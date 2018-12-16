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Вспомнить все: 9 экранизаций Филипа Дика

90 лет назад родился Филип К. Дик. Рассказываем о главных фильмах по его произведениям. О тех, что так и не были сняты, — тоже. 16 декабря 2018
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Вспомнить все: 9 экранизаций Филипа Дика
Филип Дик

Филипа Дика (1928—1982) знают даже те, кто никогда не открывал его книг. Он уже давно перестал быть только писателем-фантастом и стал поп-героем, персонажем массовой культуры, поселившимся в одном из тех сумрачных миров, которые описывал (Дик много писал о смерти и посмертных состояниях). Впрочем, с развитием технологий выдумки Дика уже не кажутся такими безумными. Писатель видел в искусственном интеллекте потенциал для тоталитарного контроля всевозможных институций, от колледжа до КГБ, над отдельным человеком, да и человеку тоже не очень-то доверял. Завербованный ФБР в молодости, Дик всю жизнь боялся, что власти управляют его мышлением. Писательство для него было одновременно защитой от такого контроля и его анализом.

Нечеловечески работоспособный, не особенно думающий о чистоте своего стиля, Филип Дик обогатил психоделическую и фантастическую литературу, но больше всего — кинематограф, особенно визионерскую фантастику о новейших технологиях. Следы присутствия Дика видны в каждом третьем блокбастере, но особенно интересны непосредственные экранизации его романов — с момента смерти Дика их вышло более двадцати, причем явные шедевры соседствуют с фильмами, о которых лучше поскорее забыть.

Что объединяет все экранизации Дика? То, что никто не рискнул (или не смог) перенести на экран его тексты полностью. Как правило, режиссеры берут одну-две его идеи и окружают их нужным продюсерам антуражем. Их можно понять: романы и рассказы Дика либо слишком насыщены событиями, либо, наоборот, полны сюжетных лакун. Как опасный экстракт подлинного безумия, их растворяют в большом количестве более привычных тем и сюжетов.

«Бегущий по лезвию»

Возможно, самая известная экранизация Филипа Дика, сделанная великим Ридли Скоттом, создавшим уникальный визуальный аттракцион, который и по сей день поражает своей тотальностью. Позднее Скотт признался, что так и не смог осилить роман Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» — слишком уж он плохо написан. У Дика Скотт позаимствовал центральную тему противостояния людей и представляющих угрозу для постсовременного человечества репликантов (в романе их называют андроидами, но на этапе подготовки сценария от этого слова было решено отказаться, чтобы дистанцироваться от повальной моды на фильмы о роботах).

При этом внешняя разница между человеком и репликантом ничтожно мала и выявить ее должен охотник за головами, блейдраннер (слово было позаимствовано Скоттом из сай-фай-сценария Уильяма Берроуза) Рик Декард, детектив мира высоких технологий. Декард, впрочем, и сам не вполне еще разобрался, человек он или нет (режиссерская версия фильма ясно дает понять, что нет).

Концепт-арт фильма «Бегущий по лезвию»

Концепт-арт фильма «Бегущий по лезвию»

Источником вдохновения для Дика был известный тест Алана Тьюринга, выявляющий искусственный интеллект, в книге и фильме превратившийся в тест Войта-Компфа, позволяющий выявить уровень эмпатии, которой не может быть у среднестатистического репликанта. За впечатляющей зрелищностью (Роджер Эберт при этом считал, что обилие хайтек-деталей усложнило восприятие сюжета фильма) у Ридли Скотта не теряется важный вопрос о том, насколько умение сочувствовать другому определяет человечность и может ли ей обладать высокоорганизованный искусственный интеллект.

«Вспомнить все»

Второе обращение больших режиссеров к текстам Дика. Здесь основная идея была взята из рассказа «Мы вам это припомним». История создания этого боевика сама по себе достойна отдельного документального фильма. Достаточно сказать, что среди его возможных авторов фигурировал культовый тогда Дэвид Кроненберг, а на главные роли пробовались такие корифеи драматического искусства, как Ричард Дрейфус и Уильям Хёрт.

