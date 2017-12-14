10 скоростей Ван Дамма: От самой быстрой роли к самой медленной

Проследили за тем, как один из последних героев боевиков 1980-х входит в горизонтальное положение.

Жан-Клод Ван Дамм жив! И даже продолжает работать — два года назад он участвовал в озвучании «Кунг-фу Панды 3», а в 2018-м у него вышло аж три фильма. Но бывший универсальный солдат все меньше двигается, больше лежит на кровати и чаще смотрит в зеркало. Если надо совершить очередной подвиг, он старается отмазаться. Удается не всегда, и, если он вписывается в какое-нибудь дело, мы слышим, как скрипят его кости. А ведь когда-то ЖКВД отдыхал только во время интервью. Мы проследили динамику поведения актера на экране — от самого быстрого и реактивного Ван Дамма до самого медленного и нетрудоспособного.

«Последний киногерой»

«Трудная мишень»

Вот самый быстрый Ван Дамм, созданный великим Джоном Ву — только что спрыгнул с взорвавшегося на ходу мотоцикла, а теперь ретируется от банды заслуженного злодея Лэнса Хенриксена, открывшего сезон охоты на людей. Они уже убили парочку граждан без определенного места жительства и готовы приняться за нищенствующего героя Ван Дамма. Но тот оказывается трудной мишенью: движимый чувством справедливости, он не только убирает всю преступную сеть. Молодец, Жан-Клод!

«Универсальный солдат»

Второе место нашего топа — фильм о том, как, насмотревшись всякого во Вьетнаме, герой Дольфа Лундгрена сошел с ума и начал месить всех подряд, а герой Ван Дамма не смог его остановить. Пришлось их обоих на всякий случай превратить в киборгов (супермодная в 1990-е тема). И вот теперь добрая и душевная модель GR44 (Ван Дамм) прыгает с протараненного киборгом Лундгреном (GR13) большегруза. Кажется, он летит в пропасть. Но нет! Через мгновение положительный во всех отношениях киборг предстанет целым, невредимым и готовым к финальной схватке со своим главным врагом. Со времени выхода «Универсального солдата» прошло почти 30 лет, и сцена прыжка в пропасть повторялась и повторяется в каждом втором экшне — уже надоело.

Здесь Ван Дамм, подрабатывающий бойцом на подпольных поединках, уже изрядно помят своим вальяжным соперником. Но в какой-то момент, помня о социальной ответственности перед семьей брата (в этом фильме все должны всем крупные суммы денег), он собирает всю свою недюжинную волю, закаленную в Иностранном легионе (куда идут, судя по фильму, только отморозки). Знаменитая серия его ударов сбивает с ног центнер чистого мяса по имени Аттила. Этот фирменный удар скоро появится у одного из персонажей игры «Mortal Combat».

«Кровавый спорт»

В прославившем его фильме Ван Дамм только начинает свой путь работника теневого сектора карате (что вызывало особый интерес у советского зрителя, ведь в СССР не было не только секса, но и карате). Здесь он сражается на ринге с отмороженным психопатом по имени Чонг Ли, только что убившим своего несчастного соперника. Ревут трибуны подпольного бойцовского клуба, граждане тянут свои банкноты. Но ослепленный коварным китайцем Ван Дамм плевать на них хотел. Нанеся противнику серию мощных верхних ударов (которые мы потом еще раз увидим в «Самоволке» — см. выше), он уворачивается от мощного азиата самым небанальным способом, сделав шпагат в полете. Это уже не борьба, а настоящий балет (которым Ван Дамм занимался целых 5 лет).

«Внезапная смерть»

Не самый подвижный, но самый беспокойный Ван Дамм. Тут его герой, вообще-то пожарный, пытается найти глазами хоккейную шайбу, но у него не получается (не спрашивайте, как он оказался на воротах — безумный сюжет этого боевика не поддается пересказу). Где же она? Она захвачена клюшкой нападающего команды-соперника, так же как дочь Ван Дамма захвачена в заложники каким-то опереточным злодеем. Шайбу нельзя пропустить, дочь надо освободить. А среди заложников есть еще и вице-президент. Его тоже надо освободить, но сначала надо не пропустить шайбу. Увидеть бы ее в этом чертовом шлеме!

«Некуда бежать»

Ван Дамм только что сбежал из тюрьмы и прилег в своем бунгало отдохнуть с порножурнальчиком. Но тут же услышал шаги (ведь зритель не должен скучать ни секунды). Хорошо, что под подушкой у него спрятан пистолет! Не шелохнувшись, Ван Дамм ме-е-едленно направляет его в сторону угрозы. Но к бунгало подходит маленький мальчик, семье которого нужна защита, и Ван Дамм тут готов ее предоставить. А отдохнуть можно и в следующий раз.

«Друзья»

Появление в культовом сериале 1990-х годов — одно из многочисленных камео Ван Дамма. Он настолько уверен в себе, что спокойно может вздремнуть прямо на съемочной площадке, в перерыве между кадрами (как настоящий солдат, он умеет спать в вертикальном положении, на ходу). Раскидав очередную партию злодеев, он выходит из павильона и сталкивается с героиней Дженнифер Энистон, желающей познакомить его со своей подругой, для которой Ван Дамм — бог и сексуальный идеал. Впрочем, он не особенно заинтересован и продолжает спать стоя.

«Жан-Клод Ван Джонсон»

Прикорнув в «Друзьях», он просыпается через двадцать с лишним лет в совсем других обстоятельствах. И сразу смотрит на себя в зеркало, сравнивая нынешнего себя с идеальным образом с постера — не похож! Впрочем, сериал студии Amazon не о старении, а о том, что Ван Дамм умеет посмотреть на себя со стороны. Оказывается, все это время от нас скрывали, что Ван Дамм — это не Ван Дамм, а Ван Джонсон, секретный агент, в свободное время подрабатывающий ролями в дурацких боевиках. Но теперь все для него в прошлом, кроме любви к суровой парикмахерше (и по совместительству куратору разведки) Ванессе. Ради Ванессы он готов на все, даже на роль в фильме о гетеросексуальном романе между Гекльберри Финном и Томом Сойером (превратившимся в девушку).

«Ж.К.В.Д.»

Кажется, это самый правдивый и честный Жан-Клод Ван Дамм, говорящий по-французски и демонстрирующий актерское мастерство (бывает и такое). Его именем и назван этот постоянно выходящий из-под контроля фильм. А вот сам ЖКВД, наоборот, слишком сильно себя контролирует. Он должен всем денег, поэтому ему надо сниматься в дебильных однодневках. Вот он и старается по возможности откосить: батальным сценам предпочитает несложные цирковые трюки под аплодисменты испуганных заложников; при первой же возможности присаживается отдохнуть. Никогда фильм с Ван Даммом не был таким мрачным, еще никогда самый быстрый бегун и самый сильный боец не был так ослаблен обычными бытовыми проблемами.

Самый медленный Ван Дамм в истории кино. Но это не значит, что самый худший — скорее наоборот. Его дочь снова похитили (на этот раз бдительные социальные службы), он опять сражается против всего мира , одним своим видом пугая молодых и не очень негодяев (банду фальшивомонетчиков, отличающихся звериной жестокостью) — все это уже тысячу раз было в его предыдущих фильмах. Но сейчас ему просто больно, и он не может подняться с холодного пола. А в это время злоумышленники уже заводят свой джип.