Сериалы января: Корейские зомби, Тим Рот и «Настоящий детектив»

Все важнейшие новинки и продолжения месяца — от ретро «Черный понедельник» и true-crime-сериала Netflix до новых сезонов «Лютера», «Готэма» и «Карателя».

«Лемони Сникет: 33 несчастья», 3-й сезон

Netflix, 1 января

Третий сезон шоу Netflix посвящен финальным похождениям и злоключениям сироток Бодлер, которые лишились родителей, но приобрели зловещего опекуна, графа Олафа. В основу сценария легли четыре последние книги из цикла «33 несчастья» (автор Дэниэл Хэндлер и сам появляется в сериале в забавных камео). Любителям иронически-мрачных историй, детям и фанатам Нила Патрика Харриса смотреть обязательно.

«Лютер», 5-й сезон

BBC One, 1 января

Самый обаятельный детектив (Идрис Эльба) возвращается. На этот раз инспектору лондонской полиции противостоит маньяк в маске, напоминающий повадками Красного Дракона из книги Томаса Харриса (и фильма Бретта Рэтнера). В общем, даже если Эльба так и не сыграет Джеймса Бонда, всегда есть «Лютер», который не закончится на этом сезоне.

«Повзрослевшие», 2-й сезон

FreeForm, 2 января

Продолжение спин-оффа «Черной комедии» (ситкома об афроамериканской семье, существующего уже пять сезонов). «Повзрослевшие» посвящены старшей дочери, Зоуи (Яра Шахиди), которая покидает родительский дом и поступает в колледж. Второй сезон продолжит драму ее взросления.

«Готэм», 5-й сезон

Fox, 3 января

Шоу про мрачный город из комиксов DC возвращается в последний раз. Перед нами спешно проиграют эволюцию маленького Брюса Уэйна в мрачного Бэтмена, все традиционные сериальные антагонисты Темного рыцаря (Джокер, Загадочник, Пингвин) тоже на месте. Несмотря на то, что история близится к концу, «Готэм» введет и нового для сериала персонажа — стероидного злодея Бэйна.

«Черный список», 6-й сезон

NBC, 3 января

Сериал про гениального преступника Рэймонда Реддингтона (Джеймс Спэйдер), который сотрудничает с ФБР и агентом Элизабет Кин (Меган Бун), продолжается. Главный герой опять попадает в тюрьму, и часть сезона явно будет посвящена его вызволению. Напряженный детективный сериал по-прежнему востребован зрителями благодаря харизме Джеймса Спэйдера.

«Проект засекречен», 1-й сезон

History/КиноПоиск, 8 января

Для тех, кто соскучился по «Секретным материалам». «Проект засекречен» расскажет об астрономе и капитане ВВС, которые обнаруживают правительственный заговор молчания, расследуя свидетельства существования НЛО. Происходит все это в Америке середины 1950-х. В главных ролях — звезда «Игры престолов» Эйдан Гиллен и игравший в «Дневниках вампира» Майкл Маларки.

«Приятные хлопоты», 1-й сезон

FreeForm, 8 января

Спин-офф семейной драмы «Фостеры», которая закончилась в 2018 году. «Приятные хлопоты» фокусируются на судьбе двух сестер, Калли и Марианны, которые повзрослели и переехали в Лос-Анджелес в поисках новой жизни. Играют их те же актрисы, что и в «Фостерах» (Майя Митчелл и Сьерра Рамирес), так что долго фанатам сериала скучать не пришлось.

«Ты — воплощение порока», 5-й сезон

FXX, 9 января



Сериал про отношения двух невыносимых людей — писателя Джимми и рекламщицы Гретхен — держится в эфире удивительно долго. Фанаты должны быть готовы к тому, что пятый сезон станет последним. «Ты — воплощение порока» не просто набор скетчей про жизнь хамоватых людей, а настоящая энциклопедия человеческих привычек и комплексов, приправленная черным юмором.

«Бруклин 9-9», 6-й сезон

NBC, 10 января



Фанаты одного из главных ситкомов грустили недолго: на следующий день после того, как «Бруклин 9-9» был закрыт родным каналом Fox, его оперативно перекупил NBC. В новом сезоне вернутся все любимые персонажи, а состоять он будет из 18 эпизодов (чуть меньшее, чем раньше). Главная интрига новых серий: как капитан Холт (Андре Брогер) справится с долгожданным повышением?

«Человек будущего», 2-й сезон

Hulu, 11 января



Хулиганская фантастика с Джошем Хатчерсоном (звезда «Голодных игр») заходит на второй круг. Стоит ожидать все тех же сатирических аллюзий на классику вроде «Терминатора» и «Назад в будущее». Неприличные шутки тоже будут — к шоу про геймера-уборщика и его путешествия во времени приложил руку звездный дуэт Сета Рогена и Эвана Голдберга.