Но что-то пошло не так, Кроненберг отправился снимать свою «Муху», а режиссерское кресло занял приглашенный Арнольдом Шварценеггером Пол Верховен, в те годы как раз перебравшийся в Америку. Из грустной, меланхолической истории о запутавшемся в собственной памяти человеке Верховен сделал мрачный боевик с почти пародийными героями, гротескными поединками, погонями на эскалаторе, межпланетными войнами и т. д. Воспользовавшись материалом Дика, голландский режиссер сделал то, что позднее не раз снимал в Голливуде — зрелищный супербоевик, который в то же время оказывается злой пародией на одержимое жестокостью американское общество, отражением которого становится голливудское кино, исправно поставляющее зрелищные образы насилия.

«Особое мнение»

Фильм, снятый на волне увлечения Стивена Спилберга странными фантастическими сюжетами (только что он закончил «Искусственный интеллект», доставшийся ему в наследство от Стэнли Кубрика), посвящен природе времени и возможности людей манипулировать им. Уже с первой секунды заметно различие между футуристическим боевиком Спилберга и одноименным рассказом Дика: в оригинале герой Джон Эндертон жалуется на то, что стареет, толстеет и лысеет, в чем до сих пор нельзя заподозрить исполнителя главной роли Тома Круза.

Концепт-арт фильма «Особое мнение»

Концепт-арт фильма «Особое мнение»

Но были и более серьезные расхождения между книгой и фильмом. Филип Дик писал нечто вроде рассказа-предостережения, опасаясь возможного агрессивного вмешательства людей в течение времени. Спилберг же не может позволить себе быть пессимистом и, создав впечатляющий мир не такого уж далекого будущего, парадоксальным образом доказывает превосходство человеческого разума и здравого смысла. Что, кстати, идет на пользу актерскому имиджу Тому Крузу. Но фильм и книга сходятся в одном: шутки со временем плохи.

«Помутнение»

Самая необычная экранизация одного из поздних романов Дика, стремившегося перейти от чистой фантастики к весьма своеобразно понятому психоделическому реализму. Фильм стал вехой и для режиссера Ричарда Линклейтера, которые вообще-то специализируется на фильмах о сложностях человеческих взаимоотношений. Здесь у героя Киану Ривза тоже все сложно, но это сложность отношений с препаратом D (расшифровывается не иначе как Death). Работая под прикрытием в среде распространителей вещества D (целая галерея гротескных торчков и дилеров), он попадает в многоступенчатую параноидальную ситуацию и начинает следить за самим собой. Роман Дика носит откровенно автобиографический характер, что перенесено и в фильм — в титрах имеется длинный список друзей писателя, умерших от передозировок. Впрочем, Дик далек от жалости. Он считал, что их смерть была результатом слабости, поражения в поединке с веществами.

«Свободное радио Альбемута»

Эта экранизация одного из поздних романов Дика и предсказуема, и нетипична. Она сделана близко к тексту, но в то же время что-то важное в ней упущено. Дело не в том, что мы не увидим здесь карнавального гротеска, жесткой социальной критики или дорогих спецэффектов (все это как раз присутствует, хотя деньги на фильм собирали при помощи краудфандинга). Просто эта история двух друзей, один из которых обнаруживает у себя сверхъестественные способности, скучна.

Снятый Джоном Аланом Саймоном совсем не голливудский фильм по Дику напоминает немного стерильное подражание «Малхолланд Драйв», авторский почерк тут в явном виде отсутствует. Оно и понятно: перед нами почти коллективный проект, созданный усилиями преданных поклонников Дика (среди которых и Аланис Мориссетт, неожиданно появляющаяся в одной из главных ролей). Режиссер слишком уж стремился следовать первоисточнику, что в случае Дика почти неизбежно ведет к провалу: фирменные недоговоренности оказываются сюжетными провалами, а его безумие — вяловатой странностью неуверенных в себе персонажей. Впрочем, у этого фильма есть и фанаты, считающие, что это лучшая экранизация Дика, не испорченная авторским видением именитых режиссеров.

