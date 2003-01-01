«Барри», «Орвилл» и «Простая просьба»: Что смотреть дома в выходные

Фильмы для домашнего онлайн-просмотра — выбор редакции КиноПоиска.

Каждую неделю мы выбираем несколько новых и не очень новых фильмов и сериалов, которые можно посмотреть на КиноПоиске. Тем, кто еще ни разу не пользовался сервисом, дарим промокод на первую покупку. При покупке нужно ввести слово DECEMBER, промокод актуален до конца месяца.

«Хэллоуин»

«Простая просьба»

«Загадочная история Бенджамина Баттона»

«Барри»

Вернувшись из Афганистана, морской пехотинец Барри Беркман не знал, что делать дальше со своей жизнью. В итоге стал киллером, но по-прежнему томился от рутины и недостатка творчества в работе. Но одно из заданий — грохнуть инструктора по фитнесу, замутившего роман с женой главы чеченской ОПГ — приводит Барри в Лос-Анджелес. Там он случайно попадает на актерские курсы, обнаруживает себя на сцене и вдруг понимает: это то, о чем он мечтал. Доступный по подписке «КиноПоиск + Амедиатека» сериал от Алека Берга, автора «Евротура», «Сайнфилда» и «Силиконовой долины», попал в список лучших сериалов 2018 года по версии редакции КиноПоиска.

«Орвилл»

Премьера второго сезона фантастического сериала ждет нас в последний день 2018 года, и ее нужно встретить подготовленным. По подписке «КиноПоиск + Амедиатека» можно пересмотреть начало истории о капитане Эде Мерсере, который застал жену с любовником-гуманоидом, а потом стал капитаном звездолета и отправился в исследовательский вояж. У Мерсера довольно разношерстный экипаж. Например, гений пилотирования Гордон Маллой, пьющий пиво уже с утра и нарисовавший пенис на штабном мониторе в наблюдательном пункте. Или же второй помощник Бортус, выходец из моногендерной расы, который вынашивает яйца и ходит по-маленькому один раз в год. Или робот-расист Айзек. Ну, и бывшая жена — так уж вышло — тоже стала членом этой экспедиции. Сериал придумал Сет МакФарлейн, он же сыграл главную роль. И это многое объясняет.