«Половое воспитание», 1-й сезон

Netflix, 11 января

Новый британский сериал про тихоню-девственника Отиса Томпсона (Эйса Баттерфилд), который живет с мамой-сексопатологом (Джиллиан Андерсон). Объединившись со школьной подругой Мэв (Эмма Маккей), он открывает подпольный клуб для одноклассников. Подростки будут стараться помочь своим сверстникам с неловкими и запутанными ситуациями.



«Настоящий детектив», 3-й сезон

HBO/«Амедиатека», 13 января

После неоднозначно принятого второго сезона к новому «Настоящему детективу» приковано немало внимания: сможет ли шоураннер Ник Пиццолатто оправдать все ожидания? Критики, видевшие первые серии, сериал хвалят. Главный герой в исполнении оскароносного Махершалы Али расследует загадочные преступления на озере Озарк, повествование разворачивается одновременно в трех разных эпохах, атмосфера безысходности, таинственности (и висящий в каждом кадре дух дешевого виски) напоминает скорее культовый первый сезон.

«Виктория», 3-й сезон

ITV, 13 января Исторический байопик про королеву Викторию. Первые два сезона рассказывали о ее ранних годах правления, делах семейных, Великом голоде в Ирландии и первой англо-афганской войне. Третий будет такой же отрадой для фанатов костюмных драм, истории и британских шоу. Главную роль по-прежнему исполняет Дженна Коулман, экс-звезда «Доктора Кто». В отличие от похожей исторической «Короны» Netflix, актерский состав от сезона к сезону здесь не меняется. Новые серии стартуют с революционного 1848 года — тогда изменения, начавшиеся во Франции и Германии, затронули всю монархическую Европу.

«Перерождение», 1-й сезон

Fох, 14 января

Экранизация книжной серии Джастина Кронина. Зрителей будут пугать секретным вирусом, который разрабатывают ученые в Южной Америке. Он одновременно может вылечить все известные болезни и стать причиной гибели человеческой расы. Двенадцать подопытных — опасные преступники — в результате испытаний становятся вампирами. Спасти всех сможет только девушка Эми, которая обладает иммунитетом.

«Монстры корпорации», 2-й сезон

Comedy Central, 15 января



Не особо замеченный, но интересный сериал Comedy Central рассказывает о жизни сотрудников корпорации «Хэмптон ДеВилл», которая занимается всем на свете — разработкой смартфонов, поставкой фруктов и даже оружия. Злая сатира на офисный планктон возвращается на второй сезон. Ждем новых абсурдных историй о менеджерском быте и изощренных издевательств над современным корпоративным обществом.

«Розуэлл, Нью-Мексико», 1-й сезон

The CW, 15 января

Вторая экранизация фантастических книг для подростков «Старшая школа Розуэлла» (Roswell High) Мелинды Метц. Предыдущий сериал, «Город пришельцев», продержался три сезона и закрылся в 2002 году. В «Розуэлл, Нью-Мексико» главная героиня — девушка Лиз (Джанин Мэйсон), которая возвращается в родной город и попадает в переделку: оказывается, что ее школьная любовь — самый настоящий пришелец (как и его родственники). Лиз придется скрывать этот факт от общественности, ведь чужих не любит никто.

«Убийственный класс», 1-й сезон

SyFy, 16 января

Экранизация одноименного комикса Рика Ремендера и Уэса Крейга. Бездомный подросток Маркус Лопес (Бенжамин Вэдсворт) попадает в элитную школу. По стечению обстоятельств там обучают высококлассных убийц. Одного из учителей играет Бенедикт Вонг, известный по «Доктору Стрэнджу» и последним «Мстителям» (собственно, их режиссеры, братья Руссо, и занимаются этим сериалом).

«Звездный путь: Дискавери», 2-й сезон

CBS, 17 января

Первый сезон «Дискавери» пришелся по душе далеко не всем фанатам космической саги, хотя критики новый сериал хвалили — в частности, за интересную главную героиню и хорошо проработанных персонажей. Второй сезон продолжит историю конфликта Клингонской империи и Федерации, а заодно введет капитана Кристофера Пайка (Энсон Маунт) и легендарного Спока (Итан Пек), который является сводным братом главной героини.

«Каратель», 2-й сезон

Netflix, 18 января

В 2018 году Marvel спешно прикрыла ряд супергеройских сериалов, выходивших на Netflix — очевидно, к открытию собственного стриминга, куда их персонажи могут перекочевать. Остались только последние сезоны «Джессики Джонс» и «Карателя». Фрэнк Касл (Джон Бернтал) на этот раз будет разбираться с работорговцами. Его заклятый враг (и бывший друг) в исполнении Бена Барнса тоже вернется.

