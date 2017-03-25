Скелеты Забавы и трех богатырей: Как рисуют «Наследницу престола»

В прокат выходит мультфильм «Три богатыря и наследница престола». КиноПоиск побывал на студии «Мельница», посмотрел, как рисовали персонажей — их тела и кости, и поговорил с режиссером Константином Бронзитом.

Золотые кнопки, паутина и гэги

Студия «Мельница» переехала из центра Петербурга в новое здание, расположенное на проспекте Большевиков. В фойе при входе на огромном экране показывают фильмы производства «Мельницы», стоит витрина с наградами. Правда, как оказывается, больше всего посетителей привлекают две огромные золотые кнопки, присланные YouTube за миллион подписчиков. Ими награждены каналы студии с мультфильмами «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины». Аниматоры работают на двух этажах: на третьем рисуют 2D-анимацию, на втором — 3D. Мы находимся в студии накануне Хеллоуина, и повсюду виднеются скелеты, тыквы, паутина и прочие атрибуты праздника. Но самим сотрудникам, кажется, не до веселья: на «Мельнице» готовятся вернуть «Богатырям» былое величие. Выходящий под Новый год фильм «Три богатыря и наследница престола» будет девятым по счету с 2004 года, когда вышли «Алеша Попович и Тугарин Змей». Последний мультфильм, «Три богатыря и принцесса Египта», собрал 13,6 млн долларов — чуть меньше предшественника «Три богатыря и Морской царь» (14,1 млн долларов). В режиссерское кресло новых «Богатырей» вернулся Константин Бронзит, режиссер-постановщик самой первой части.

Константин Бронзит / Фото: Пресс-служба СТВ

Бронзит, дважды номинант на «Оскар», занимает небольшую комнату в студии. Он большой поклонник классической голливудской анимации и может подолгу о ней рассказывать (совсем недавно режиссер представлял книгу Леонарда Молтина «О мышах и магии»). Перед ним стояла непростая задача — снять интересную, свежую и веселую историю. Будут ли там оммажи популярным мультфильмам? «В этом смысле все гэги уже придуманы там у них, и мы успешно их воруем, — смеется режиссер. — Но ситуации все равно каждый раз оригинальные. Никаких приветов туда специально я не шлю. Я вообще про это забываю. Может быть обратная ситуация: если я что-то придумываю, а потом вспоминаю, откуда этот гэг, то придумываю что-то другое». «Три богатыря и наследница престола» — история о том, как князь киевский назначил племянницу Забаву на трон, но та получает образование в далеком Царьграде, где правит коварный Василевс. Три богатыря в сопровождении болтливого коня Юлия отправляются за тридевять земель, чтобы вернуть Забаву.

Беззубый конь и богатырские скелеты

Над «Наследницей» работает весь третий этаж «Мельницы». Анимационные мультфильмы делаются по наработанной и кажущейся со стороны простой схеме. Получив сценарий, художники подключаются к единственному этапу свободного творчества — разработке новых персонажей. Образы богатырей, их жен, царя и коня отлично знакомы российским зрителям, поэтому здесь никаких отступлений. Для утвержденного персонажа создается обкатка — рисунок персонажа со всех ракурсов. Раньше персонажа лепили из глины, и перед каждым художником стояла фигурка, сейчас иногда делают 3D-модель. Герой должен быть одинаковым, и обкатка помогает художникам не отходить от оригинала, ведь любое отклонение будет моментально видно на экране. Получается толстый альбом с изображениями героя.

Пример обкатки / Фото: Пресс-служба СТВ

Даже то, как персонаж проговаривает те или иные буквы, тщательно зарисовано и утверждено печатью. Как оказывается, в обкатке у коня Юлия нет зубов, а улыбается он часто.

Пример обкатки / Фото: Пресс-служба СТВ

Параллельно рисуют фоны, а режиссер работает над аниматиком — черновым наброском мультфильма, анимированной раскадровкой, качество которой сильно зависит от умения режиссера-постановщика рисовать. Аниматики Бронзита — практически готовый мультфильм. Если же режиссер рисует плохо, то, несмотря на весь талант, работать с ним будет непросто: художникам придется постоянно догадываться, что от них требуется в деталях. Нарисованный режиссером аниматик нужно сделать более понятным, и этим занимаются художники лейаута. Они додумывают мизансцены, расставляют персонажей, смотрят, как падает свет. Все это рисуется карандашом на кальке, красные стрелки показывают направление движения. Вот князь собирает вещи в сундук — художники лейаута показывают, как открывать сундук, как правильно свесить кончик тяжелого ковра и как фигура князя смотрится в покоях.

Фото: Пресс-служба СТВ

А вот, распахивая двери, заходит Юлий — указания аниматорам на кальке написаны на универсальном английском, видны слова «zoom in», то есть камера перейдет на крупный план персонажа. Аниматору не придется ломать голову, располагая героев в пространстве.

Фото: Пресс-служба СТВ

В комнате, где работают над лейаутом, висят скелеты, но это не украшения к Хеллоуину, а костяки персонажей — от коня до богатырей. На обороте каждого скелета нарисован герой как он есть. Такие рисунки помогают художникам понять, как двигается персонаж.

