Карен Гиллан: «Небула по-прежнему хочет убить своего отца Таноса»

Звезда сериала «Доктор Кто» и «Стражей Галактики» — о Джеймсе Ганне, Небуле в фильме «Мстители: Финал», любимых хоррорах и своем дебюте в режиссуре.
— Вы прославились благодаря крупным франшизам вроде «Мстителей», «Джуманджи» и «Доктора Кто», а теперь дебютировали в режиссуре с независимой трагикомедией. Что сложнее — играть в блокбастерах Marvel или снимать кино, в котором играешь главную роль?
— Пожалуй, второе. Я пять лет снимаюсь в проектах Marvel и как-то к ним уже привыкла. А вот ради «Вечеринка только начинается» пришлось выйти из зоны комфорта и за 18 дней снять фильм с маленьким бюджетом, работая в режиме многозадачности. Нужно было снимать быстро, и некогда было передохнуть. К тому же я тогда работала подряд на четырех проектах: «Стражи Галактики. Часть 2», инди-постановка All Creatures Here Below, «Джуманджи» и «Вечеринка». Напряженно, в общем!
— В «Вечеринке» вы затрагиваете сразу несколько важных тем: переживание ухода близкого человека, самоубийство, проблемы ЛГБТ, жизнь в глубинке. Почему захотели поговорить о них?
— Я узнала, что, по статистике, самоубийства среди молодых мужчин происходили в Хайленде чаще, чем в других частях Шотландии. Я сама выросла в Инвернессе, который считается центром этого региона. Это очень красивое, живописное и безопасное место. Мои родители до сих пор живут там. И я не понимала, почему там происходит столько самоубийств. Фильм стал своего рода исследованием этой проблемы.
— Это автобиографическая история?
— Какие-то элементы я взяла из реальной жизни, но большая часть фильма — вымысел. Однако в основу кино легла весьма реальная статистика.
— И в чем, по-вашему, причины высоких цифр самоубийств?
— Мне кажется, это достаточно типичная проблема для изолированных мест, которые слегка отрезаны от мира. Не думаю, что это уникальная ситуация для Шотландии. То же самое происходит и в Америке, и в других уголках мира.
— Фильм не то чтобы рисует лестный образ шотландской глубинки. В России общество нередко обижается на режиссеров, которые критически высказываются о положении дел в стране. Как ваш фильм приняли в Шотландии?
— Впервые мы показывали кино в Глазго. Я нервничала, думая о том, как его примут, хотя не считаю, что мы изображаем Инвернесс в каком-то крайне негативном свете. Хотя да, не скажу, что город у нас выглядит счастливым местом для всей семьи.
— Ну, могли бы ведь о лох-несском чудовище что-нибудь снять.
— (Смеется.) Да, я выросла как раз рядом с Лох-Нессом. Оставлю эту идею на следующий раз. На самом деле на показе все смеялись и пили виски. Никто не жаловался. Я довольна реакцией зрителей.
— Британские критики отмечают в вашем фильме особенный шотландский юмор.
— Это действительно очень шотландское кино. Особенно по части юмора. Мне кажется, находить юмор в моменты страданий — это очень шотландская черта характера. Мы часто ищем, над чем посмеяться в тяжелых ситуациях. Может, это из-за погоды? Все ходят, мерзнут, вот и выработалось саркастическое и сухое чувство юмора.
— Каким кино вы вдохновлялись, когда работали над фильмом? Например, у шотландки Линн Рэмси в «Морверн Каллар» главная героиня тоже работает в супермаркете и переживает смерть близкого человека.
— (Смеется.) Обожаю Линн Рэмси. Но нет, это не оммаж. Я думаю, что написала сценарий еще до того, как впервые посмотрела «Морверн Каллар». Моя героиня работает в супермаркете, потому что я когда-то работала в супермаркете в Инвернессе, продавала сыр.
— А визуальные референсы какие-то держали в голове? Из «На игле» у вас есть пару ракурсов-цитат. Одного из героев камера снимает будто бы из стиральной машины.
— Да, это очень трейнспоттинговский момент. Обожаю «На игле». Да все в Шотландии обожают «На игле».
— И сиквел?
— Мы как раз смотрели его в кино, когда снимали «Вечеринку» в Инвернессе. Было весело, но оригинал я, конечно, люблю больше. Лучше уже никто не снимет.
Мы действительно немного ориентировались на «На игле», но не слишком сильно. Иногда какие-то параллели возникают из-за схожести тематик. Вообще, у нас не было прям конкретного списка фильмов для визуальных референсов. Зато были конкретные фильмы, сходства с которыми я хотела избежать! Но я их вам не буду называть. (Смеется.) Я не хотела использовать ручную камеру «под инди» и хотела больше запоминающихся стильных кадров.
