпл лечит тех, кто думает, что они «живут в комиксах»Психиатр Элли Стейпл лечит тех, кто думает, что они «живут в комиксах»

И, конечно, сам Шьямалан известный своей любовью к камео. В «Неуязвимом» его эпизодический персонаж, Джай, проворачивал темные делишки на стадионе, где работал Дэвид, а в «Сплите» исправился, устроившись комендантом в дом психиатра Кевина. Шутка в том, что режиссер тоже сыграл в каком-то смысле «супергероя»: по-английский «управдом» — это «superintendent». В «Стекле» Джай, будьте уверены, тоже мелькнет.

Если у всех героев Шьямалана есть слабости, то чего боятся герои «Стекла»?

Дэвид практически неуязвим (см. название первой части), обладает сверхчеловеческой силой. А еще он прорицатель. Только прикоснувшись к человеку, он может увидеть, какие плохие поступки тот совершал в прошлом. Его криптонит — водоемы любого размера. Данн не умеет плавать, мгновенно задыхается и камнем идет на дно. Не дружить ему с Акваменом!

Не лучший момент для Дэвида Данна («Неуязвимый»)Не лучший момент для Дэвида Данна («Неуязвимый»)

Мистер Стекло может похвастаться выдающимся IQ, недюжинной эрудицией по теме комиксов и экстравагантным вкусом в одежде — только посмотрите на его пурпурный плащ-пиджак и прическу. Но из строя Прайса может вывести обычная лестница. А если он услышит, что комиксы для детей, то рискует лопнуть от злости.

Крамб, когда его телом владеет Зверь, — настоящий сверхчеловек. Может лазить по стенам, бегать как горилла, гнуть стальные прутья и выдержать выстрел из дробовика в упор. Но мгновенно перезагружается, если услышит свое полное имя или увидит световую вспышку. Любит желтенькое — цвета вообще важны для Шьямалана.

Что дальше?

Хотя Шьямалан клянется, что не планирует продолжать трилогию, финал «Стекла» заставляет усомниться в искренности этих заявлений. Так что если фильм хорошо покажет в себя в прокате, то, возможно, объединенные миры перестанут быть уделом тентполов.

Автор: Михаил Моркин

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