Реформа воды: Как снимают подводные сцены

«Аквамен», «Форма воды», «Титаник», «Бездна» — как делали эти и другие фильмы, кто из актеров намок, и почему все дело в волшебных пузырьках.

Во времена немого кино пионеры киноиндустрии подходили к съемочному процессу очень креативно, даже при отсутствии нужной техники придумывая методы, которыми иногда пользуются и сегодня. Мастер кинематографических фокусов и иллюзий Жорж Мельес первым использовал аквариум для создания иллюзии подводной съемки в фильме «Русалка» (1904), расположив его между камерой и актрисой. Ту же схему Мельес применил и в фильме 1907 года «20 000 лье под водой», где перед картонными декорациями на тросах плавали настоящие рыбы.

Рисунок Мельеса

Этот простой прием просуществовал практически до 1980-х. Например, именно так сняты некоторые сцены в отечественных фильмах «Планета бурь» (1961) и «Человек-амфибия» (1961). Остальные кинематографисты тоже часто имитировали подводную среду с помощью специально организованного освещения и декораций соответствующего цвета.

Съемка фильма «Планета бурь»

Фильмом «Планета бурь» занимался известный на весь мир Павел Клушанцев. Он изобретательно использовал подручные средства и придумывал все сам с нуля. Так, Клушанцев сконструировал и камеру для подводной съемки — он использовал ее в научно-популярном фильме «Люди морского дна. Морская техника» (1939). Вернее, не саму камеру, а специальный водолазный шлем с плоской правой щекой, на которую в герметичном футляре крепилась американская камера «Аймо» с заводным механизмом. Так у оператора освобождались руки, а следить за кадрированием он мог через видоискатель, соединенный с камерой через призму. Но это изобретение так и не использовали, потому что оказалось, что уши болевшего туберкулезом Клушанцева не смогут выдержать даже минимальных перепадов давления, а никто другой управлять такой камерой не мог. Так что «Людей морского дна» снимали из специального металлического «стакана», сделанного из старой пароходной трубы длиной шесть метров и диаметром чуть больше одного. К ней приварили дно и набросали вниз балласта. Так «стакан» плавал вертикально. В стенках «стакана» проделали окошки и вставили в них стекла. Вот через эти окна и снимали картину о подводных обитателях.

А в фильме «Багдадский вор» (1924) подводные сцены снимали через марлю в рапиде. При этом в оформлении павильона использовались настоящие водоросли на леске, а сам Дуглас Фэрбенкс «плавал» с помощью троса.

И это тоже одна из первых попыток снимать подводное царство в сухом павильоне. Такая методика называется dry-for-wet, то есть «сухое вместо воды». Иными словами, актеры имитируют движения в толще воды, находясь на самом деле в воздухе. Но такой прием требует тщательной работы над деталями.

Помимо собственно подводных декораций, здесь требуется имитировать каустические отсветы — преломления солнечных лучей поверхностью воды. Сегодня это умеют делать специальные системы освещения, однако они выдают себя тем, что их движения слишком регулярны.

Гораздо убедительнее использовать настоящий аквариум, через который можно пропустить свет от прожектора. Тогда каустика отсветов будет абсолютно реальной. Именно так, например, снимали людей в затопленной карете в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», воду потом дорисовывали на компьютере. Но свет нарисовать почти невозможно, его предпочитают делать на съемочной площадке.

Комбинация технологий

Чаще всего в кино от кадра к кадру используют разные технологии, чтобы при просмотре связки кадров у зрителя складывалась иллюзия настоящего подводного мира. В каждом фильме эту задачу решают по-своему. Например, в «Форме воды» Гильермо дель Торо использовали как реальных актеров, так и их цифровых дублеров.

В первой и в последней сценах фильма использованы технология dry-for-wet и тросы. Но когда человек-амфибия двигался в толще воды, он был полностью цифровым.

На съемках фильма «Форма воды»

В этой сцене актриса лежала на специально созданном для нее ложементе из прозрачного оргстекла. Ложе точно повторяло рельеф ее тела и висело на тонких тросах. Остальные объекты — лампа, прикроватная табуретка, плавающие тапочки и книги — были цифровыми.

Комната была заполнена дымом, и в его толще правильно поставленное оператором-постановщиком Даном Лаустсеном освещение создавало иллюзию подводной съемки. Дымовая завеса — необходимый элемент съемки dry-for-wet.

Кадр из фильма «Форма воды»

На этапе постпродакшена из кадра были удалены тросы и добавлены другие элементы, завершающие иллюзию. Например, пузырьки.

Тот же кадр — уже без тросов, но с пузырьками

Однако даже в этом фильме далеко не всегда использовалась технология dry-for-wet. Эротическую сцену в затопленной ванной комнате и правда снимали под водой. Это гораздо более сложный процесс. Для подобных сцен чаще всего строят специальную декорацию в съемочном бассейне и ставят ее на гидравлический подъемник. Во время съемки комнату просто опускают вниз, и вода заполняет интерьер.

Точно так же, с гидравлическим устройством, снимают практически все погружения и затопления в кино, например гибель «Титаника» в одноименном фильме Джеймса Кэмерона. Трехэтажный интерьер главной лестницы корабля при затоплении опускали в специально созданный у Атлантического океана бассейн глубиной 9 метров. По соседству располагался еще один бассейн побольше. Здесь в искусственном водоеме 27 метров в глубину и 243 метра в длину топили внешнюю декорацию судна.

