Мультики на «Оскар»: 16 короткометражек, доступных для просмотра

Собрали 10 анимационных короткометражек, уже удостоившихся премии «Оскар», и еще шесть, которые могут побороться за эту награду в 2019 году.

Оскаровские категории, связанные с коротким метром, волнуют зрителей не так сильно, как полнометражные фильмы с громкими именами и большими бюджетами. А зря. Короткометражки всего за несколько минут могут рассказать очень интересные, трогательные и захватывающие истории. Убедитесь сами. 2009 год: «Дом из маленьких кубиков», режиссер Кунио Като

История о воспоминаниях, прошлом и семье. Кроме премии киноакадемии, в 2008 году ее назвали лучшим короткометражным фильмом на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси. Мультфильм рассказывает об одиноком старике, который живет в доме, постоянно уходящем под воду. Старик строит этаж за этажом, чтобы обогнать подступающую воду, но однажды теряет в глубине любимую трубку. 2010 год: «Логорама», режиссеры Франсуа Ало, Эрве де Креси, Людовик Уплен

Все герои фильма — логотипы и талисманы разных брендов и корпораций. В этом странном Лос-Анджелесе, созданном из рекламы, и разворачивается погоня полиции за опасным преступником. 2011 год: «Потеря», режиссеры Эндрю Руэманн и Шон Тан

Основанная на одноименной иллюстрированной книге Шона Тана короткометражка рассказывает о мальчике, живущем в постапокалиптическом Мельбурне. Однажды, собирая крышки от бутылок, он встречает странное существо, состоящее из механического большого котла и живого осьминога/краба. 2012 год: «Фантастические летающие книги мистера Морриса Лессмора», режиссеры Уильям Джойс, Брэндон Олденбург

Мультфильм, частично вдохновленный легендарным Бастером Китоном и его картиной «Пароходный Билл». Действие происходит в старой библиотеке, населенной живыми книгами. Именно там по стечению обстоятельств начинает работать мистер Моррис Лессмор. Со временем ему предстоит оставить важный пост, и тогда на его место придет новый хранитель книг. 2013 год: «Бумажный роман», режиссер Джон Карс

Черно-белая короткометражка рассказывает о молодом человеке — обычном офисном работнике. Однажды утром на платформе он видит девушку, но не успевает познакомиться с ней и теряет ее в толпе. Но у вселенной другие планы, и бумажные самолетики помогут ему найти любовь всей жизни. 2014 год: «Господин Иллюминатор», режиссеры Александр Эспигарес и Лорен Уитц

История странного человечка, предпочитающего проводить время вдали от остальных людей. Его мучает тревога, и, чтобы справиться с ней, он постоянно щелкает выключателем и смотрит с балкона на бездомную собаку. Но однажды Иллюминатору придется оставить уютную квартиру, и его привычная жизнь изменится навсегда. 2015 год: «Меню», режиссер Патрик Осборн

У пса Уинстона есть две главные радости — его хозяин и еда, которой делится хозяин. Еда объединяет их, становится основой дружбы человека и собаки. Но все меняется, когда появляется девушка. Она намерена изменить привычки хозяина, и Уинстона это совершенно не устраивает. Мультфильм стал режиссерским дебютом Патрика Осборна, который до этого работал над другой оскароносной анимационной короткометражной — «Бумажным романом». 2016 год: «Медвежья история», режиссер Габриель Осорио Варгас

Анимационная аллегория на события, произошедшие во время диктатуры Аугусто Пиночета в Чили. Старый медведь с помощью механической диорамы рассказывает историю своей жизни со всеми радостями и невзгодами. 2017 год: «Песочник», режиссер Алан Барилларо

Очаровательная анимационная короткометражная о птенце песочника, который пытается научиться добывать еду и справиться с боязнью воды. Аниматору студии Pixar Алану Барилларо пришла идея мультфильма во время пробежки по калифорнийскому пляжу, где он заметил стайку птичек, спасающихся от волны, но возвращающихся за едой, когда вода отступает. 2018 год: «Дорогой баскетбол», режиссер Глен Кин

Мультфильм основан на стихотворении баскетболиста Коби Брайанта, в котором спортсмен объявил о завершении профессиональной карьеры. Брайант описывает свою любовь к игре, которая зародилась в детстве. Начиная со своих юных мечтаний о славе и через 20-летнюю карьеру, Брайант описывает, как и что они с баскетболом дали друг другу. 91-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 24 февраля 2019 года. Пока не известно, какой короткометражный мультфильм удостоится престижной награды — сейчас даже нет списка номинантов. Зато есть возможность посмотреть несколько работ, претендующих на номинацию. «Бао», режиссер Доми Ши

На китайском языке бао имеет двойной смысл: слово может означать как парную булочку, так и сокровище, нечто чрезвычайно важное. Мультфильм рассказывает о канадской женщине китайского происхождения, переживающей родительскую депрессию. Новая возможность почувствовать себя матерью появляется в виде пельмешки, которая неожиданным образом начинает ходить и говорить. «Бао» — дебютная работа Доми Ши, аниматора азиатского происхождения, которая в мультфильме хотела отдать дань уважения своей культуре. «Бюро находок», режиссеры Эндрю Голдсмит и Брэдли Слэйб

Трагичная и трогательная короткометражка о самопожертвовании и любви. Плюшевый динозавр, живущий в ящике с забытыми вещами, хочет во что бы то ни стало спасти свою любимую, которая тонет в фонтанчике. Но для этого ему придется пожертвовать собой и в прямом смысле развалиться на части. «Дедушка морж», режиссер Люкрес Андреа

Французский мультфильм, в центре сюжета которого — семья, пытающаяся справиться со смертью дедушки. В октябре на пустынном ветреном пляже бабушка молится, мама ругается, сестер ничего не волнует, младший брат лезет в воду, а Люка остается в одиночестве. Дедушка был странным, а теперь он мертв. «Один маленький шаг», режиссеры Эндрю Чезуорт и Бобби Понтиллас

Луна Чу — дочь бедного сапожника, которая грезит полетами в космосе и мечтает в будущем стать настоящим астронавтом. Она учится и тренируется, а отец делает все, чтобы она ни в чем не нуждалась, и всеми силами ее поддерживает. В конечном итоге Луна сможет добиться цели и отправиться в небо. Ради него. «Птичья карма», режиссер Уильям Салазар

Короткометражка, созданная в Dreamworks в рамках программы по поиску новых талантов внутри компании. Так на свет появился очаровательный мультфильм о настойчивой, но невезучей птичке, которая очень хочет есть. Сам фильм в сети не нашелся, зато можно посмотреть, как он создавался. «Эпоха паруса», режиссер Джон Карс

История одинокого капитана Уильяма Эйвери, дрейфующего посреди Атлантического океана. Он вполне доволен своим одиночеством, но однажды все-таки вынужден спасти Лару, которая при загадочных обстоятельствах оказалась за бортом. Эйвер недоволен появлением девушки, но в конце концов она поможет ему стать лучше. Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзен», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.