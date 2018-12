Итоги 2018 года: Российское кино

Все взлеты и падения, герои и антигерои года — в 16 номинациях.

Премьера года: «Кислота» в «Гоголь-центре»

Дебют года: Рома Зверь в «Лете»

Банда года: Актеры «Гоголь-центра»

Невероятное года: Конец франшизы «Елки»

Минкульт года: Наступление на прокат, фестивали и взятие Фонда кино

Прорыв года: «Лето»

Фигура года: Александра Бортич в «Я худею»

Движение года: «Движение вверх»

Нейминг года: «Конченая»

Российские прокатчики продолжают демонстрировать чудеса изобретательности (или вершины цинизма) в локализации названий иностранного кино. «Доказательство смерти» вместо «Смертеупорного» (Death Proof)? «Не угаснет надежда» вместо «Все пропало» (All Is Lost)? «Немножко беременна» вместо «Залетевшая» (Knocked Up)? «Профессионал» вместо «Сибири» (Siberia)? Все это жалкие потуги! Элементарная рокировка букв и невинная «Конечная» (Terminal) превращается в слово, которое и произнести-то неловко.