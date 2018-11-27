Карен Гиллан: «Небула по-прежнему хочет убить своего отца Таноса»

Звезда сериала «Доктор Кто» и «Стражей Галактики» — о Джеймсе Ганне, Небуле в фильме «Мстители: Финал», любимых хоррорах и своем дебюте в режиссуре.

— Вы прославились благодаря крупным франшизам вроде «Мстителей», «Джуманджи» и «Доктора Кто», а теперь дебютировали в режиссуре с независимой трагикомедией. Что сложнее — играть в блокбастерах Marvel или снимать кино, в котором играешь главную роль? — Пожалуй, второе. Я пять лет снимаюсь в проектах Marvel и как-то к ним уже привыкла. А вот ради «Вечеринка только начинается» пришлось выйти из зоны комфорта и за 18 дней снять фильм с маленьким бюджетом, работая в режиме многозадачности. Нужно было снимать быстро, и некогда было передохнуть. К тому же я тогда работала подряд на четырех проектах: «Стражи Галактики. Часть 2», инди-постановка All Creatures Here Below, «Джуманджи» и «Вечеринка». Напряженно, в общем!

«Вечеринка только начинается»

— В «Вечеринке» вы затрагиваете сразу несколько важных тем: переживание ухода близкого человека, самоубийство, проблемы ЛГБТ, жизнь в глубинке. Почему захотели поговорить о них? — Я узнала, что, по статистике, самоубийства среди молодых мужчин происходили в Хайленде чаще, чем в других частях Шотландии. Я сама выросла в Инвернессе, который считается центром этого региона. Это очень красивое, живописное и безопасное место. Мои родители до сих пор живут там. И я не понимала, почему там происходит столько самоубийств. Фильм стал своего рода исследованием этой проблемы. — Это автобиографическая история? — Какие-то элементы я взяла из реальной жизни, но большая часть фильма — вымысел. Однако в основу кино легла весьма реальная статистика. — И в чем, по-вашему, причины высоких цифр самоубийств? — Мне кажется, это достаточно типичная проблема для изолированных мест, которые слегка отрезаны от мира. Не думаю, что это уникальная ситуация для Шотландии. То же самое происходит и в Америке, и в других уголках мира.

«Вечеринка только начинается»

— Фильм не то чтобы рисует лестный образ шотландской глубинки. В России общество нередко обижается на режиссеров, которые критически высказываются о положении дел в стране. Как ваш фильм приняли в Шотландии? — Впервые мы показывали кино в Глазго. Я нервничала, думая о том, как его примут, хотя не считаю, что мы изображаем Инвернесс в каком-то крайне негативном свете. Хотя да, не скажу, что город у нас выглядит счастливым местом для всей семьи. — Ну, могли бы ведь о лох-несском чудовище что-нибудь снять. — (Смеется.) Да, я выросла как раз рядом с Лох-Нессом. Оставлю эту идею на следующий раз. На самом деле на показе все смеялись и пили виски. Никто не жаловался. Я довольна реакцией зрителей. — Британские критики отмечают в вашем фильме особенный шотландский юмор. — Это действительно очень шотландское кино. Особенно по части юмора. Мне кажется, находить юмор в моменты страданий — это очень шотландская черта характера. Мы часто ищем, над чем посмеяться в тяжелых ситуациях. Может, это из-за погоды? Все ходят, мерзнут, вот и выработалось саркастическое и сухое чувство юмора.

«Вечеринка только начинается»

— Каким кино вы вдохновлялись, когда работали над фильмом? Например, у шотландки Линн Рэмси в «Морверн Каллар» главная героиня тоже работает в супермаркете и переживает смерть близкого человека. — (Смеется.) Обожаю Линн Рэмси. Но нет, это не оммаж. Я думаю, что написала сценарий еще до того, как впервые посмотрела «Морверн Каллар». Моя героиня работает в супермаркете, потому что я когда-то работала в супермаркете в Инвернессе, продавала сыр. — А визуальные референсы какие-то держали в голове? Из «На игле» у вас есть пару ракурсов-цитат. Одного из героев камера снимает будто бы из стиральной машины. — Да, это очень трейнспоттинговский момент. Обожаю «На игле». Да все в Шотландии обожают «На игле». — И сиквел? — Мы как раз смотрели его в кино, когда снимали «Вечеринку» в Инвернессе. Было весело, но оригинал я, конечно, люблю больше. Лучше уже никто не снимет. Мы действительно немного ориентировались на «На игле», но не слишком сильно. Иногда какие-то параллели возникают из-за схожести тематик. Вообще, у нас не было прям конкретного списка фильмов для визуальных референсов. Зато были конкретные фильмы, сходства с которыми я хотела избежать! Но я их вам не буду называть. (Смеется.) Я не хотела использовать ручную камеру «под инди» и хотела больше запоминающихся стильных кадров.