«Грейс и Фрэнки», 5-й сезон

Netflix, 18 января



Две женщины враждовали всю жизнь — стильная Грейс (Джейн Фонда) и хипповатая Фрэнки (Лили Томлин). Объединило заклятых врагов только странное происшествие: их мужья (Сэм Уотерстон и Мартин Шин) объявили, что влюблены друг в друга. Это шоу Netflix хорошеет от сезона к сезону (что отмечается номинациями на «Эмми» и «Золотой глобус»). Так что любителям черного юмора, комедий про брак и солидных актерских работ стоит обратить на него внимание, пока оно не закончилось — обычно сериалы Netflix долго не живут.

«Черный понедельник», 1-й сезон

Showtime, 20 января

Ядерная смесь «Волка с Уолл-стрит» и блэксплотейшн-эстетики, хип-хоп-стилистика 1980-х и поехавшие от кокаина биржевые маклеры. Руку к сериалу приложили Эван Голдберг и Сет Роген — такое ощущение, что они стараются поучаствовать в каждом интересном им сериале. В главных ролях — известные и характерные актеры Дон Чидл, Реджина Холл и Эндрю Рэннеллс.

«Кайф с доставкой», 3-й сезон

HBO/«Амедиатека», 20 января



Продолжение странноватых историй про наркоторговлю в Нью-Йорке. Безымянный герой (его играет один из создателей сериала, Бен Синклер) развозит на дом травку, а повествование крутится вокруг его клиентов, каждый раз новых. О популярности этого шоу может говорить тот факт, что когда-то оно начиналось на Vimeo, а теперь выходит на HBO.



«Мамаша», 2-й сезон

Showtime, 20 января

Сериал про молодую мамашу, которой только недавно исполнилось 20 лет. Парни, соответственно, с ней знакомятся не спешат. Главную героиню играет Фрэнки Шоу (она же сценаристка и создательница сериала), сюжет основан на истории ее жизни. «Мамаша» как раз про то, что не стоит сдаваться и опускать руки.

Conversations With a Killer: The Ted Bundy Tapes

Netflix, 24 января Документальное шоу про одного из самых известных серийных убийц Америки. Тед Банди, маньяк, насильник и некрофил (количество его жертв переваливает за тридцать), стал популярной фигурой в массмедиа и даже приобрел большое количество фанаток благодаря привлекательной внешности. Сериал Netflix попытается проникнуть в разум Банди. Это не первый заход сервиса на территорию популярного ныне жанра true crime — так же был снят хитовый «Создавая убийцу».

«Брод Сити», 5-й сезон

Comedy Central, 24 января

Ситком, созданный Иланой Глейзер и Эбби Джейкобсон (они же сыграли главные роли), подходит к концу. «Брод Сити» рассказывал историю двух подруг, которые сталкиваются с профессиональными и любовными проблемами, ищут себя и живут в культурном пространстве Нью-Йорка. Сериал стал настоящей энциклопедией жизни современных молодых людей и радовал зрителей химией между главными героинями.

«Стальная звезда», 2-й сезон

Sky Atlantic, 24 января



Возвращение тягучего канадского сериала с Тимом Ротом в главной роли. Он играет полицейского, который вместе с семьей переехал в небольшой городок у Скалистых гор, чтобы начать новую жизнь и стать местным шерифом. Спокойной жизни мешают нефтеперерабатывающая компания (ее представляет Кристина Хендрикс) и темное альтер эго главного героя (выпив, герой Рота превращается в жестокого и неумолимого Джека Девлина). «Стальную звезду» стоит ждать тем, кто соскучился по новым сериям «Фарго» или даже «Твин Пикс».

«Сирена», 2-й сезон

FreeForm/«Амедиатека», 24 января

Второй сезон шоу про таинственную девушку, которая прибыла в маленький городок Бристол Ков, где живут легенды о русалках (правдивые!), будет почти в два раза длиннее первого. Мрачная «Сирена» получила одобрительные отзывы критиков, которые оценили эту темную смесь мистики и интересных характеров.



«Королевство», 1-й сезон

Netflix, 25 января

Новый неанглоязычный сериал Netflix (все серии поставил режиссер Ким Сон-хун) расскажет про зомби-эпидемию в средневековой Корее. Наследный принц будет вынужден противостоять не просто ожившим мертвецам, но и правителю страны, который восстал из могилы. Зрителям стоит ожидать чего-то вроде «Поезда в Пусан», но в средневековых декорациях.

«Я — ночь», 1-й сезон

TNT/КиноПоиск, 25 января

Детективный мини-сериал, ряд эпизодов которого поставила и спродюсировала Пэтти Дженкинс («Чудо-женщина», «Монстр»). Действие разворачивается в Лос-Анджелесе 1960-х, одним из центральных событий станет неразгаданное убийство Элизабет Шорт, более известной сегодня под прозвищем Черный Георгин (оно произошло в 1947-м). Главных героев тут двое — девушка (Индиа Айсли), которая копается в своей родословной, и журналист (Крис Пайн), воевавший в Корее.