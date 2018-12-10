Премьеры недели: «Крид 2», «Темное зеркало» и «Черная полоса»

Венсан Кассель идет по следу, Брайан Крэнстон катается в инвалидном кресле, а Майкл Б. Джордан бьется с русским.

Все кинофильмы из списка вышли в прокат 10 января. Даты премьер фильмов со стриминговых сервисов указаны отдельно.

«1+1. Голливудская история»

Тяжелая поступь американских ремейков зарубежных хитов дала сбой на этом фильме, который во Франции назывался «Неприкасаемые», а в Америке стал «Вверх ногами» (критика, скажем прямо, от него не в восторге). Парализованного миллиардера играет звезда «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон, а черного жулика у него на побегушках — Кевин Харт. Для последнего эта роль кажется несколько неожиданной: Харт больше известен как комик из последних частей «Очень страшного кино». У проекта долгая и сложная история: премьера прошла еще в 2017-м в Торонто, но прокату помешал скандал вокруг Харви Вайнштейна — это его студия продюсировала фильм.

«Темное зеркало»

Это не легендарный сериал (вновь чудеса русской локализации — в оригинале фильм называется «Отвернись»). Это своеобразная версия «Королевства кривых зеркал» для злых подростков. Вместо Оли и Яло соответственно Мария и Айрам (близняшек играет Индиа Айсли), хорошая девочка и ее вредное отражение. Травля в школе и холодные родители доводят героиню до ручки, тогда близняшка из зеркала вызывается помочь, и «сестры» меняются местами. Далее — кровавое возмездие и рождение новой героини, стандартная история о мистическом двойничестве и расщеплении личности с классическим поворотом в конце. Вышла, однако, скорее грустная, чем страшная сказка про подавленную травму.

«Черная полоса»

Автор нашумевшей когда-то «Воображаемой жизни ангелов» Эрик Зонка рассказывает историю преступления и тайной жизни французской глубинки. В основе сюжета — роман израильского детективщика Дрора Мишани о поисках пропавшего подростка. Хмурого сыщика-алкоголика играет Венсан Кассель, отрастивший неопрятную бороду, но все такой же суровый. Пропавшего мальчика он ассоциирует с собственным непутевым сыном и влюбляется в мать исчезнувшего. Главного подозреваемого играет Ромен Дюрис, памятный, например, по роли трансвестита в «Новой подружке» Озона. Будут любовь, ненависть, бесконечные разговоры и пыльные скелеты в шкафах.

«Тайна семьи монстров»

Мальчик, который прямо на школьном балу превращается в огромного волосатого гиганта, не просто символизирует сложности пубертата. Таких, как он, целый остров Монстров, жители которого порой приезжают (замаскированными) в Америку. Герой фильма, наоборот, возвращается на родину — приобщиться к родной культуре и победить злодея-узурпатора (зря, что ли, наросла мускулатура). Очередная история про инаковость и самоопределение, рассказанная понятным детям языком (и не голливудская) — это мексикано-индийская копродукция. Правда, к созданию фильма приложил руку сценарист «Мадагаскара» Билли Фролик.

«Крид 2»

Слоганы из трейлера — «Я хочу переписать историю» и «Семья — это главное». За такую святую простоту мы и любим наследника Рокки — добро с кулаками. Сталлоне воспитал Майкла Б. Джордана, чтобы одолеть сына русского боксера-убийцы Драго (Дольф Лундгрен тоже появится в кадре). Как и в 1980-е, ринг превращается в поле битвы двух сверхдержав, трактующих семейные ценности по-разному. Когда Драго-старший был повержен Рокки в первый раз, дело кончилось массовым примирением политиков и простых людей, завороженных честной спортивной победой. Какого же финала ждать сегодня?

«Кто смеется последним» (The Last Laugh)

Netflix, 11 января

Ветераны (чтоб не сказать «инвалиды») американского шоу-бизнеса Ричард Дрейфусс и Чеви Чейз играют в фильме о возвращении на олимп славы. Дрейфусс здесь — забытый стендап-комик, а Чейз — его агент, который на старости лет решил повторить успех сорокалетней давности. Освобожденные возрастом от всякой ответственности и страха провала, комедианты отправляются на гастроли. Молодые и успешные американцы с удовольствием слушают шутки о старческой немощи. Тут, конечно, напрашиваются неполиткорректные панчи из прошлой эпохи, и за Чейзом точно не заржавеет. Режиссер Грег Притикин тоже не из скромняг: он, в частности, писал сценарий памятного «Муви 43» (безумный треш с Турман, Джекманом и Ричардом Гиром).

«Соло»

Netflix, 11 января

Испанская камерная драма о парне-серфере, который перебил позвоночник на пустынном пляже у отвесной скалы. Можно бороться за жизнь, ждать помощи под палящим солнцем или идти на корм акулам. В отличие от «Последнего дюйма», здесь в соответствии с названием никого рядом нет. На грани смерти герой размышляет о том, как остался один в экзистенциальном смысле, отдалив от себя родных и близких. Трагические обстоятельства становятся шансом на возрождение, причем острота момента не дает фильму впасть в морализаторство. Саспенс минимальными средствами, а также головокружительные съемки высот и глубин на краю Атлантики.