«Человек в высоком замке»

В последние десять лет вышло немало сериалов по текстам Филипа Дика, но этот, сделанный для показа на Amazon Prime — лучший. С одной стороны, он стремится сохранить все сюжетное безумие первоисточника (нацисты! в Америке! в середине 1950-х!), с другой — не потерять увлекательность остросюжетного телевизионного шоу. Символично, что он вышел на экране именно в 2015 году, когда мир охватила новая волна военных конфликтов и политических манипуляций.

«Человек в высоком замке» был не первым, но самым успешным опытом Дика в жанре альтернативной истории. За подробную фантазию об Америке, разделенной между нацистской Германией и Японской империей, он получил престижную премию «Хьюго». В сериале социальная жизнь нового нацистского государства показана довольно стереотипно, но четко прочерчивается линия с антифашистским подпольем. Однако главная борьба персонажей — за возможность существования истинной реальности, в которой фашизм был побежден союзниками.

В сериале доказательство существования такой реальности — архивная кинопленка с настоящей (в которой Берлин пал) военной хроникой, которая находится под строжайшим запретом, а все распространяющие ее сурово наказываются. В книге Дика это всего лишь фантастический роман, альтернативная история внутри другой альтернативной истории.

А эти фильмы так и не были сняты

«Три стигмата Палмера Элдрича» Джона Леннона (1960-е)

Фрагмент обложки британского издания «Трех стигматов Палмера Элдрича» (1987)

Фрагмент обложки британского издания «Трех стигматов Палмера Элдрича» (1987)

Кажется, идея этой экранизации так и не покинула стены гостиничного номера, в котором Джон Леннон закончил читать роман Дика «Три стигмата Палмера Элдрича». По легенде, он сразу же позвонил Дику и сообщил, что бросает все, ради того чтобы экранизировать роман, а в качестве актеров использует своих коллег-битлов. Недоверчивый Дик испугался и дал согласие, но фильм так и не получился. Евангелие психоделической эры, дикую фантазию о пришествии бога под видом нового галлюциногена невозможно было экранизировать на одном энтузиазме. Необходим был не только огромный бюджет (для сравнения: «Бегущий по лезвию» обошелся в 30 млн долларов), но и четкое понимание устроенных Диком хитросплетений практически религиозного сюжета. Леннон же мечтал снять фильм всего лишь о том, что делает с сознанием человека банальный ЛСД, который Дик к тому времени еще даже не попробовал.

«Вспомнить все» Дэвида Кроненберга (1980-е)

Концепт-арт проекта Дэвида Кроненберга «Вспомнить все»

Концепт-арт проекта Дэвида Кроненберга «Вспомнить все»

Как мы уже говорили выше, первым режиссером фильма должен был стать Дэвид Кроненберг. Вместе со своим соавтором Робертом Шуссетом он написал почти 200-страничный сценарий и предложил множество оригинальных визуализаций основных сцен фильма. Они и сегодня кажутся впечатляющими и визионерскими. Но после конфликта с продюсером Дино де Лаурентисом Кроненбергу было объявлено, что его проект заведомо провален, так как его атмосфера уж слишком близка миру Филипа Дика. Действительно, основным мотивом неснятого фильма было не столько зрелищное насилие (как у Верховена), сколько паранойя, снятая в фирменном холодноватом стиле Кроненберга. Герой не только не может никому доверять, но и не верит в то, что он сам тот, за кого себя выдает. Этот фирменный мотив Дика всегда был интересен и Кроненбергу, использующему его до сих пор даже в фильмах о Второй мировой.

