Супергерои из «Стекла»: 12 острых вопросов о вселенной Шьямалана

В прокат выходит «Стекло» М. Найта Шьямалана, кроссовер сразу двух фильмов режиссера — старенького «Неуязвимого» и недавнего «Сплита». Рассказываем, что нужно знать о новой вселенной, населенной необычными суперзлодеями, супергероями и их санитарами.

Осторожно: в тексте имеются спойлеры!

Это «Пролетая над гнездом кукушки», только про супергероев?

В каком-то смысле да. Шьямалан не раз сравнивал «Стекло» с классикой Милоша Формана. Действие фильма также происходит в психбольнице, а вменяемость главных героев ставится под сомнение врачами (но не зрителями). В некотором роде это еще и супергеройская версия «Отрочества» Линклейтера. Режиссер включил в фильм несколько флешбэков — сцены, не вошедшие в «Неуязвимого» (правда, они были на DVD), так что тут есть возможность полюбоваться и нестарыми Уиллисом и Джексоном.

«Стекло»

С другой стороны, Шьямалан шутя называет «Стекло» «Мстителями» за 20 млн долларов. На самом деле это продолжение драмы 2000 года «Неуязвимый», в которой герой Брюса Уиллиса обнаруживал в себе суперспособности, и психологического хоррора «Сплит», где Джеймс МакЭвой играл человека с множественным расстройством личности и в финале превращался в сверхъестественного Зверя. Если помните, то главным твистом «Сплита» было неожиданное камео Уиллиса, указывающее на то, что действие фильма происходило во вселенной «Неуязвимого». В новом фильме все трое встретятся в одной психлечебнице, где их будут переубеждать в том, что они обладают суперсилами.

Так «Стекло» — это супергеройская драма? Или суперзлодейский хоррор?

Местами «Стекло» выглядит как хоррор

Предыдущие части супергеройской трилогии принадлежали к разным жанрам: первая склонялась к драме, вторая — к хоррору. «Стекло» пытается быть всем и сразу — местами смешно, местами страшно, местами драматично. Но медлительности «Неуязвимого» и затягивающего саспенса «Сплита» ждать не стоит.

Если это сиквел «Неуязвимого», то почему его делали так долго?

Дэвид Данн и Мистер Стекло в «Неуязвимом»

На самом деле Шьямалан изначально планировал трилогию, но в 2000-м супергеройское кино еще не было в моде, а продюсеры смотрели на комиксы пренебрежительно. Все было так плохо, что режиссер даже вставил в начало фильма поясняющий текст о популярности комиксов. До «Темного рыцаря» оставалось еще восемь лет, и мрачный, реалистичный, медленно раскачивающийся фильм Шьямалана зрители и критика встретили прохладно. Не помогло и то, что студия Disney преподносила кино как триллер в духе «Шестого чувства» — зрители почувствовали себя обманутыми. Не сказать, что «Неуязвимый» провалился (все-таки он заработал 250 млн долларов в мировом прокате!), но на фоне кассовых рекордов предыдущей работы режиссера фильм смотрелся неудачей, заставив Шьямалана забыть о трилогии на долгие годы.

Шьямалан и Брюс Уиллис на съемках «Стекла»

Со временем, когда публика пересмотрела «Неуязвимого» на видео, фильм получил культовый статус. Квентин Тарантино даже включил его в список двадцати лучших картин, вышедших с 1992 года. Шьямалан же смог вернуться к героям «Неуязвимого», научившись работать с безопасными маленькими бюджетами: «Сплит» обошелся почти в восемь раз дешевле, чем оригинальный фильм, а «Стекло» — в четыре.

Получается, это первая авторская супергеройская вселенная?

Если не считать вселенной франшизу Роберта Родригеса «Дети шпионов», куда также входит дилогия «Мачете», то можно сказать и так. М. Найт Шьямалан написал, поставил и спродюсировал все три фильма — в наше время радикальных кадровых перестановок это редкость.

А где все это происходит? Готэм? Метрополис? Нью-Йорк?

