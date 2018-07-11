Настолки, мафия и НЛО: Что смотреть дома в выходные

Фильмы для домашнего онлайн-просмотра — выбор редакции КиноПоиска.

Каждую неделю мы выбираем несколько новых и не очень новых фильмов и сериалов, которые можно посмотреть на КиноПоиске. Тем, кто еще ни разу не пользовался сервисом, дарим промокод на первую покупку. При покупке нужно ввести слово JANUARY, промокод актуален до конца месяца.

«Проект засекречен»

Самое важное, что можно сказать про новый детективный сериал, доступный для просмотра только на КиноПоиске: основан на реальных событиях и спродюсирован Робертом Земекисом. Действие происходит в городке Фарго, Северная Дакота, название которого, как и у братьев Коэн, легко переводится как «far go» — «зайти слишком далеко». Герои этого сериала — астроном (его играет Эйдан Гиллен, он же Мизинец из «Игры престолов») и капитан ВВС США (Майкл Маларки, Энзо из «Дневников вампира») — обнаруживают доказательства существования НЛО. В процессе расследования станет понятно, что сами люди могут быть гораздо таинственнее и недружелюбнее зеленых человечков.

«Телохранитель»

«Ночные игры»

Еще один юбиляр — Джейсон Бейтман, отмечающий 14 января 50 лет и, похоже, находящийся на самом пике карьеры. Выбираем из фильмографии плодовитого актера одну из его недавних картин. «Ночные игры» — история про компанию друзей, регулярно собирающихся во что-нибудь поиграть. Однажды вечером уже заскучавшим от всяких настолок гостям находится игра поинтереснее. Фильм — юмористическая версия «Игры» Дэвида Финчера, до самого конца не дает понять, что здесь постановка, а что всерьез. Одна из самых смешных сцен: жена в исполнении Рэйчел МакАдамс пытается промыть рану мужу с помощью бутылки шампанского и инструкции в интернете.

«Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»

Второй сезон сериала, доступного по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», только что получил сразу два «Золотого глобуса» — в категориях «Лучший мини-сериал или телефильм» и «Лучший актер в мини-сериале или телефильме» (Даррен Крисс за роль душегуба Эндрю Кьюненена). Каждый сезон проекта посвящен конкретному громкому преступлению. В первом речь шла о футболисте О. Дж. Симпсоне, убившем собственную жену. Второй повествует о смерти знаменитого модельера, которого летом 1997-го застрелил Кьюненен. Среди удач сериала — Пенелопа Крус в роли Донателлы Версаче и Рики Мартин в образе модели и дизайнера Антонио Д’Амико.

«Клан Сопрано»

Между тем сериалу про склонного к рефлексии мафиозного босса на днях исполняется 20 лет. За эти годы вышла масса других многосериек про бандитов, не стало Джеймса Гандольфини, а «Клан Сопрано» остается энциклопедией криминального мира Нью-Йорка, кладезем драматургических ходов и характеров и увлекательнейшим зрелищем. Убедитесь в очередной раз сами.