— Вы работали с множеством известных режиссеров. Советовались ли с кем-либо из них во время работы над дебютом?
— Ох, наверное, надо было чаще пользоваться этой возможностью. В основном я обсуждала работу режиссера с моим другом-хоррормейкером Таем Уэстом (Гиллан снималась у него в вестерне «В долине насилия». — Прим. ред.). Еще перед «Вечеринкой» мы сделали две короткометражки с моим продюсером Мали Элфман, так что я готовилась к дебюту.
— Слышал, что вы как раз собираетесь делать полный метр из вашего короткометражного хоррора Conventional.
— (Смеется.) Да, он будет называться Axe Wound («рубленая рана»; английское сленговое выражение для обозначения женских гениталий, вроде как выбранное Гиллан осознанно. — Прим. ред.). Как и Conventional, он будет рассказывать о звезде хорроров, сходящей с ума во время фанатского конвента. Там тоже будут смешные моменты, но в целом это будет достаточно мрачное кино. Я хочу сделать упор на эмоциональном состоянии героини, а не на крови и кишках.
— А что, у вас есть неудачный опыт общения с фанатами?
— Вовсе нет! Все конвенты всегда проходили чудесно! Большинство моих поклонников — фанаты «Доктора Кто», а это безумно дружелюбные люди, которые приходят на мероприятия целыми семьями. Axe Wound совершено не автобиографическая история! Просто я представила себе самый ужасный вариант развития событий.
— Хоррор — ваш любимый жанр?
— Да, хоррор дает головокружительный опыт совместного просмотра. Это как американские горки, где вы сами хотите, чтобы вас напугали. Мир может быть жестоким и страшным местом, и если отразить это на экране перевариваемым и захватывающим способом, то зритель испытывает катарсис.
— Судя по вашему Instagram, вы также любите Ханеке и Кубрика.
— «Сияние» — один из моих любимых хорроров.
— Вместе с «Забавными играми», надо думать?
— Да! Недавно я даже устраивала показ «Забавных игр» в Лос-Анджелесе. Никогда не видела, чтобы люди выходили из зала настолько подавленными.
— Показывали американскую версию или австрийскую?
— Австрийскую. Ой нет, американскую! Сначала хотела австрийскую, но он же, по сути, ее покадрово переснял. Да и показ был для американцев.
— Небуле удалось пережить щелчок пальцев Таноса в «Войне бесконечности». Что ее ждет в будущих фильмах Marvel?
— Она по-прежнему хочет убить своего отца Таноса. Ей повезло, так как все остальные герои хотят того же. Так что она объединится с людьми, и у нее появится новый сообщник. «Мстители: Финал» станут для нее своего рода эмоциональными качелями. Больше, к сожалению, ничего сказать не могу.
— Чем вы вдохновлялись, когда создавали Небулу?
— Клинтом Иствудом! На самом деле ее хриплый голос — это смесь Иствуда и Мэрилин Монро. Это Джеймс Ганн предложил изобразить Монро и посмотреть, как пойдет.
— Он же тоже большой фанат жанрового кино. Наверное, советовал какие-то фильмы, чтобы лучше войти в роль?
— Кажется, нет. Но во время читки сценария он ставил нам песни, которые потом прозвучат в фильме. Он всегда подбирает их заранее.
— Говорят, Marvel сейчас планирует привлекать к своим проектам больше женщин-режиссеров. Готовы теперь предложить свою кандидатуру?
— Готова к сольному фильму про Небулу. (Смеется.) Или нет, лучше сразу про обеих сестер. «Небула и Гамора»! Они обе отправятся в дорожное путешествие. На Землю. В Россию!
— До России Мстители, кажется, пока ни разу добирались. Вы там предложите нужным людям.
— Придется сделать пару звонков. (Смеется.) Хотя я уже устала быть режиссером и актрисой одновременно. Хотелось бы заниматься этими профессиями по отдельности. Да и в гриме Небулы будет трудновато бегать по площадке. Никто же меня всерьез воспринимать не будет.
— Ну, и последний вопрос. Кто победит в схватке между Небулой и вашей Руби Раундхаус из «Джуманджи»?
— Небула!
— Несмотря на три жизни и танцевально-боевые способности Руби?
— (Задумчиво.) Блин, у нее же три жизни, верно. Но все равно Небула. Она же садистка, которую с детства тренировал Танос! У нее больше преимуществ.