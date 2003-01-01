Премьеры двух недель: Блокада, танки и Дэдпул

«Елки» уходят, Мэри Поппинс возвращается, Доктор Кто спасает мир — рассказываем, что выходит на экраны на этой неделе и в январские праздники.

Премьеры 27 декабря

«Елки последние»

Кажется, Бекмамбетов решил закончить свою мегауспешную франшизу минорным аккордом. Серия новогодних альманахов стала привычным фоном праздников, источником средств для русско-американских проектов «Базелевса» и своеобразным зеркалом российских 2010-х с их блеском, нищетой и узнаваемыми героями. Сегодня эти герои все в каком-то кризисе: и брутальный полицейский Нагиев с сыном, и неизменные Ургант со Светлаковым (причем заунывная песня Урганта под рояль стала саундтреком трейлера). Также в фильме материализуется персонаж Хабенского, чей закадровый голос связывает картины. Оптимисты не верят, впрочем, что продюсеры откажутся от сериала (есть основания полагать, что все продолжится на ТВ), остальные могут еще раз расслабиться в кино, встречая последний год эпохи.

«Три богатыря и Наследница престола»

Константин Бронзит, режиссер-постановщик первого фильма о рисованных богатырях и коне-трикстере, вернулся во франшизу Сергея Сельянова. Видимо, бесконечная история о родной Древней Руси также потребовала некой перезагрузки. До этого аниматор выдвигался на «Оскар» в своей категории за философскую короткометражку «Мы не можем жить без космоса». Теперь его герои на большом экране покоряют не звездную бездну, но утверждают земной престол. Киевский князь оказался при смерти, надо вернуть с эмансипированного Запада, вернее, византийского Востока, отправившуюся учиться принцессу Забаву. Образы по-прежнему смелые, сцены яркие, отсылки к политике и поп-культуре умеренно смешные, и детям должно понравиться. Тем более, как и в предыдущих фильмах серии, ставят создатели на коня Юлия.

«Любовь и прочий зоопарк»

Кроме американских и русских сказок, в прокате есть французский легкий жанр. Конечно, эта легкость обманчива, и за историей про деревенскую жизнь и семейные узы кроются те еще драмы. В оригинале фильм называется «Гаспар едет на свадьбу». Женится отец молодого человека, стареющий мачо, а Гаспар берет с собой подругу в роли собственной невесты, чтоб не ударить в грязь лицом. На французской ферме гуляют дикие животные и родня (простоватый брат и коварная сестра), идиллия все не складывается, даже несмотря на подругу. Режиссер Антони Кордье начал снимать про трудности любви и взросления больше десяти лет назад с фильмом «Холодный душ». Такова же эта чуть абсурдная история — и саркастическая, и жизнеутверждающая.

Премьера 28 декабря

«Ночь длиной в 12 лет»

Помимо многочисленных сериалов, Netflix в конце декабря представляет уругвайского номинанта на «Оскар», причем у Альваро Брехнера это второй фильм, который выдвигается на премию Американской киноакадемии. Первый — комедия «Плохой день для рыбалки» — был фантазией о европейцах в Латинской Америке, второй — погружением в национальную историю. «Ночь» рассказывает о троих узниках военной диктатуры, в числе которых был и недавний всемирно известный президент страны Хосе Мухика, отсидевший 14 лет за членство в леворадикального «Тупамарос». Герои заперты в одиночных камерах, подвергаются пыткам, но все же сражаются за свою свободу (скорее, духовную).