Фото: КиноПоиск

Любава выглядит особенно инфернально: на ее платке заботливо прорисованы черепа.

Фото: Пресс-служба СТВ

На другом рисунке персонажи выстроились в ряд, как на постере «Подозрительных лиц». Нет, это не пародия, а памятка для художников с ростом героев. Благодаря этой шпаргалке персонажи будут всегда общаться друг с другом с высоты своего роста, как и требуется. Хотя конь Юлий наверняка все равно будет смотреть на всех свысока.

Фото: Пресс-служба СТВ

Калька на память

В советское время на 10 минут анимации давали год работы. Сейчас за год «Мельница» делает полуторачасовой полный метр. Техника помогает, но некоторым аниматорам до сих пор удобнее рисовать на кальке, и это не происки луддитов — просто привычка. Слой на слой, листик на листик, от 12 до 24 рисунков — это на одно движение. Каждая калька сканируется — так и получается движение. «Вам подарить картинки?» — спрашивает кто-то из аниматоров. Рисунки на кальке часто становятся отличным сувениром. В соседней комнате рисуют на планшетах, и там уже Юлия с ведром на голове не раздают.

Фото: Пресс-служба СТВ

Мы переходим в комнату художников-аниматоров. Иван Бабаев рассказывает об особенностях работы. Например, в одной сцене Елисей мчится на счетах, как на скейте. Оказалось, задуманное режиссером движение выполнить невозможно: скейтеры так не двигаются. Сначала надо положить скейт и только потом начать движение — запрыгнуть на лету на счеты не получится. Художник находит видео, смотрит за техникой движения и исправляет.

Фото: Пресс-служба СТВ

Иногда приходится снимать себя, если какой-то ракурс оказывается особенно сложным. На мониторе у Ивана появляется видео, на котором кто-то снимает его сверху. Примерно так же потом в мультике бегают наемники. Внезапно всплывает гендерный вопрос: у женщин не всегда получается нарисовать мужчину, и наоборот. «Девчачье карате отличается от мальчишечьего», — считает Бабаев. В Голливуде с ним бы не согласились. Аниматор не вдается в тонкости, для этого существуют прорисовщики. Это те люди, которые снабжают ваших любимых персонажей элегантными узорами на костюмах, тонкими ресницами и даже морщинами. Ведущий прорисовщик Инна Иванчева показывает, как поступающие от аниматоров рисунки сканируются и превращаются в черновую анимацию. С помощью обкаток героев приближают к тому виду, в котором мы видим их на экране. Исчезают все штрихи — прорисовщик выводит все детали ровной линией. После этого материал отправляется на заливку (раскрашивается каждый кадр), а затем композерам, совмещающим героев с заранее нарисованными фонами. Добавляются спецэффекты — и на монтаж.

Фото: Пресс-служба СТВ

Получившийся фильм не финальная версия — нужно добавить музыку (композитор начал работать над ней на стадии аниматика), шумы (над этим трудятся шумовики, придумывающие, как озвучить шаги, драки, стук колес и т. д.) и голоса актеров. Еще немного, и мультфильм будет готов к встрече со зрителем.

В студии, где пишутся шумовики / Фото: КиноПоиск

Муки творчества и яркие характеры

Не спрашивайте Константина Бронзита, откуда он черпает вдохновение. «Что-то за этим праздное стоит. Кино, то есть мультипликация — чудовищная рутина. И если хочешь максимально приблизить результат, который держишь в голове, и все делаешь по-серьезному, то, простите за пафос, начинаешь платить за это жизнью». Бронзит говорит о короткометражках (сейчас он работает над новой), две из которых — «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса» — принесли ему номинации на «Оскар».

Константин Бронзит / Фото: Пресс-служба СТВ

Но полнометражные фильмы Бронзита тоже волнуют. Больше всего в последнее время его впечатлили «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». «Какой сценарий! Какая идея! Насколько хорошо надо знать драматургию. Как это придумано, сколько всего заложено! Я мало смотрю кино, не смотрю сериалы. Я не хвастаюсь, просто когда работаешь над фильмом, тебе не до чего». Где-то в голове у Бронзита спрятан сюжет недорогого игрового экшена (потому что каждый режиссер-мультипликатор мечтает снять игровое кино), уделить время которому пока не получается — надо сесть и записать. Пока же у Бронзита выходит полный метр про богатырей, который, судя по показанному нам отрывку, и правда обещает быть забавным. Один из самых любимых персонажей «Наследницы» у самого Бронзита — сын царя Василевса. «Я придумал его как персонажа, сам озвучил — продюсеры разрешили, — говорит режиссер. — Он смешной сам по себе. Он настолько тянет эпизоды, как иногда кино тянет конь Юлий. Потому что характер делает сцену, мизансцену и вообще двигает историю. Яркий характер украшает любое кино. Все остальные — статисты, даже богатыри. У нас снова жжет Юлий, а теперь еще вот этот Леонид. Красавчик! Ради него стоит сходить в кино!»