Вид на центр Филадельфии в «Стекле»

Как и в большинстве фильмов Шьямалана, действие тут происходит в Филадельфии, штат Пенсильвания. Вообще, режиссер сделал для города столько же, сколько Мартин Скорсезе для Нью-Йорка. Пора ему уже и памятник там поставить. Рядом с Рокки.

Герой Брюса Уиллиса — это типа Супермен?

Брюс Уиллис в «Неуязвимом»

Вовсе нет. В первом фильме Дэвид Данн — грустный охранник стадиона, страдающий от того, что не нашел своего места в жизни. Его брак рушился, но ему как будто было все равно. К тому же Данн туго соображает. Даже оказавшись единственным выжившим в крушении поезда и наконец осознав, что никогда ничем не болел, он продолжил сомневаться в своих способностях до самого финала (тема веры в себя связывает все фильмы цикла). У Шьямалана герои всегда не без изъянов, а злодеи вызывают жалость и понимание.

Ну, хоть кого-нибудь он успел победить?

Дэвид Данн творит добро в «Неуязвимом»

Стандартные истории становления супергероев состоят из трех актов: в первом протагонист понимает, что обладает суперспособностями, во втором борется с всякими мелкими преступниками, в третьем побеждает главного антагониста. Шьямалан же растянул первый акт на весь фильм, вырезав почти все героические поступки. Дэвид успел лишь зрелищно задушить Человека в оранжевом — случайно попавшегося под руку маньяка, который забрался в дом благополучной филадельфийской семьи. Да и тут опоздал: детей спасти успел, а их родителей — нет. Обычно от супергероев ждешь больших успехов. А мистера Стекло Дэвид законопослушно сдал полиции, причем за кадром. О наказании злодея зрители узнавали из титров (Стекло отправили в учреждение для душевнобольных преступников).

А кто такой этот Мистер Стекло? Я уже не помню.

Мистер Стекло в «Неуязвимом»

Элайджа Прайс (Сэмюэл Л. Джексон) получил прозвище Мистер Стекло еще в детстве. Дело в том, что он страдает от несовершенного остеогенеза — генетического заболевания, при котором кости легко ломаются. Пытаясь найти полную противоположность себе — неуязвимого человека, Прайс устраивает ряд кровавых терактов, в том числе и крушение поезда Eastrail 177, при котором выжил Данн и, судя по намеку в «Сплите», погиб отец Кевина (в одном из эпизодов Кевин приносит цветы на вокзал и говорит, что его отец «отбыл на том поезде»; вдобавок Eastrail 177 — альтернативное название трилогии). «Теперь мы знаем, кто вы, а я знаю, кто я», — дрожащим голосом говорит Элайджа плачущему Дэвиду в заключительной сцене «Неуязвимого», превращая фильм в историю становления сразу двух персонажей — супергероя и суперзлодея.

В «Неуязвимом» Кевин Крамб тоже появляется. Вот он, маленький, пришел на стадион со своей ужасной мамой

Подобно Магнето, Прайс ждет не дождется, когда заявит миру о существовании суперлюдей, и очень переживает, что он ошибка природы. В свободное от терроризма время этот хрупкий человек коллекционировал комиксы и управлял арт-галереей Limited Edition. Прайс уверен, что комиксы — это последнее звено, соединяющее нас с древним миром.

Что здесь делает Профессор Икс?

Ха-ха. Нет, это не Чарльз Ксавьер, а Кевин Венделл Крамб. У него, как и у Прайса, тоже не все в порядке со здоровьем. Его бич — диссоциативное расстройство идентичности, вызванное издевательствами матери и исчезновением отца. В Кевине уживается 24 разных личности, самая опасная из которых — Зверь. Он видит себя ангелом-мстителем, наказывающим всех, кто, по его мнению, живет слишком хорошо и никогда не был травмирован.

