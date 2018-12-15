«Без меня», «Пресса» и «Рэй Донован»: Что смотреть дома в выходные

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«Доктор Кто»

На КиноПоиске — одиннадцатый сезон сериала про инопланетянина, путешествующего во времени на старой полицейской будке и сражающегося с разными проявлениями несправедливости. Вспомним, что «Доктор Кто» — чуть ли не самый долгоживущий научно-фантастический сериал в мире. Возник в 1963 году , продержался 26 лет, неудачно воскрес в виде телефильма в середине 1990-х, затем триумфально вернулся в 2005-м, собрав у экранов и прежних зрителей, и новых поклонников. За время существования герой принимал разные обличия, и его играли разные актеры. Сериал уже продлили на двенадцатый сезон, так что конца и края «Доктору Кто» не видно. Доктор на этот раз предстает в образе женщины. Впрочем, все такой же импульсивной, не теряющей самообладания и чувства юмора.

«Без меня»

Редко нас российское кино балует любопытными новинками, и, похоже, «Без меня» — как раз такой случай. Заход простой, но интригующий: жил-был Дима, любил он сначала Киру, затем влюбился в Ксюшу, а потом взял и умер. Но после его смерти обе девушки начинают получать от него странные сообщения. Им ничего не остается, как объединиться и выяснить, кто же пишет им от лица их покойного возлюбленного.

Вторая режиссерская работа Кирилла Плетнева получилась не менее эмоциональной, чем его дебютная драма «Жги!». Сценарий написала Дарья Грацевич, автор сериала «Измены». В кадре появляется и сам режиссер. Звучит музыка Земфиры и Ильи Лагутенко. Но главное в картине — это, конечно, терапевтический эффект.

«Горько в Мексике»

Ремейк комедии Жоры Крыжовникова, ставшей в отечественном кино настоящим событием, но принятой неоднозначно. Очень уж много ругали за издевательство над традиционными ценностями и экранный пьяный дебош. Спустя пять лет свою версию событий сняли мексиканские кинематографисты. Они бережно скопипастили сюжет про жениха и невесту, столкновение поколений и ворох крайностей. Здесь так же бухают текилу, отрывают голову статуе, приводят на свадьбу брата жениха — бандита из наркокартеля. Разница лишь в деталях: ожидаемо появляются мариачи в сомбреро, в качестве местного Светлакова выступает телекомик Адаль Рамонес, вместо «Одиночество — сволочь» звучит глуповатый реггетон «La mujer del pelotero». В общем, мексиканцы на нас очень похожи, а их Баия-де-Бандерас — все равно что Геленджик.

«Пресса»

«Вы за откровенность, пока это не касается вас», — говорит мать погибшего ребенка главному редактору газеты, который убежден, что общество должно узнать о случившемся, и его сотрудники не остановятся ни перед чем, добывая детали. Свежий британский сериал «Пресса», который можно посмотреть только по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На экране — редакции двух газет, Post и Heralt, бурлящие опенспейсы, циничные, познавшие жизнь репортеры, но не оставляющие попыток нащупать у себя совесть. Сериал напоминает и «Телесеть», и «Службу новостей», и картину 1994 года «Газета», герои которой задаются примерно теми же вопросами. В общем, как опять же говорит героиня «Прессы»: «Двадцать лет прошло, а ничего не изменилось».

«Рэй Донован»

В самом разгаре — продолжение сериала про фиксера Рэя Донована, который решает проблемы знаменитых и обеспеченных людей. В шестом сезоне, доступном только по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», Рэй Донован перебирается из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и сам попадает в целую череду неприятностей, среди которых уличная потасовка, нескольких пропущенных прямых ударов в область носоглотки и даже падение с Бруклинского моста. Но Донован быстро осваивается. Начинает носить бейсболку Yankees, заводит дружбу с полицейским Шоном и понимает, что у него и здесь будет много работы. На вторых ролях, естественно, Джон Войт, Сьюзен Сарандон и Доменик Ломбардоззи, которого мы помним по «Прослушке».