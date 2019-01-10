Выбор Брандашмыга: Как работает интерактивный эпизод «Черного зеркала»

На Netflix вышел экспериментальный эпизод (или даже спин-офф) «Черного зеркала» — «Брандашмыг». Разбираемся, как новый формат влияет на восприятие истории и есть ли у него перспективы.

Как это смотреть? Все очень просто: перед началом «Брандашмыга» небольшое интро поясняет, что в определенные и иногда неожиданные моменты зритель может выбрать один из предложенных вариантов развития событий. На экране выплывет две окошка, на которые нужно нажать в течение десяти секунд, в противном случае алгоритм сделает выбор за вас.

Итак, на дворе 1984-й. Ну да, в какой еще год может происходить действие антиутопии? Главный герой — нервный паренек Стефан Батлер (Финн Уайтхед), который не на шутку увлечен фантастическим романом «Брандашмыг» Джерома Ф. Дэйвиса (автор и книга — вымышленные; название романа позаимствовано из «Алисы в Зазеркалье» — в абсурдной балладе, которую Алиса читает в гостях у Белого короля и королевы, упоминаются два фантастических чудовища, Бармаглот и Брандашмыг), в котором можно выбирать варианты развития событий (такие действительно выходили в 1980-е). Свою страсть он собирается превратить в видеоигру, бета-версию которой приносит в компанию «Такерсофт». Там Стефан знакомится с местным гением Колином Ритманом (Уилл Поултер) и боссом Моханом Такером (Азим Чаудхри), который сразу же предлагает Стефану работать на него. Что будет дальше, зависит только от зрителя.

«Черное зеркало: Брандашмыг»

Трудности выбора

Первый момент интерактивности — почти чистое издевательство. «Что выберешь на завтрак?» — спрашивает у Стефана отец, и перед зрителем встанет дилемма — воздушная кукуруза или хлопья? Не такой проблематики все ждут от едкого сатирического сериала-памфлета, грозившего радикально новым форматом просмотра. Дальше в том же духе: можно выбрать, какую кассету будет слушать главный герой, пока едет в автобусе — Thomson Twins или компиляцию популярных хитов. Внимание: далее в тексте содержатся спойлеры!

«Черное зеркало: Брандашмыг»

Действительно важный момент выбора — когда босс «Такерсофта» предлагает Стефану сократить игровой сценарий (слишком сложная структура!) и делать игру у него в компании. Если согласиться, то Колин Ритман бросит главному герою: «Прости, дружище. Ошибся с выбором». Все придет к тому, что телевизионный игрокритик разгромит «Брандашмыга», в шутку предложив разработчикам отправиться в самое начало и переделать его. В этот самый момент все действительно вернется к началу: неудачливый Стефан опять проснется в своей кровати под песню «Relax, don’t do it» (такой вот «День сурка»), а «Черное зеркало» быстро промотает все события к той же ключевой точке. Забавно, что если опять согласиться на предложение «Такерсофта», то фильм зациклится, и зрителю не останется ничего иного, кроме как выбрать другой вариант развития событий. Тут-то и становится понятно, что при всей иллюзии выбора никакой альтернативы у зрителя никогда нет. Об этом свидетельствует и панковское граффити «Будущего нет». «Черное зеркало» не было бы собой, если бы лишний раз не ткнуло зрителя в безысходность.

Глядя в зеркало

«Черное зеркало: Брандашмыг»

«Черное зеркало» всегда служило сатирическим оружием против «достижений» современности. Шоу, начавшееся на британском Channel 4 и после второго сезона переехавшее на американский Netflix, планомерно проходилось по политике (в одной из серий виртуальный кандидат, мультяшный неполиткорректный медведь, становился реальным диктатором — этот эпизод потом вспоминали в связи с приходом к власти Трампа), социальным сетям (антиутопический сюжет про общество, работающее на силе лайка) и тюремной системе (рождественская серия, где убийца провел несколько тысяч лет, слушая «I Wish It Could Be Christmas Everyday»). Но впервые эти самые современные технологии были использованы самим сериалом, для того чтобы изящно обыграть интересный фантастический сюжет: интерактивная книга превращается в игру — и все это в фильме, который мы активно смотрим. Сценарий шоураннера Чарли Брукера реализовал режиссер Дэвид Слэйд, уже снимавший в прошлом один из эпизодов «Черного зеркала», но более известный как режиссер «Леденца» и клипов для Muse.

«Черное зеркало: Брандашмыг»

В ходе всех этих перемещений Стефана мы вдруг замечаем подвох, гениальный в своем роде: лучшие моменты «Брандашмыга» — когда герой отказывается (!) выполнить выбор зрителя, а потом напрямую обращается к некоему духу, который им управляет, то есть самому формату шоу! Самое прекрасное, что протагонисту можно ответить фактически от своего имени: сказать, что он герой развлекательного сериала Netflix, и даже попытаться объяснить ему, что это такой стриминговый сервис (алгоритм выбора вариантов развития событий позволяет и это).

