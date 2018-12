Выбор Брандашмыга: Как работает интерактивный эпизод «Черного зеркала»

На Netflix вышел экспериментальный эпизод (или даже спин-офф) «Черного зеркала» — «Брандашмыг». Разбираемся, как новый формат влияет на восприятие истории и есть ли у него перспективы.

Трудности выбора

Глядя в зеркало

«Черное зеркало» всегда служило сатирическим оружием против «достижений» современности. Шоу, начавшееся на британском Channel 4 и после второго сезона переехавшее на американский Netflix, планомерно проходилось по политике (в одной из серий виртуальный кандидат, мультяшный неполиткорректный медведь, становился реальным диктатором — этот эпизод потом вспоминали в связи с приходом к власти Трампа), социальным сетям (антиутопический сюжет про общество, работающее на силе лайка) и тюремной системе (рождественская серия, где убийца провел несколько тысяч лет, слушая «I Wish It Could Be Christmas Everyday»). Но впервые эти самые современные технологии были использованы самим сериалом, для того чтобы изящно обыграть интересный фантастический сюжет: интерактивная книга превращается в игру — и все это в фильме, который мы активно смотрим. Сценарий шоураннера Чарли Брукера реализовал режиссер Дэвид Слэйд, уже снимавший в прошлом один из эпизодов «Черного зеркала», но более известный как режиссер «Леденца» и клипов для Muse.