«Убик» Мишеля Гондри (2008—2014)

Мишель Гондри / Фото: Getty Images

Мишель Гондри / Фото: Getty Images

Повествующий о странных побочных эффектах сверхъестественных способностей «Убик» считается одним из самых крышесносных романов Филипа Дика. Суть его пересказать почти невозможно, но дело приблизительно в том, что в 1992 году (для Дика, писавшего роман в 1969-м он был далеким будущим) люди приобретают способность к телепатии и прочей чертовщине и начинают использовать их в коммерческом шпионаже. Как и всегда у Дика, инновации не приводят к добру, но позволяют раскрыть сюжет в самом непредсказуемом и мрачном направлении.

Первоначальный вариант сценария написал сам Дик еще в 1970-е, но фильм так и не был запущен в производство. Отдельные мотивы «Убика» просачивались на экраны в блокбастерах, создававшихся под его явным влиянием — например, в «Матрице» или «Начале» Кристофера Нолана. Наконец, в 2008 году французский режиссер Мишель Гондри, которому после фильма «Вечное сияние чистого разума» уже ничего не было страшно, объявил о готовности экранизировать «Убика». Помочь ему вызвались Стивен Зеллиан и Бьорк. Но вместо этого у Гондри вышли тревожные комедии «Зеленый Шершень» и «Пена дней», а в 2014 году Гондри дал задний ход, отказавшись связываться с романом Дика.

Автор Денис Ларионов
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Сюжет
юбилей зарубежное кино Филипп Дик
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Комментарии (57)

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  • 10

    Мистер Лисс 16 декабря 2018, 14:31 пожаловаться

    #

    Обиднее всего за раннюю версию «Вспомнить всё» — судя по описанию это был бы потрясающий фильм в лучших традициях раннего Кроненберга, с любопытным визуалом и атмосферой. Эх.

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  • 31

    LGray 16 декабря 2018, 14:33 пожаловаться

    #

    Мне очень нравился фильм «Крикуны».

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  • 2

    Etevi 16 декабря 2018, 22:49 пожаловаться

    #

    Мой любимый фильм)

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  • Kino Serg 17 декабря 2018, 11:02 пожаловаться

    #

    И мой. Боюсь, что-то подобное мы больше не увидим.

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  • krasavcegvasya 17 декабря 2018, 20:18 пожаловаться

    #

    О да! Первый раз фильм посмотрел сразу после его выхода на кассете vhs будучи еще ребенком. Было очень страшно и страшно интересно. Сейчас фильм в коллекции и периодически пересматривается. Люблю его за атмосферу, оригинальный проработанный мир и потрясающего Питера Уэллера (как же он тут хорош).
    Вообще есть множество замечательных фантастических романов хотя бы даже классической тройки Хайнлайн, Азимов, Кларк, по которым вполне реально в современных условиях снять интересные фильмы при наличии приличного бюджета, но у этих книг далеко не развлекательный формат и до счастливого финала дело в них обычно не доходит, поэтому вряд ли мы часто сможем их видеть.

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  • 22

    _My-Way_ 16 декабря 2018, 14:42 пожаловаться

    #

    Что тут сказать. Прекрасный писатель, один из лучших в мировой литературной фантастике XX-XXI века, наравне с Кларком, Азимовым, Саймаком, Хайнлайном, Гербертом, Гибсоном и другими. Масса шикарных произведений. И отличные экранизации. Все постарались: и Спилберг, и Скотт, и Верховен, тот же Линклейтер. Концепт к «Total Recall» от Кроненберга отличный). Прекрасная литература, прекрасные адаптации. Светлая память Дику и большая благодарность за золотой вклад в мировую литературу.

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  • 1

    volshebnaya.gora 16 декабря 2018, 16:08 пожаловаться

    #

    Нет, как писатель, создатель литературных текстов он уступает всем тем, кого вы перечислили. Насколько позволяют судить переводы, его не назовешь ярким стилистом, а будучи формально фантастическими триллерами, большинство из его романов совсем не обладают увлекательной фабулой — он просто не умел ее выстраивать. Это сейчас кажется, что он всегда был крупным автором, но в 60 и 70-е, он воспринимался как фантаст 2-3-го ряда и явно уступал по популярности Хайнлайну или Азимову и именно потому, что в художественном отношении его книги ощутимо хуже. Талант Дика в различных предвидениях сохраняющих актуальность и по сей день, в генерировании эффектных сюжетных идей, но не в их воплощении в произведениях. Важно понимать, что это кинематографисты и экранизации вытянули его на уровень сегодняшней популярности. «Мечтают ли андроиды…», к примеру, откровенно нудноватая книга — Р. Скотт абсолютно прав