Примерно так выглядит разговор зрителя с героем «Брандашмыга»

Такой метауровень помогает «Брандашмыгу» не стать очередной газетной колонкой про вред интернета, а экспериментировать с новаторскими нарративными схемами. Непринципиальные варианты развития событий (вроде тех самых хлопьев) сменяются действительно драматическими. Можно, например, не просто убить собственного отца, но и решить, как избавиться от тела. Есть здесь и специфический юмор: психоаналитик, которую часто навещает Стефан, замечает, что его жизнь не слишком-то походит на развлекательное шоу. После этого она предлагает сделать все подинамичнее, и завязывается драка с катанами и удушением.

Расчленит герой труп или закопает его на заднем дворе? Выбор за вами!

Но, как объясняет Стефану просвещенный Колин, есть множество миров, судеб и реальностей. Можно делать все что угодно (даже покончить с собой), но это не имеет абсолютно никакого значения: где-то существует версия тебя, сделавшая другой выбор. Этот расхожий мотив фантастической литературы и кино отсылает к олдскульной фантастике (например, здесь упоминается «Убик» Филипа Дика), но получает новаторское концептуальное и практическое решение благодаря новому медиа. Даже после финала (от зрительского выбора зависит и хронометраж — он может быть и сорок минут, и полтора часа) всегда есть возможность вернуться назад во времени и что-то изменить. Для «Брандашмыга» было отснято около пяти часов материала, и ограничиться однократным просмотром значило бы лишить себя других интересных поворотов сюжета. У шоу есть как минимум пять основных концовок.

Будущего нет?

Инновационная форма «Брандашмыга» прекрасно подходит для рассказа научно-фантастической истории о множественности миров и иллюзорности выбора, но будет ли она подходить для другого рода сюжетов?

«Черное зеркало: Брандашмыг»

Пока однозначно можно сказать лишь то, что эксперимент удался на уровне единичного фильма: спецвыпуск «Черного зеркала» получился чем-то средним между новаторским кино и видеоиграми в духе «Ходячих мертвецов», где сюжет тоже заметно варьируется в зависимости от выборов игрока. Впрочем, продюсер Аннабель Джонс заявляет, что они не занимались игровым дизайном, а пытались дать зрителю именно кинематографический опыт. Да, здесь применена стратегия кинематографа телевизионной эры — кино, чтобы выманить зрителя из дома, предлагает ему огромный экран, многоканальный звук, стереокартинку, опыт коллективного просмотра. Домашний экран теперь тоже может противопоставить этой зрелищности кое-что особенное. Вдобавок интерактивность делает невозможным пиратское распространение контента: пока с трудом можно себе представить, как можно выложить на торренты интерактивное кино.

«Черное зеркало: Брандашмыг»

С другой стороны, есть подозрения, что игра в интерактивность — это разовый эксперимент, оправданный самой тематикой «Черного зеркала». Сериал, предметом изучения, изображения и сатиры в котором стала не материальная реальность, а медиальность, в конце концов должен был прийти к тому, чтобы включить размышления о природе собственного медиа в саму ткань повествования. Ограниченная интерактивность в «Брандашмыге» работает нескучно именно потому, что она становится не лобовым повествовательным приемом (к тому же неоригинальным — вспомним «интерактивные» книжки 1980-х или трансмедийные эксперименты шведского телевидения, в которых зрители могли влиять на ход событий в псевдореалити-шоу). Интерактивность тут не самоцель, а способ иронично рефлексировать о природе и возможностях медиа, вроде бы предлагающих зрителю изобилие вариантов развлечения, но жестко держащих его в рамках формата. Можно говорить «Бармаглот», можно «Брандашмыг», но по сути это одно и то же чудовище.

«Черное зеркало: Брандашмыг»

Кинематограф пережил подобную стадию в 1950—1970-х (ее еще называют эпохой второго модернизма в кино): Бельмондо, обращающийся к зрителю в «На последнем дыхании»; неопределенность «В прошлом году в Мариенбаде»; текущее (буквально) по экрану время у Тарковского — современное телевидение может превратить все эти некогда радикальные жесты в еще одну форму зрелища. Но вопрос о разделении/слиянии нарратива и интерактива по-прежнему кажется неразрешимым. Netflix, работающий на алгоритмах, учитывающих зрительские предпочтения, со временем и при помощи VR-технологий может сделать максимально новаторское меташоу, в котором зритель может выбирать вообще все что угодно. Но если наделенный неограниченной возможностью складывать сюжет зритель сам начнет рассказывать историю, превращаясь из потребителя в производителя, то кто же будет собственно публикой? Кто будет смотреть этот фильм?