«В долине насилия»

— Вы работали с множеством известных режиссеров. Советовались ли с кем-либо из них во время работы над дебютом? — Ох, наверное, надо было чаще пользоваться этой возможностью. В основном я обсуждала работу режиссера с моим другом-хоррормейкером Таем Уэстом (Гиллан снималась у него в вестерне «В долине насилия». — Прим. ред.). Еще перед «Вечеринкой» мы сделали две короткометражки с моим продюсером Мали Элфман, так что я готовилась к дебюту. — Слышал, что вы как раз собираетесь делать полный метр из вашего короткометражного хоррора Conventional. — (Смеется.) Да, он будет называться Axe Wound («рубленая рана»; английское сленговое выражение для обозначения женских гениталий, вроде как выбранное Гиллан осознанно. — Прим. ред.). Как и Conventional, он будет рассказывать о звезде хорроров, сходящей с ума во время фанатского конвента. Там тоже будут смешные моменты, но в целом это будет достаточно мрачное кино. Я хочу сделать упор на эмоциональном состоянии героини, а не на крови и кишках.

— А что, у вас есть неудачный опыт общения с фанатами? — Вовсе нет! Все конвенты всегда проходили чудесно! Большинство моих поклонников — фанаты «Доктора Кто», а это безумно дружелюбные люди, которые приходят на мероприятия целыми семьями. Axe Wound совершено не автобиографическая история! Просто я представила себе самый ужасный вариант развития событий. — Хоррор — ваш любимый жанр? — Да, хоррор дает головокружительный опыт совместного просмотра. Это как американские горки, где вы сами хотите, чтобы вас напугали. Мир может быть жестоким и страшным местом, и если отразить это на экране перевариваемым и захватывающим способом, то зритель испытывает катарсис. — Судя по вашему Instagram, вы также любите Ханеке и Кубрика. — «Сияние» — один из моих любимых хорроров. — Вместе с «Забавными играми», надо думать? — Да! Недавно я даже устраивала показ «Забавных игр» в Лос-Анджелесе. Никогда не видела, чтобы люди выходили из зала настолько подавленными. — Показывали американскую версию или австрийскую? — Австрийскую. Ой нет, американскую! Сначала хотела австрийскую, но он же, по сути, ее покадрово переснял. Да и показ был для американцев. — Небуле удалось пережить щелчок пальцев Таноса в «Войне бесконечности». Что ее ждет в будущих фильмах Marvel? — Она по-прежнему хочет убить своего отца Таноса. Ей повезло, так как все остальные герои хотят того же. Так что она объединится с людьми, и у нее появится новый сообщник. «Мстители: Финал» станут для нее своего рода эмоциональными качелями. Больше, к сожалению, ничего сказать не могу.

«Мстители: Война бесконечности»

— Чем вы вдохновлялись, когда создавали Небулу? — Клинтом Иствудом! На самом деле ее хриплый голос — это смесь Иствуда и Мэрилин Монро. Это Джеймс Ганн предложил изобразить Монро и посмотреть, как пойдет. — Он же тоже большой фанат жанрового кино. Наверное, советовал какие-то фильмы, чтобы лучше войти в роль? — Кажется, нет. Но во время читки сценария он ставил нам песни, которые потом прозвучат в фильме. Он всегда подбирает их заранее. — Говорят, Marvel сейчас планирует привлекать к своим проектам больше женщин-режиссеров. Готовы теперь предложить свою кандидатуру? — Готова к сольному фильму про Небулу. (Смеется.) Или нет, лучше сразу про обеих сестер. «Небула и Гамора»! Они обе отправятся в дорожное путешествие. На Землю. В Россию! — До России Мстители, кажется, пока ни разу добирались. Вы там предложите нужным людям. — Придется сделать пару звонков. (Смеется.) Хотя я уже устала быть режиссером и актрисой одновременно. Хотелось бы заниматься этими профессиями по отдельности. Да и в гриме Небулы будет трудновато бегать по площадке. Никто же меня всерьез воспринимать не будет.

«Вечеринка только начинается»

— Ну, и последний вопрос. Кто победит в схватке между Небулой и вашей Руби Раундхаус из «Джуманджи»? — Небула! — Несмотря на три жизни и танцевально-боевые способности Руби? — (Задумчиво.) Блин, у нее же три жизни, верно. Но все равно Небула. Она же садистка, которую с детства тренировал Танос! У нее больше преимуществ.