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  • SolNiger

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  • 18

    ex69 16 декабря 2018, 14:45 пожаловаться

    #

    Собственно, «Крикуны» тоже неплох и достаточно близок к оригинальному рассказу. За статью спасибо.

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  • 5

    wsad 16 декабря 2018, 20:05 пожаловаться

    #

    Смотрел этот фильм лет в семь, потом долго плохо спал. В основном из-за концовки. Впечатления те ещё… Надо бы пересмотреть его сейчас, да всё как-то руки не доходят.

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  • 25

    im_vinta 16 декабря 2018, 15:35 пожаловаться

    #

    есть еще отличный новый сериал «электрические сны филипа к. дика» по его коротким рассказам. каждая серия как отдельная история.

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  • 2

    yariks1993 16 декабря 2018, 17:02 пожаловаться

    #

    Как сериал? Стоит смотреть?

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  • 12

    Xarmamburu 16 декабря 2018, 19:31 пожаловаться

    #

    Однозначно стоит! Но там есть серии как менее интересные, так и более интересные)
    Хотя тоже на личный вкус каждого…

    но смотреть стоит! Получилось что-то вроде «черного зеркала»

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  • 7

    наполеон и я 16 декабря 2018, 23:29 пожаловаться

    #

    Нет!
    1. Дика там нет.
    2. Чужого ещё меньше.

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  • 8

    Aleks-Predator 16 декабря 2018, 15:55 пожаловаться

    #

    У него много прекрасных работ, которые были достаточно хорошо представлены на экранах. Спасибо за материал. Интересно прочитать новые факты о писателе и фильмах.

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  • 8

    Idiot Pi1ot 16 декабря 2018, 16:14 пожаловаться

    #

    «убик» абсолютный бриллиант фантастической прозы. жаль что до экранизации дело так и не дошло

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  • 9

    outrighter 16 декабря 2018, 17:11 пожаловаться

    #

    Интересная тема, также, в фильме «Меняющие реальность» по мотивам рассказа «Команда корректировки».

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  • 5

    ocp1987 16 декабря 2018, 18:06 пожаловаться

    #

    «ШварцЕнеггером», а не «Шварцнеггером»!

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  • 8

    Timur Iron 16 декабря 2018, 18:19 пожаловаться

    #

    «Бегущий по лезвию» (1982), «Вспомнить всё» (1990) и «Помутнение» (2006) одни из топовых для меня фильмов в жанре научной фантастики. Последний, недавно прочитанный роман Дика «Свободное радио Альбемута», события в котором происходят в той же Вселенной, что и роман «Валис», теперь также входит в список моих любимых книг.

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  • 3

    Николай Кузьмин 16 декабря 2018, 18:35 пожаловаться

    #

    «Убик» Мишеля Гондри (2008-2014)!
    Как я мог такое пропустить?!

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  • 9

    Алексей 16 декабря 2018, 18:36 пожаловаться

    #

    Забыли про Меняющие реальность (по Бюро корректировок)

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  • ex69 17 декабря 2018, 15:48 пожаловаться

    #

    там от рассказа остались те же крупицы, что и в «Вспомнить все».

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  • 4

    Colobrod 16 декабря 2018, 21:17 пожаловаться

    #

    «Нечеловечески работоспособный» — из-за амфитамина, который он употреблял в большом количестве. И который во многом способствовал его паранойи и большим проблемам со здоровьем.
    По Бегущему по лезвию. Все таки фильм намного больше чем любой «аттракцион», плюс в режиссерской версии никто явно не говорит что Декард репликант. Поэтому до сих пор идут споры, и единого мнения нет.
    Спасибо за статью.

