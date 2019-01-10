Готовим, пьем, играем: Что смотреть дома в праздники

Фильмы для домашнего онлайн-просмотра — выбор редакции КиноПоиска. Праздничная версия.

Каждую неделю мы выбираем несколько новых и не очень новых фильмов и сериалов, которые можно посмотреть на КиноПоиске. Тем, кто еще ни разу не пользовался сервисом, дарим промокод на первую покупку. Приобретая фильм, нужно ввести слово DECEMBER, промокод актуален до конца месяца. А с 1 января 2019 года можно использовать промокод JANUARY.

«Шоколад»

Тем, кто проводит праздники за стряпней, подойдет неновый, но не теряющий свежести фильм Лассе Халльстрёма. Дама по имени Виенн Роше приезжает в маленький французский городок, открывает там кондитерскую и начинает стремительно налаживать отношения с местными жителями. Ей это, конечно, удается, и все благодаря ее способностям готовить разные трюфели и искреннему желанию помочь. Не поддается только мэр. Он не про сладкое и вообще так себе человечишка. Кино приятное, сентиментальное, местами забавное, но красноречиво напоминающее о том, что в жизни всегда есть место для маленьких радостей.

«Великий Гэтсби»

Тем, у кого новогодние каникулы — бесконечная, не сбавляющая оборотов туса, рекомендуем картину База Лурмана, экранизировавшего знаменитый роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда в пятый раз в истории кинематографа. Выпускник Йеля Ник Каррауэй рассказывает о своем соседе по дому на Лонг-Айленде Джее Гэтсби: богатей, любитель субботних вечеринок, общительный, дружелюбный, но, судя по всему, что-то скрывает. В эти персональные тайны и погрузится Каррауэй. В кадре, как это нередко бывает у режиссера Лурмана, шик, блеск, красота. Впечатляющие костюмы и декорации, мужчина в чалме — болливудская суперзвезда Амитабх Баччан. В главных ролях — Тоби Магуайр и Леонардо ДиКаприо, давние друзья и одновременно соперники, все время встречавшиеся на одних и тех же кинопробах.

«Плохой Санта»

Кажется, существует много фильмов для тех, кто накануне отчаянно погудел и теперь переживает жуткое ленивое похмелье. Наш выбор пал на картину, спродюсированную братьями Коэн. Билли Боб Торнтон играет алкоголика и грабителя, который вместе со своим напарником, чернокожим карликом Маркусом, переодеваются в Санта-Клауса и эльфа соответственно, чтобы обчистить торговый центр. Торнтон не раз говорил, что считает съемки фильма одной из самых приятных своих работ, но не переставал удивляться, почему родители позволяют смотреть этот фильм детям.

«Тайные истины»

Если в ваши праздничные планы совсем не входит вставать с дивана, смотрите этот бразильский телехит на 50 серий. История юной красотки с модельной внешностью, которая рванула в Сан-Паулу покорять подиумы и угодила в агентство эскорт-услуг. В общем, обман, коварство, слезы, но заодно много страсти и любви — какой же бразильский сериал без этого? Возможно, будет сюжетная линия с амнезией и пропавший младенец, который встретится с матерью спустя 20 серий (но не факт — мы еще сами не досмотрели). Но прикинули: если начать прямо сегодня и каждый день смотреть по 4,5 серии, то к концу новогоднего загула можно одолеть без особого напряга.

«Свинка Пеппа»

Некуда деть детишек? Няня свинтила к родственникам в Мариуполь? А бабушки смотрят «Тайные истины»? На такой случай у нас заготовлено много мультфильмов. И раз уж наступает год Свиньи, то остановимся на британском мультсериале «Свинка Пеппа». Серии по 5 минут, но их так много, что хватит надолго. В центре внимания — собственно, обаятельная розовенькая хрюшка и ее семья — папа, мама, младший брат. Они отчасти ведут себя как люди, носят одежду, читают газеты, собираются то в бассейн, то погулять — в общем, в какой-то момент даже взрослые зрители осознают, как приятно наблюдать за жизнью и бытом нежвачных парнокопытных.