Кевин Крамб в обличии Зверя («Стекло»)

Злые субличности называют себя Ордой. Среди них — уже знакомые зрителям обсессивно-компульсивный Деннис, строгая Патриция и девятилетний любитель рэпа Хедвиг, способный давать Орде свет, то есть позволять тем или иным субличностям выходить наружу. Кстати, Кевин должен был стать одним из противников героя Уиллиса еще в «Неуязвимом», но Шьямалан в итоге решил, что его сложная история требует отдельного фильма. Если в «Сплите» МакЭвой появлялся только в восьми образах, то в «Стекле» он играет уже целых двадцать разных персонажей.

Кевин Крамб в образе малыша Хедвига («Стекло»)

Кто-нибудь, кроме героев Уиллиса, МакЭвоя и Джексона, тут еще есть?

Кейси Кук (Аня Тейлор-Джой) — школьница, которая должна была стать обедом для Зверя в «Сплите». Девушка жила с дядей-абьюзером и достаточно настрадалась еще до встречи с 24-й личностью Кевина. Увидев коллекцию ее шрамов, монстр отпустил Кейси — в пищу он употребляет только тех, кто никогда не страдал, считая что «сломленные гораздо могущественнее остальных». Жертва даже наладила с похитителем доверительные отношения.

Кейси Кук в «Стекле»

Джозеф Данн (повзрослевший Спенсер Трит Кларк) — сын Дэвида, который всегда восхищался отцом и, пытаясь заставить его поверить в собственную силу, чуть не пальнул в него из револьвера. Теперь продает вместе с папой охранное оборудование в магазине Dunn Security и попутно помогает ему выслеживать преступников, мониторя полицейскую волну.

Повзрослевший Джозеф Данн в «Стекле»

Мама Элайджи (Чарлэйн Вудард) по-прежнему поддерживает своего сына и гордится им, несмотря на террористические атаки, которые тот организовал.

Кейси, Джозеф и мама мистера Стекло

Новый персонаж — психиатр Элли Стейпл (Сара Полсон), специализирующаяся на мании величия и людях, которые верят, что они супергерои. Именно она свозит тройку героев в психбольницу, чтобы убедить их в том, что они всего лишь фантазеры.

Психиатр Элли Стейпл лечит тех, кто думает, что они «живут в комиксах»

И, конечно, сам Шьямалан известный своей любовью к камео. В «Неуязвимом» его эпизодический персонаж, Джай, проворачивал темные делишки на стадионе, где работал Дэвид, а в «Сплите» исправился, устроившись комендантом в дом психиатра Кевина. Шутка в том, что режиссер тоже сыграл в каком-то смысле «супергероя»: по-английский «управдом» — это «superintendent». В «Стекле» Джай, будьте уверены, тоже мелькнет.

Если у всех героев Шьямалана есть слабости, то чего боятся герои «Стекла»?

Дэвид практически неуязвим (см. название первой части), обладает сверхчеловеческой силой. А еще он прорицатель. Только прикоснувшись к человеку, он может увидеть, какие плохие поступки тот совершал в прошлом. Его криптонит — водоемы любого размера. Данн не умеет плавать, мгновенно задыхается и камнем идет на дно. Не дружить ему с Акваменом!

Не лучший момент для Дэвида Данна («Неуязвимый»)

Мистер Стекло может похвастаться выдающимся IQ, недюжинной эрудицией по теме комиксов и экстравагантным вкусом в одежде — только посмотрите на его пурпурный плащ-пиджак и прическу. Но из строя Прайса может вывести обычная лестница. А если он услышит, что комиксы для детей, то рискует лопнуть от злости.

Крамб, когда его телом владеет Зверь, — настоящий сверхчеловек. Может лазить по стенам, бегать как горилла, гнуть стальные прутья и выдержать выстрел из дробовика в упор. Но мгновенно перезагружается, если услышит свое полное имя или увидит световую вспышку. Любит желтенькое — цвета вообще важны для Шьямалана.

Что дальше?

Хотя Шьямалан клянется, что не планирует продолжать трилогию, финал «Стекла» заставляет усомниться в искренности этих заявлений. Так что если фильм хорошо покажет в себя в прокате, то, возможно, объединенные миры перестанут быть уделом тентполов.