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  • 6

    Faceless1992 16 декабря 2018, 21:17 пожаловаться

    #

    Позднее Скотт признался, что так и не смог осилить роман Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», — слишком уж он плохо написан.
    Да Скотт даже в сценариях не разбирается, куда ему книги оценивать

    ответить

  • 13

    moranemon 16 декабря 2018, 21:18 пожаловаться

    #

    В статье куча опечаток — наймите уже корректора и не позорьтесь.

    ответить

  • Kino Serg 17 декабря 2018, 11:06 пожаловаться

    #

    А еще убрали функцию «Нашли ошибку…» — теперь им тоже не поможешь(Хотя тут у некоторых комментирующих вообще в предложениях запятые отсутствует — получается какой-то набор слов. Ужас.

    ответить

  • 4

    JacK198784 16 декабря 2018, 22:02 пожаловаться

    #

    Артуру Кларку сегодня 101? Тоже 16 декабря родился.

    ответить

  • 10

    Зритель С 16 декабря 2018, 22:18 пожаловаться

    #

    Да, не всё, не всё вспомнил автор статьи. Был ещё как минимум один неплохой фильм — «Крикуны» 1995 года с Питером Уэллером в главной роли. По повести Филиппа Дика «Вторая модель».

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  • 5

    Fakir23 16 декабря 2018, 22:54 пожаловаться

    #

    Самый «Диковский» фильм, что я видел, парадоксальным образом не является экранизацией его работы — это «Сказки Юга», непонятый шедевр Ричарда Келли.

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  • SolNiger

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  • 2

    ВНЧ 16 декабря 2018, 22:56 пожаловаться

    #

    В ремейке «Вспомнить всё» среди 6-ти сценаристов Филипп Дик отсутствует, а в сиквеле «Блэйдраннера» он числится одним из 3-х. Это нормально?

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  • skanay 17 декабря 2018, 04:13 пожаловаться

    #

    Потому что при написании сценария для ремейка «Вспомнить всё» не использовался материал написанный Диком. Создатели возможно и не знали, что оригинальный фильм был по мотивам рассказа Филиппа Дика

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  • SayOcean 16 декабря 2018, 23:01 пожаловаться

    #

    Не теряю надежду, что когда-нибудь все-таки экранизируют «Стигматы Палмера Элдрича», естественно не так как хотел Леннон

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  • наполеон и я

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  • 4

    Nigan 17 декабря 2018, 00:44 пожаловаться

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    Писатель уникальный и очень оригинальный. Жаль что по его произведениям не так много качественных фильмов. Но те, что есть достойны внимания.

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    TheTigerMan 17 декабря 2018, 07:09 пожаловаться

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    Замечательная статья, но выглядит несколько куцей, т. к. достойных упоминания экранизаций как минимум в два раза больше. Да и количество нелепых опечаток переходит всякие границы разумного…

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  • 1

    wolverine47 17 декабря 2018, 07:45 пожаловаться

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    Имя Филип у Дика пишется с одной П.

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  • 3

    ZELMIRA 17 декабря 2018, 11:36 пожаловаться

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    «особое мнение» рассматривает проблему предопределения и свободной воли, течение времени тут вообще никоим боком.

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  • DermaK 17 декабря 2018, 15:54 пожаловаться

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    Единственный роман, которую я прочел у Дика — Молот Вулкана. Не скажу, что произведение мне очень понравилось, но надо признать, что писатель он великий

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  • Atomics 17 декабря 2018, 16:36 пожаловаться

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    Забыли «Час расплаты» (2003) от режиссера Джона Ву, где снимались Аффлек, Турман, Экхарт, Джамати…

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  • Alex Croft 17 декабря 2018, 21:21 пожаловаться

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    Достойный список. Особое мнение особенно нравится. Разве что почему в списке Я Робот?)

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  • skanay 18 декабря 2018, 03:44 пожаловаться

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    Где вы увидели тут в списке «Я Робот»?

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