На съемках фильма «Титаник». Эта декорация не была абсолютной копией оригинала. Джеймс Кэмерон решил, что он слегка сэкономит, воспроизведя палубу в масштабе 7/8.

Напомним, что Кэмерон действительно опускался к «Титанику» и снимал его интерьеры двумя специально созданными камерами-дронами. И эти кадры есть в фильме.

Миниатюры

Кстати, технологию dry-for-wet в докомпьютерную эру часто использовали при съемке моделей подводных лодок. Например, в фильмах «Охота за „Красным октябрем“» или «Перл-Харбор» . А пузырьки и подводные дисторсии (искажения изображения в водной толще) были добавлены на этапе постпродакшена.

Дело в том, что вода не масштабируется, из-за поверхностного натяжения капли или пузырьки нельзя сделать меньше, чем они есть. В 1940-е годы, когда снимали много военных фильмов про подводные лодки, кинематографисты безуспешно боролись с тем, что пузырьки выдавали размеры макетов. В подводных сценах таких картин, как «Слишком рискованно» (1938) или «Ад в открытом море» (1954), можно увидеть огромные пузыри, которые при настоящих размерах подлодки выглядели бы иначе.

Поэтому во время съемки крушения подлодки «Монтана» для фильма «Бездна» (1989) макетчики заполнили модель лодки пивом — пузырьки в пивной пене гораздо мельче. Но все остальные сцены с разрушенной подлодкой снимались уже в обычном ангаре без воды. Реалистичной компьютерной графики тогда еще не было.

Модель затонувшей подлодки «Монтана» из фильма «Бездна»

Все известные на сегодня технологии использовали на съемках «Аквамена». Здесь и специальные риги (так в общем называются всевозможные устройства, которые держат актеров в воздухе при имитации полета), позволяющие актерам двигаться в невесомости (подобные, например, использовались на съемках фильма «Игра Эндера»), и тросы, и гидравлическая платформа, воспроизводящая движения подводного плавсредства.

На этапе постпродакшена приходилось удалять все вспомогательные механические средства из кадра, иногда заменяя часть тел актеров их цифровыми копиями. Плюс всем персонажам пришлось создавать волосы.

Стоит сказать и об интересной технической инновации, применявшейся здесь — светодиодном экране, проецирующем на актера непостоянный свет окружающей среды. Если персонаж, например, быстро двигается по ночной улице, освещенной фонарями и витринами, то свет на его лице все время меняется. Подобное движение света и воспроизводят экраны, имитируя таким образом движение самого актера, который, конечно же, никуда не летит, не едет и не плывет. Хотя Джейсон Момоа как раз погружался в океан на самом деле.

Реальные погружения

Конечно же, далеко не всегда кинематографисты обманывают зрителя, снимая подводный мир в сухом павильоне. Иногда они решаются на настоящие погружения, как, например, группа «20 000 лье под водой» (1954), работавшая на Багамах, где в 1916 году снимали и самый первый фильм по этому роману Жюля Верна. Вода там абсолютно прозрачная. Но актеры в аквалангах поднимали со дна ил, и он долго висел в толще воды, закрывая свет и обзор. Тогда на дне стали стелить плотную ткань, и она удерживала ил от всплывания.

Но, пожалуй, самым потрясающим фильмом с подводной съемкой была «Бездна» Джеймса Кэмерона. Процесс был таким тяжелым, что никто из участников, включая режиссера, не стал бы его повторять. И никто из команды фильма (исключая Майкла Бина) больше не работал с Кэмероном.

На съемках фильма «Бездна»

Почти все подводные сцены фильма снимались в чаше недостроенной ядерной электростанции в Гаффни (Южная Калифорния). Группе пришлось пройти обучение и получить сертификаты дайверов. Поэтому в фильме почти не использовали каскадеров, практически во всех сценах ленты актеры играют сами. Поскольку режиссер хотел не только полностью видеть лица актеров под водой, но и записывать диалоги, были сконструированы совершенно особые шлемы для аквалангов.

Чтобы солнечный свет не проникал под воду, поверхность чаши нужно было закрыть. Сначала хотели просто положить сверху полиэтиленовую пленку черного цвета. Но это было слишком опасно в случае, если кому-то из команды потребовалось бы срочно всплыть за воздухом. Тогда было предложено использовать тысячи крошечных пластиковых шариков черного цвета. Они покрывали водную поверхность чаши ровным тонким слоем и позволяли людям всплывать на поверхность в случае необходимости. Дополнительно использовали брезент, чтобы закрыть съемочную площадку от солнца. Когда буря разорвала брезент, съемки начали проводить по ночам.

Заброшенная электростанция в Гаффни, где снимали «Бездну»

Но освещение все равно требовалось. Тут пригодились прожекторы, по сюжету расположенные на борту подводных плавсредств. Прежде чем погружать оборудование под воду, его требовалось основательно гидроизолировать. Картину снимали на десятиметровой глубине, так что после длительного пребывания под водой команде требовалась декомпрессия. Кэмерон был первым, кто спускался под воду, и последним, кто поднимался. Он часто просматривал отснятое, лежа в барокамере.