Премьера 31 декабря

«Праздник»

Страннейшая премьера года ожидается в интернете. После всех скандалов и угроз режиссер «блокадной комедии» Алексей Красовский решил выложить свой фильм 31 декабря на YouTube, отказавшись от прокатного удостоверения, то есть покинув пространство официального кино. Сюжет фильма, напомним, строится вокруг празднования Нового года в номенклатурной семье: в разгар ленинградской блокады у них ломятся столы от снеди, а тут некстати гости. Несмотря на явно удачные работы Цапника, Бабенко и других артистов, пока смеяться не слишком хочется. Фильм выдержан в мрачных тонах, от обмороков бедной героини за столом сосет под ложечкой, а подгоревшая курица вызывает совсем жутковатые ассоциации. Домашний новогодний просмотр для тех, кто любит острое. Премьеры 1 января

«Т-34»

1 января салют из всех танковых орудий — в прокате военный блокбастер режиссера «Бригады» и «Боя с тенью». Вопросы исторического и бытового правдоподобия здесь, в отличие от недавних «великих фильмов о Великой войне», сняты заранее. Несколько наших парней, трусов и (в основном) героев под руководством этакого Василия Теркина (Александр Петров), бегут из немецкого концлагеря на танке (ничего смешного — примерно таким же, но без хеппи-энда был сюжет злого советского экшена «Жаворонок»). У них на хвосте «пантеры» и злейший враг героя — покрытый шрамами фашист-фанатик. Через нарисованную Чехию к заботливо восстановленным постановщиками родным хатам.

«Доктор Кто: Решение»

Не фильм в полном смысле, а новогодний специальный эпизод британского телесериала: часовой хронометраж, тот же режиссер (Уэйн Йип). За полувековую историю «Доктора» менялось многое, вплоть до пола главного героя, нынешнюю инкарнацию которого играет Джоди Уиттакер. Неизменной была вечная борьба за Вселенную. На этот раз Доктору с друзьями надо спешить домой, на Землю, где пробудилось величайшее зло, которое, разумеется, хочет захватить весь мир. Фанаты надеются, что с этого эпизода новый Доктор начнет бороться с легендарными далеками, вечными врагами протагониста. В общем, это надо смотреть обязательно (кстати, говорят, в России фильм продвигают активнее, чем на родине).

Премьеры 3 января

«Мэри Поппинс возвращается»

Подобно некоторым современным экранизациям детской литературы вроде старого «Капитана Крюка» и нового «Кристофера Робина», фильм Роба Маршалла о Мэри Поппинс не связан с оригинальными книгами. Это фантазия о том, что остается от сказки, когда ее рассказали. Здесь режиссер продолжает в том числе линию своего мюзикла «Чем дальше в лес», где также играла Эмили Блант в одной из главных ролей. Также это сиквел классического диснеевского фильма 1960-го с Джули Эндрюс. Новая и вечно молодая Мэри Поппинс возвращается к Майклу с Джейн, когда те повзрослели, их родители умерли, на дворе Великая депрессия, а старая добрая Англия трещит по швам. Майкл оказался овдовевшим неудачником с тремя детьми, Джейн — бездетной активисткой и социалисткой, а значительная часть сюжета посвящена проблемам банкротств и денежных операций. Мир утратил свою невинность, потому волшебной няне придется постараться, чтобы впечатлить детей (и зрителей) анимированными чудесами и незамысловатыми музыкальными номерами.

«Жил-был Дэдпул»

Дэвид Литч — человек, прошедший путь от голливудского каскадера до автора залихватски кровавых современных боевиков «Джон Уик» и «Блондинка в шоколаде» — долго отказывался делать детскую версию своего «Дэдпула 2». Однако студия так хотела заполучить детскую аудиторию, что режиссер согласился на урезанную версию PG-13, которую затем сумел расширить, превратив в отдельное произведение. Кроме удаленных сцен, в фильме появились добавленные вставки, где Райан Рейнольдс «рассказывает сказку» связанному Фреду Сэвэджу. Последний — некогда знаменитый актер-ребенок, «воплощение невинности», которому в фильме «Принцесса-невеста» читал сказку Питер Фальк, также опуская страшные места. По общему мнению, в результате «Дэдпул для самых маленьких» почти не растерял анархического духа.