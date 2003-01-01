Итоги 2018 года: Российское кино

Все взлеты и падения, герои и антигерои года — в 16 номинациях.

Премьера года: «Кислота» в «Гоголь-центре»

Режиссер Александр Горчилин на премьере фильма «Кислота» в «Гоголь-центре» / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Премьера маленькой камерной драмы Александра Горчилина стала большим светским раутом: посмотреть фильм о том, как трудно быть молодым, пришли, кажется, все знаменитости русскоговорящего мира — от Ксении Собчак до самой Аллы Пугачевой, от Светланы Лободы до Леонида Парфенова. Еще бы, ведь «Кислоту» объявили манифестом целого поколения!

Дебют года: Рома Зверь в «Лете»

«Лето»

Самое неожиданное кастинговое решение последних лет оказалось попаданием в яблочко: Роман Билык не только ухитрился превратить свой южный акцент в почти питерский, но и привнес в фильм о ленинградской рок-тусовке 1980-х достоверность во всем, что касается музыкальной фактуры. Не говорим уже об удивительном портретном сходстве экранного Майка с реальным Науменко и об актерских способностях певца.

Банда года: Актеры «Гоголь-центра»

Александра Ревенко / Фото: Анна Шмитько для КиноПоиска

Невероятное года: Конец франшизы «Елки»

Фото: Олег Яковлев для КиноПоиска

Казалось бы, кто станет резать курицу, несущую золотые яйца? Кто станет закрывать самый народный киносериал, безраздельно властвующий над российскими кинотеатрами в зимние каникулы? Но все меняется, а кинофраншизы не должны меняться по определению. Тимур Бекмамбетов решил это противоречие радикально. Будем надеяться, что взамен он подарит нашему зрителю другую игрушку.

Минкульт года: Наступление на прокат, фестивали и взятие Фонда кино

«Смерть Сталина»

Необычайная экспансия во все сферы киноиндустрии, которую предприняло в этом году министерство, сравнимо с контрнаступлением советских войск под Москвой в декабре 1941-го (война Владимира Мединского официально ведется против идейно чуждого Голливуда, отжимающего прибыль у российских фильмов, но пока страдают только независимые дистрибьюторы как раз неголливудского кино). Год начался с отзыва прокатки у комедии Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», продолжился унижением медвежонка Паддингтона (премьеру фильма насильно сдвинули, чтобы продлить прокат российской спортивной драмы «Движение вверх»). А закончилось все сокрушительной победой Минкульта над конкурентом в сфере производства — Фондом кино. Инициировав изменение устава родственной структуры, министерство установило полный контроль над фондом. Теперь его деятельность полностью подчинена Минкульту. Уволили и руководителя ФК Антона Малышева, заменив его на Вячеслава Тельнова. Попутно Владимир Мединский одержал победу и над фестивальным движением. Давние попытки контролировать фестивальные показы через процедуру выдачи прокатных удостоверений позади: теперь настоящему кинофестивалю прокатки не нужны, но какой из фестивалей настоящий, а какой — нет, решает Минкульт. Изменения зафиксированы в новых поправках к закону о кино, принятых думой в июле. Подробности о последствиях этого тут.

Прорыв года: «Лето»

«Лето»

И снова о фильме Кирилла Серебренникова. Мюзикл о любовном четырехугольнике между Майком Науменко, его женой, Виктором Цоем и славой поехал в Канны, вошел в итоговые топы зарубежных журналов о кино (например, Cahiers du Cinéma) и действительно стал новым этапом в кинокарьере режиссера, который решительно вышел из артхаусного гетто и снял по-хорошему массовое и при этом изысканное кино. Злая ирония в том, что на триумф своего фильма Серебренникову пришлось смотреть, сидя под арестом по сомнительному обвинению.

Фигура года: Александра Бортич в «Я худею»

«Я худею»

Для роли в комедии Алексея Нужного Александра Бортич набрала 20 килограммов (да, наши артисты могут не хуже, чем Кристиан Бэйл). Непростой путь для актрисы и большой шаг для нашей массовой культуры — в конце концов, если кинозвезда может оставаться звездой и при таком объеме талии, то кто посмеет усомниться в красоте обычных женщин неконвенциональной весовой категории?