«Резня»

Мы подумали и решили: фильм может быть полезен тем, кто собирается принимать гостей или сам кого-то навещает. Это разговорная драма Романа Полански по пьесе Ясмины Реза. Два школьника подрались, и теперь родители одного из них являются в дом родителей другого, чтобы обсудить ситуацию и, так сказать, ее сгладить. Беседа с виду цивилизованных и читавших умные книжки людей постепенно перетекает в скандал и даже потасовку с упоминанием погибшего хомячка, на стороне которого в общем-то и могут остаться все зрительские симпатии.

«Футболисты»

Для тех, кто предпочитает тренировки салатикам, — популярный сериал, который можно посмотреть по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». Бывший игрок в американский футбол становится консультантом у звездных спортсменов, а сам ведет такой образ жизни, что ему самому бы не помешали консультации. Исполнитель главной роли Дуэйн Джонсон здорово похудел для этой роли, надел в кадре футболку с именем своего отца Соулмена Рокки Джонсона, некогда известного рестлера, и отдал создателям сериала архивные видеокадры, на которых он, совсем мальчишка, пинает мяч (это можно увидеть в заставке). Судя по всему, очень личный для артиста проект. Еще одна роль — у Джона Дэвида Вашингтона, сына Дензела Вашингтона, звезды «Черного клановца» и бывшего игрока в этот самый американский футбол.

«Франкофония»

Среди нас много тех, кто видит в праздниках возможность наконец прочитать ту самую скопившуюся за год груду книг, успеть в музеи, заглянуть на оперу и балет и посмотреть фильмы, которые давно хотел увидеть, но все никак. Настроиться на все это поможет картина Александра Сокурова. Снята на стыке игрового и документального, она переносит нас в Лувр, погружает в историю спасения произведений искусства из французских музеев во времена фашистской оккупации и передает привет другому шедевру режиссера — «Русскому ковчегу».

«Я худею»

Все же мы обещаем с 1 января начать новую жизнь, бросить курить, делать зарядку, выучить английский — в общем, иметь все возможности заявить, что я сегодня не такой, как вчера. Так что переходим к мотивирующим фильмам. Таким станет прошлогодний отечественный хит проката про кондитершу Аню, которую бросил бойфренд, тренер по плаванию с идеальным прессом Ромы Курцына, из-за того, что она очень любила собственную продукцию. Аня решает менять себя, причем получается у нее это не только внешне, но и внутренне. Отличное кино для тех, кто планирует меняться, переоценивать ценности и пересматривать взгляды на жизнь. В конце концов, артистка Александра Бортич поправилась перед съемками фильма для того, чтобы вы после его просмотра похудели.

«Престиж»

9 января еще не так скоро, и о нем совсем не хочется думать. Тем не менее однажды оно наступит. И к этому моменту хорошо бы подготовиться. Смотрим фильм Кристофера Нолана, чтобы собраться с мыслями, заточить ум и выйти на работу красиво. Два гастролирующих иллюзиониста Роберт и Альфред некогда были в одной команде, но теперь выступают врозь и постепенно переходят от соперничества к вражде. Ходят друг к другу на представления, пакостничают и проверяют, насколько все же гений и злодейство совместимы. Смотрим, распутываем их козни и фокусы, воспитываем в себе стремление к борьбе за результат.

«Настоящий детектив»

В конце концов, мы с вами на КиноПоиске, а не на сайте рецептов, спортивных таблиц и организации праздников. Поэтому давайте вернемся к кино и начнем активно готовиться к новому кино и телесезону. Пересматриваем по подписке «КиноПоиск + Амедиатека» два сезона сериала «Настоящий детектив» к премьере третьего, который появится 14 января. Сюжет разворачивается в Озарке в трех разных временах. Как и повелось, два детектива, Уэйн Хэйс (Махершала Али) и Роланд Уэст (Стивен Дорфф), расследуют исчезновение детей. Создатель и сценарист сериала Ник Пиццолатто дебютирует как режиссер — снял несколько серий.