Движение года: «Движение вверх»

«Движение вверх»

В 2017-м главной темой российского кино был космос. Новым космосом стал советский спорт: все главные отечественные фильмы, которым государство выделяло деньги в 2017-м, а потом руками Минкульта расчищало место в прокате-2018, были посвящены мирному подвигу людей в спортивных трусах и нарядных трико. Главными тут стали, конечно, «Движение вверх» Антона Мегердичева, державшееся в прокате 14 недель (с начала новогодних каникул до марта) и заработавшее без малого 3 млрд рублей, и «Лед» Олега Трофима (почти 1,5 млрд рублей). Постараемся не забыть и «Тренера» Данилы Козловского (относительно скромные 830 миллионов). А напрягшись, вспомним и горнолыжный фильм «Со дна вершины», так, впрочем, и не поднявшийся со дна (29 миллионов сборов).

Нейминг года: «Конченая»

«Конченая»

Российские прокатчики продолжают демонстрировать чудеса изобретательности (или вершины цинизма) в локализации названий иностранного кино. «Доказательство смерти» вместо «Смертеупорного» (Death Proof)? «Не угаснет надежда» вместо «Все пропало» (All Is Lost)? «Немножко беременна» вместо «Залетевшая» (Knocked Up)? «Профессионал» вместо «Сибири» (Siberia)? Все это жалкие потуги! Элементарная рокировка букв и невинная «Конечная» (Terminal) превращается в слово, которое и произнести-то неловко.

Режиссер года: Российский актер

На съемках фильма «Тренер»

Скандал года: «Временные трудности»

«Временные трудности»

Михаил Расходников и Риналь Мухаметов хотели как лучше — привлечь внимание к проблемам инвалидов, показать, что насилие не метод, даже если творится в благих целях. Но вышел конфуз: фильм о том, как отец (Иван Охлобыстин) фанатично тиранит сына (Мухаметов), страдающего ДЦП, желая сделать из него «нормального человека», был освистан на «Кинотавре», а создателям пришлось отбиваться от обвинений в реакционности, неполиткорректности и прочих грехах. Подробно о том, что именно не так с «Временными трудностями», можно прочесть здесь.

Откровение года: Новые российские сериалы

«Домашний арест»

Потеря года: Авдотья Смирнова уходит из медийного поля

Дарья Малышева для КиноПоиска

В своем Facebook режиссер заявила, что с 1 января 2019 года уходит из всех соцсетей и отказывается давать любые интервью, кроме посвященных деятельности ее благотворительного фонда «Выход» и проблемам аутистов. Ужасно жалко. Так редко в наши дни выпадает возможность узнать мнение умного человека по вопросам обустройства российской жизни (все фильмы Смирновой про это). Кстати, одно из последних интервью Авдотьи Смирновой можно посмотреть тут.

«Матильда» года: «Праздник» Алексея Красовского

«Праздник»

Патриотические чувства россиян в этом году оскорблял не только режиссер Ианнуччи. Слухи о новогодней комедии Алексея Красовского «Праздник», действие которой происходит вроде бы в окрестностях блокадного Ленинграда, вызвали волну возмущения бдительной общественности, фильм не смотревшей, но решительно осудившей (разумеется, от осуждения тут сразу перешли к требованию не давать фильму прокатку). Увидеть своими глазами, что именно происходит в «Празднике», мы сможем уже очень скоро: рассерженный режиссер обещает назло всем врагам 31 декабря выложить фильм на YouTube и другие стриминговые платформы.

Конфуз года: «Крымский мост. Сделано с любовью»

«Крымский мост. Сделано с любовью»

Патриотическая мелодрама Тиграна Кеосаяна по сценарию Маргариты Симоньян получила на КиноПоиске нулевой рейтинг критиков и была уничтожена зрителями, поставившими ей минимальный рейтинг — 2 из 10. Надеемся, сам мост будет обладать большим запасом прочности, чем фильм о романе, случившемся на его постройке.

Михалков года: Никита Сергеевич (в гостях у Юрия Дудя)

В этом году заметно выступили все члены клана Михалковых: Анна сыграла обычную российскую сутенершу в хорошем сериале Хлебникова «Обычная женщина»; Надежда сняла хоррор «Проигранное место» и сама исполнила в нем роль (ну да, не самый страшный и успешный, но все же). Но побеждает сам Никита Сергеевич, не побоявшийся поведать в интервью Дудю (снятом по-модному, без единой монтажной склейки!) о величии «Утомленных солнцем 2». Великий человек велик во всем, даже в самомнении!